POSTA! CARO DAGO, DALL’INTERVISTA DI FABIO FAZIO A CHIARA FERRAGNI E DALLA RISPOSTA DI DONATELLA DI CESARE ALLE POLEMICHE PER AVER OMAGGIATO BARBARA BALZERANI, SI EVINCE CHE L'ESPRESSIONE DI MODA È "FRAINTENDIMENTO". NON SAREBBE PIÙ CORRETTO E ONESTO USARE L'ESPRESSIONE "FIGURA DI MERDA"? – LA GUERRA DEI FERRAGNEZ. MACRON HA GIÀ IPOTIZZATO L'INVIO DI TRUPPE DA PARTE DELLA NATO?

Lettera 1

Caro Dago,

giorgia meloni marco marsilio a pescara 3

abito a Pescara e fra qualche giorno, se mi gira, deciderò di andare a votare. Dubbi non dovrei averne, ho già deciso, anche se, sinceramente, ho dovuto pensarci un attimo. E cioè, mi chiedevo: meglio per me che mi abbiano assicurato la realizzazione dell'alta velocità Roma-Pescara prima del voto oppure meglio che prima mi chiedessero il voto altrimenti arrivederci Roma? Oppure ancora che, visto che l'alta velocità ormai era stata depennata dal PNNR non ha più senso parlarne?

Tonyborg

Lettera 2

Egregio Dago,

noto che ciò che hanno in comune la Todde e Schlein è che entrambe non usano fare lo shampoo...

Rm

giuseppe conte alessandra todde elly schlein

Lettera 3

Caro Dago,

è antipatico a dirsi, ma il percorso è quello: all’inizio si ha qualche caso di auto della polizia assaltate per liberare un delinquente fermato, poi si hanno quartieri interi che diventano “no-go zone” come attorno a Parigi e in Svezia, e alla fine si arriva a gang criminali padrone dell’80 per cento del paese e premier costretti a scappare all’estero, come ad Haiti.

L.A. Voisin

Lettera 4

Povera emerita filosofa in esposizione, presa di mira da dx a da sx. L'università comunica di aver preso le distanze dalle sue parole, ma dovrebbero proibirle l'accesso all'ateneo e interdire l'insegnamento in quanto nemica della Repubblica italiana. O, almeno, dovrebbe avere il buon gusto di farsi da parte. L'identità della pacifinta Di Cesare è quella che ha combattuto con la violenza la compagna Balzerani, brigatista a cui ha dedicato un elogio.

Dark Fenix

Nikki Haley - Kiawah Island, South Carolina

Lettera 5

Caro Dago, Nikki Haley “Trump si deve guadagnare i miei voti” come sempre si vive di ricatti… Tutto il mondo è paese…

Bobilduro

Lettera 6

Caro Dago, negli Stati Uniti c'è stata un'impennata di prezzi dei cheeseburger. In gennaio mangiare fuori costava a una famiglia il 30% in più rispetto al 2019. Fa nulla. Importante è che Biden abbia la percezione che l'economia sta andando benissimo...

Mich

Lettera 7

Pensate che culo Biden. Non doveva esser nemmeno candidato nel 2021 per i primi segni di senilità, e invece risultò vincitore contro lo smargiassone Trump, il divulgatore di una goffa ostentazione conservatrice e tendenze retrive senza pari che hanno fritto il cervello a migliaia di elettori.

hamburger

E perdere contro Sleepy Joe vuol dire apparire e svelarsi ancora più rimbabiden dell'originale, la cui fama non eguagliava ancora quella di The Donald. Considerando che, per il suo ennesimo Comeback, neppure stavolta potrà contare nell'aiuto di Cambridge Analytca, il comitato elettorale che manipolava le elezioni e accorreva in suo soccorso, come avvenne nel 2016 contro la Clinton allorché, sebbene il conteggio dei voti lo vide sconfitto di 170 mila voti, vinse in Stati chiave che gli consegnarono de facto la Casa Bianca.

