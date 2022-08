POSTA! CARO DAGO, IL 1° OTTOBRE IL GAS RADDOPPIERÀ DI PREZZO. UN CAPOLAVORO QUESTE SANZIONI CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA. È EVIDENTE CHE I LEADER OCCIDENTALI NON SANNO FAR DI CONTO. I DANNI PRODOTTI ALL'ECONOMIA GLOBALE SARANNO SVARIATE MIGLIAIA DI VOLTE SUPERIORI A QUELLI PRODOTTI DALLA GUERRA STESSA – IL PD DI BIBBIANO: "ASPETTIAMO ANCORA LE SCUSE DI DI MAIO". SEMBRA UNA SPECIE DI RICATTO: NIENTE SCUSE NIENTE DIRITTO DI TRIBUNA?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ENRICO LETTA

Mai visto, caro Dago, un allenatore più preoccupato di non far vincere la squadra avversaria che interessato a far vincere la propria. Mai visto un allenatore - leggasi Enrico Letta- che prima di entrare in campo per giocarsi la partita, deve scappare in bagno!

Antonio Pochesci

Lettera 2

Esimio Dago,

Salvini: «La Lega tornerà presto ad occuparsi di agricoltura». Il ritorno al lavoro delle famose "braccia rubate"...

Bobo

NANCY PELOSI LASCIA TAIWAN

Lettera 4

“La visita a Taiwan riapre una ferita aperta da 70 anni”.

“TG1”, 3 agosto 2022, ore 7 e 3.

D’accordo, lo scrive un giornalista, ma un minimo di logica…

Giuseppe Tubi

Lettera 5

Caro Dago,

Vorrei conoscere, se possibile, il nome del genio che ha decretato che per recuperare un PC rubato la presenza della vittima del furto e' indispensabile in loco e che la vittima stessa deve andarselo a cercare,incurante del pericolo.

Grazie

Giovanna Maldasia

ACCORDO LETTA CALENDA MEME

Lettera 6

Un giorno, arrivato finalmente al potere, il movimento 5 stelle aprì la scatoletta di tonno e cosa ci trovò dentro? Meraviglia delle meraviglie trovò se stesso.

Signoramia

Lettera 7

Caro Dago,

lista CAL-LETTA.

Un tal minestrone che c'è solo da sperare che siano tutti d'accordo nel mettere al primo punto del programma almeno di cuocere bene la cipolla. Se aggiungono qualche foglia di cavolo NERO, forse raccattano qualche voto anche a destra.

Cincinnato 1945

Lettera 8

Caro Dago,

non sempre il tuo sito è controcorrente. Così assistiamo alla tua preoccupazione per la visita della Pelosi a Taiwan. Visita per ribadire il diritto di una nazione di fare le sue scelte. Spero nella prossima versione di Mughini dedicata a questo argomento per un po' di chiarezza. L'Occidente del resto è famoso per avere

abbandonato Hong Kong alla protervia cinese. Cordiali saluti. Giovanni Attinà

Lettera 9

letta calenda

Caro Dago,

Conte: "Faremo le parlamentarie per scegliere i candidati M5S". È una messa in scena che non incanta più nessuno.

Matt Degani

Lettera 10

Caro Dago, elezioni, Carlo Calenda: "Senza intesa col Pd, la destra avrebbe già vinto". Adesso, invece, dovrà aspettare fino al 25 settembre!

Neal Caffrey

Lettera 11

Caro Dago, autopsia, Alika Ogorchuckwu morto per "asfissia violenta e shock emorragico". Come George Floyd? Ne hanno tanto parlato che adesso cominciano ad esserci anche i primi "imitatori" di Derek Chauvin...

L.Abrami

Lettera 12

Caro Dago,

BRUNO TABACCI LUIGI DI MAIO MEME

la parabola di Di Maio. Da "mai col PD" e mai col partito di Bibbiano a cercare di farsi eleggere nelle liste del PD, il famoso partito di Bibbiano… Questi sono i campioni creati da Grillo e dal povero Casaleggio. E il paese ne paga le conseguenze, Sicuramente se Grillo ritorna a fare il comico abbandonando la politica il paese ne ritrarrà un grande beneficio.

Pietro Volpi

Lettera 13

Dago,

i nostri aspiranti onorevoli sono come la vispa teresa, incoscienti di quello che verra', il problema del costo dell'energia' provochera' sconquassi economici nelle famiglie e nelle aziende. Ma nessuno se ne interessa. Si preoccupano di non privatizzare la defunta alitalia, che ci e' gia' costata pacchi di milioni, o di dare bonus ai diciottenni. Cose da far rizzare i capelli a sentirle. Tanto paghera' sempre pantalone.

MP

Lettera 14

vladimir putin

Caro Dago,

Dl Aiuti bis, verso un nuovo taglio al cuneo fiscale e proroga sconto benzina. Interventi anche sulle pensioni, con aumenti del 2% da ottobre. Che farabutti! Così invece di ridare il bonus da 200 euro che aiutava un po', chi ha mille euro di pensione riceverà 20 euro lordi in più al mese. Ma Draghi non si vergogna? L'inflazione è salita dell'8,5%, non del 2%!

F.G.

Lettera 15

Caro Dago, molestie sul lavoro, il report di Fondazione Libellula: ne è vittima una donna su due. I miracoli delle campagne di "sensabilizzazione"...

Cocit

Lettera 16

nord stream

Caro Dago,

il primo ottobre il gas raddoppierà di prezzo. Un capolavoro queste sanzioni contro la guerra in Ucraina. È evidente che i leader occidentali non sanno far di conto. I danni prodotti all'economia globale saranno svariate migliaia di volte superiori a quelli prodotti dalla guerra stessa. Cosa aspettano a cambiare direzione?

John Reese

Lettera 18

Caro Dago,

elezioni, il Pd di Bibbiano: "Aspettiamo ancora le scuse di Di Maio". Sembra una specie di ricatto: niente scuse niente diritto di tribuna?

Axel

Lettera 19

LUIGI DI MAIO PERDE LA MEMORIA SU BIBBIANO - MEME BY OSHO

Caro Dago, Dl Aiuti bis, vigliono "aiutare" i pensionati aumentando le pensioni del 2% (due percento)! Ma non da domani, da ottobre. Sperano che fino ad allora più di qualcuno abbia già tirato le cuoia?

Bug

