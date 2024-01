POSTA! CARO DAGO, CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL: “MI SIETE MANCATI”. I FOLLOWERS O GLI EURO? – DOPO IL “TRUCCO” DEL PANDORO, FERRAGNI HA FATTO L'OPPOSTO DI CIÒ CHE DOVEVA FARE: È APPARSA DIMESSA. PER IL FUTURO MEGLIO PIÙ TRUCCO SU ASPETTO FISICO E IMMAGINE È MENO TRUCCHI SU SPONSOR, BENEFICENZA E VENDITE ONLINE. VEDRÀ CHE I FOLLOWERS CONTINUERANNO AD ABBOCCARE…

Lettera 1

Caro Dago, turismo, per la Befana 6 milioni e 837mila italiani in viaggio. Perbacco, che precisione! Di solito si dà una cifra tonda. Se saranno mille in più verranno rimandati a casa?

Giacomo Francescatti

Lettera 2

Dago,

il premierato, sia giusto o meno e' un'altra trovata dei politici per perdere tempo. Per dare governi stabili, di legislatura, altre cose andrebbero fatte prima, per esempio, abolire le coalizioni, che provocano inciuci continui, ed altre se ne potrebbero dire. I problemi del paese sono complessi e la maggior parte del tempo andrebbe usato per risolverli, con pragmatismo e visione futura, non baloccarsi in dibattiti fumosi. Ma altrimenti, come fanno questi a perpetuarsi?

MP

Lettera 3

Caro Dago, Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde. Se segue le orme di chi l'ha messa al mondo, dovremmo vederla in vasca nei 200 m s.l. alle Olimpiadi del 2040!

Mark Kogan

Lettera 4

Caro Dago, Zelensky: "La Russia non sta vincendo la guerra". Ok, è l'Ucraina che la sta perdendo. Ma che differenza fa?

Lucio Breve

Lettera 5

Dago,

il direttore Beatrice Venezi, contestata a Nizza perché di destra. Ma i contestatori non sono gli stessi che, di fronte all'esclusione degli artisti russi, tuonavano che l'arte non fa politica?

MP

Lettera 6

Caro Dago, Federica Pellegrini è mamma, è nata Matilde. Elly Schlein dirà che era meglio se tentava di diventare come Rita Levi-Montalcini?

Leo Eredi

Lettera 7

Compagno D,

il poco noto, tranne a Rieti, Degni ex assessore contabile nella giunta SEL ora saldamente amministrata dalla destra, continua ad appalesarsi come soggetto fisico e non pubblico e derivante obbligo di "terzietà". Ha ribadito le critiche sulla mancata bava alla bocca ai governati per l'atarassia dell'opposizione e del PD. Un tempo la nomenclatura dominante lo avrebbe accarezzato come "un compagno che sbaglia".

peprig

Lettera 8

Caro Dago, scusa la mia ingenuità. Ma se, come ci viene imposto dalla solita Europa, la concorrenza è la panacea di tutti i mali per noi cittadini consumatori, come mai sono previsti aumenti generalizzati nei costi dell'energia (luce e gas) ora che siamo alla fine del mercato tutelato? Non è che magari saranno ben altri a pappare?

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago,

forse forse Alain Elkann non ha tutti i torti. Del resto, uno che ha sedotto cotante e cotali ram-polle qualche dote, anche intellettuale, deve pur averla.

Ieri, 2 gennaio di questo nuovo sciagurato A.D. 2024, ho viaggiato su un treno Italo proveniente da Reggio di Calabria e diretto a Torino Porta Nuova nel breve tratto Firenze Santa Maria Novella – Milano Centrale. Ebbene, al pari dell’ottimo Elkann, ho avuto l'impressione di essere in mezzo a degli autentici barbari, per mia fortuna privi di archibugio e spadone a due mani.

Circondato da persone di tutte le età che guardavano video stupidi, molte peraltro senza auricolari, sfogliavano foto di ragazze poco vestite su una nota app, giocavano con il cellulare o facevano telefonate, mentre tentavo di leggere un libro (non era di Proust…), riflettevo amaramente sullo stato di salute, anche mentale, della società italiana e, soprattutto, su quali basi si possa anche solo pensare di assistere ad una sua rifioritura.