Dark Fenix

Lettera 8

fabio fazio chiara ferragni

Caro Dago, come giustamente osservano a Napoli il pesce comincia a puzzare dalla testa. La gerontocrazia ora al potere viaggia sugli ottant'anni e oltre: Trump a 78, Rimbambiden (con valigetta nucleare !!) a 81, Mattarella a 82 e il papa a 86, re e regine oltre i 90: pur non sembrando la situazione perfetta, fin qui va quasi bene.

Ma il modello di selezione dei personaggi non sembra ancora perfezionato: infatti la generazione successiva sfoggia tragici campioni tipo Putin, Netanyahu, Ciccio Kim, vari Ajatollah ed altri puzzoni simili, peggiorando notevolmente la situazione.

Con che coraggio provare speranza e ottimismo nel futuro dell'Umanità ??!

Cincinnato 1945

tweet chiara ferragni 2

Lettera 9

Caro Dago, la guerra dei Ferragnez. Macron ha già ipotizzato l'invio di truppe da parte della Nato?

Claudio Coretti

Lettera 10

Esimio Dago,

dall'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni e dalla risposta di Donatella Di Cesare alle polemiche per aver omaggiato Barbara Balzerani, si evince che l'espressione di moda è "fraintendimento". Non sarebbe più corretto e onesto usare l'espressione "figura di merda"?

Bobo

Lettera 11

Caro Dago, «Non c’è viaggio in treno in cui non si avvicini qualcuno a dirmi “Sa, io sono di destra ma lei la stimo molto”, io rispondo sempre ringraziando due volte, perché il complimento è doppio». Pierluigi Bersani dovrebbe essere abbastanza scafato per sapere che in politica tra gli avversari si stimano gli esponenti deboli, non quelli forti.

Marino Pascolo

meme chiara ferragni 3

Lettera 12

Caro Dago, Papa Francesco è ancora raffreddato e non legge la catechesi. L'importante è che non legga i giornali: potrebbe peggiorare...

Camillo Geronimus

Lettera 13

Caro Dago, si urla tanto al pericolo "fascista" inesistente ma fa tanto "chic e moda". Poi si ignora il pericolo strisciante ma reale del neoterrorismo rosso che si rifà alle BR. Nessuno dei democratici a 24 carati si è sentito in dovere di stigmatizzare il messaggio della prof. che ricordava la brigatista mai pentita Balzerani. Silenzio assoluto dai vari Schlein, Letta, la mitica Boldrini e compagni vari...il terrorismo rosso per loro non è un pericolo?

FB

BERSANI TODDE

Lettera 14

Dagonzo

"La sinistra torni a frequentare i bar" così da poter affogare i dispiaceri nel vino.

Icj

Lettera 15

Dagovski,

Ricapitolando.

A Israele gli aiuti degli USA.

A Hamas gli ai-Houti dell’Iran.

Aigor

Lettera 16

Caro Dago, Usa:" Zelensky non ha mai chiesto truppe straniere". Ovvio, perché non si possono rivendere!

Ferguson

Lettera 17

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

Caro Dago, Biden: "Un nuovo mandato di Trump sarebbe un ritorno al caos". Pronunciata da "un anziano signore con problemi di memoria" è una gran battuta: chapeau!

Daniele Krumitz

Lettera 18

Caro Dago,

rassegnamoci, la parola del 2024 è "fraintendimenti"!! Anche la prof. che ha rimosso il post in cui celebrava la compagna "Luna" dimostrando non solo ammirazione, con quel nomignolo, ma fratellanza di vecchia data...è stato tutto un fraintendimento...! Tra l'altro la ex brigatista era fuori dal carcere dal 2011...ma in Italia la pena detentiva che cosa è diventata? un passaggio per fare calmare le acque? saluti

LB

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3 meme sul cane di joe biden pubblicato da trump