A completare la cornice idilliaca, c’erano sporcizia, cartacce e residui di cibo a lordare i tavoli, i sedili e la moquette del vagone. Faccio notare che ero pure in prima classe, quindi non oso pensare in seconda. Arrivato a Milano, sceso finalmente dal treno, non mi è rimasto altro che un po’ di invidia per il signor Elkann. A differenza mia, egli ha ed avrà un ventaglio di opzioni di trasporto private ben più ampio del mio. Quanto alla società italiana, non ho speranze.

Buon anno nuovo a te e a tutti i lettori!

Tuo affezionatissimo

Federico

Lettera 10

Caro Dago, la scoperta di Russell Crowe: "Ho sangue italiano". Toccherà dargli la pensione sociale?

Arty

Lettera 11

Caro Dago, Chiara Ferragni è tornata sui social. Grazie a Dio non nella forma spaventosa dell'ultimo post 2023! Dopo il "trucco" dei panndoro, ha fatto l'opposto di ciò che doveva fare: è apparsa dimessa. Per il futuro meglio più trucco su aspetto fisico e immagine è meno trucchi su sponsor, beneficenza e vendite online. Vedrà che i followers continueranno ad abboccare.

J.N.

Lettera 12

Caro Dago, Chiara Ferragni torna sui social: "Mi siete mancati". I followers o gli euro?

Vic Laffer

Lettera 13

Gentile Dago, volevo solo dire a Giorgia di rassegnarsi, è circondata da deficienti.

È dura dirlo ma è così.

Alla prossima.

Alberto Gentile

Lettera 14

Caro Dago

Chiara Ferragni torna sui social. Chissà chi, guardandola, le vedrà un pandoro sulla spalla.

Saluti, Usbergo

Lettera 15

Caro Dago

2024, l'euro compie 25 anni. Romando Prodi disse: “Diventeremo più ricchi. Lavoreremo un giorno in meno ma sarà come se avessimo lavorato un giorno in più’”. Urge un Giurì d'Onore.

Saluti, Usbergo

Lettera 16

Ciao Dago,

sfogliando le foto di oggi, due paragoni cinematografici lombrosiani... Il presidente argentino pare uscito da “C'era una volta a Hollywood” di Tarantino, Verdini jr. da “In viaggio con papà” di Sordi con Verdone...

Rob

Lettera 17

Caro Dago, un portavoce della forza di pace delle Nazioni Unite Unifil in Libano ha affermato che l'organizzazione è "profondamente preoccupata" per una possibile escalation nella regione. Dica a Antonio Guterres di parlarne coi suoi "amici" di Hamas. Sensibili come sono, di sicuro lo ascolteranno.

U.Delmal

Lettera 18

Caro Dago Cisgiordania scioperi e proteste dopo l'uccisione di al-Arouri. Bene. Così ora è chiaro a tutti che Hamas e i palestinesi sono una cosa sola: altro che "povera popolazione"!

Antonello Risorta

Lettera 19

Caro Dago, la Jena Barenghi: "Un deputato che gira con la pistola o è un fascista o è un cretino. Oppure entrambe le cose". Due deputati che fanno eleggere Soumahoro in Parlamento o sono comunisti o cretini. Oppure entrambe le cose...

John Reese

Lettera 20

Caro Dago,

è frequente abitudine dei giornali che vanno per la maggiore di cercare di mascherare l’identità di colpevoli di reati quando questi sono degli immigrati extracomunitari.

Recentemente, ad esempio, un importante quotidiano, ha scritto che i responsabili degli incidenti avvenuti a Milano la notte di capodanno sono “giovani e giovanissimi” tralasciando peraltro di scrivere che questi “giovani e giovanissimi” erano tutti immigrati o figli di immigrati.

Ora, la F. N. S. I si straccia le vesti se si vuole impedire la pubblicazione degli ordini di cattura, gridando all'attentato alla libertà di stampa anche se, come ben sappiamo, frequentemente tali pubblicazioni distruggono la vita agli indagati, molti dei quali poi risultano innocenti, rovinando anche le loro famiglie, mentre non dice nulla se i più importanti giornali del paese nascondono ai lettori, con l'evidente scopo di condizionarne le opinioni, notizie che conoscono perfettamente.

Libertà di stampa o libertà di nascondere la verità che non si vuole che si conosca?

Non le sembra che questo sia un caso evidente di doppiopesismo?

Pietro Volpi

