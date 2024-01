POSTA! CARO DAGO, DOPO TRE ORE DI CONFERENZA STAMPA, LA MELONI HA CHIESTO UN TIME-OUT PER ANDARE IN BAGNO. CHE SCANDALOOO! BIDEN INVECE PREFERISCE SCOREGGIARE DAVANTI A TUTTI. CHIEDERE ALLA REGINA CAMILLA… – L'UOMO DELL'ANNO HA LA PROSTATA INGROSSATA – BRUTTI SEGNALI IN CASA PD: LA MINORANZA NOMINA DUE COORDINATORI. MA ELLY SCHLEIN È ASSICURATA CONTRO I SINISTRI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 2

Caro Dago, conferenza stampa di fine anno, la Meloni ai giornalisti: "Farò la mia parte perché facciate al meglio il vostro lavoro: non mi aspetto altro che rispetto ma certo non sconti". E allora perché ha scelto la stagione dei saldi?

Claudio Coretti

Lettera 2

Caro Dago, magari Emanuele Pozzolo, "Il ragazzo con la pistola", voleva solo rendere omaggio a Monica Vitti...

Pop Cop

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, Kuleba: "Non c'è piano B, confidiamo in aiuti occidentali". Anche gli afghani speravano in Biden...

Cocit

EMANUELE POZZOLO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

Lettera 4

Caro Dago, la "democrazia a rischio" per colpa del Governo Meloni evocata da Giuliano Amato, mi spinge a fare qualche domanda: la nostra Costituzione è al servizio dei cittadini o del Palazzo? Se questa Costituzione, nonostante il tanto osannato art.3 sulle pari opportunità, "produce" oltre cinque milioni di poveri e fa scappare all'estero molti giovani laureati ma fa ingrassare i Paperoni del Palazzo a 30 mila euro di pensione al mese ( vedi Amato), significa che qualcosa non funziona; e che magari è stata concepita solo ad immagine e somiglianza del Sistema e dei suoi dignitari.

Ovviamente di questa situazione non ha colpa né la Costituzione né la Democrazia, né un'eventuale modifica costituzionale può esserne la panacea. Ma quando si abbozza solo qualche tentativo di miglioramento, a difesa del Palazzo assediato dai "barbari", si leva in primis la voce di Giuliano Amato che - da vero recordman - con il vigente Sistema ha cumulato quante Carlo in Francia cariche ed incarichi con relative prebende, perché stupirsi?

Antonio Pochesci

GIULIANO AMATO ALLA STAMPA ESTERA

Lettera 5

Caro Dago, Michele Serra definisce "intelligente" Marcello Degni, il magistrato della Corte dei Conti che sui social insulta il Governo. A questo punto vien da pensare che gli "intelligenti" siano due...

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago,

a dicembre sono andata a Napoli da Milano con un Frecciarossa, in economy.

Sono contenta di dire che, sia all’andata che al ritorno, non ho trovato nessun maleducato: niente video guardati senza auricolari, niente persone che urlavano al telefono, niente di niente.

Quindi al signore che ti ha scritto che per fortuna era in prima classe e chissà cosa avrebbe trovato in seconda suggerisco, per la prossima volta, di provare a cambiare classe, augurandogli di trovarsi bene come mi sono trovata io.

Ti prego, continua così…

EMANUELE POZZOLO - GIUSTIZIA E FATTA? - VIGNETTA BY MACONDO

Lettera 7

Caro Dago,

Al cenone di capodanno con la pistola solo in tre casi:

sei Billy the Kid

sei invitato a una tavolata a Scampia

sei soltanto un Pirla

Cordialmente tuo Smith Wesson

Lettera 8

Ma perché Giorgia Meloni nella conferenza stampa in aula dallo stile "papale", ha lo stesso accento romaneschissimo, ma pure il tono mogio, delle mitologiche telefonate del telespettatore in diretta a "Il Caso Scafroglia"?

Nikkolo

Lettera 9

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno

Caro Dago, dopo tre ore di conferenza stampa, la Meloni ha chiesto un time-out per andare in bagno. Che scandalooo! Biden invece preferisce scoreggiare davanti a tutti: chiedere alla regina consorte Camilla...

Nino

Lettera 10

L'uomo dell'anno ha la prostata ingrossata.

MP

Lettera 11

Caro Dago, "Voglio far saltare in aria Roma, perché quello che sta accadendo in Medio-Oriente, è colpa dell'Italia e dei Paesi europei più in generale". Espulso pericoloso tunisino di 38 anni, da 23 in Italia con regolare permesso di soggiorno. Ecco chi ci siamo messi in casa. Avanti così, continuiamo ad accoglierli con tutti gli onori...

Licio Ferdi

riscaldamento globale

Lettera 12

Caro Dago, Svezia, mai così freddo da 25 anni: 43 gradi sotto zero. Sto riscaldamento globale che non dà mai tregua!

Mich

Lettera 13

Caro Dago, brutti segnali in casa Pd: la minoranza nomina due coordinatori. Ma Elly Schlein è assicurata contro i sinistri?

Neal Caffrey

Lettera 14

Dago un artico dal Futuro,

era il tempo delle crisi di vendite dei quotidiani, chiudevano tante edicole. Pochi mesi prima avevano ridotto gli eletti nelle Aule parlamentari di un terzo, si fecero nuovi spazi ridotti e con gli arredi avanzati, si tramanda, che fu eretta un' imponente sala stampa per i giornalisti parlamentari, rimasti inamovibili.

elly schlein stefano bonaccini - manifestazione piazza del popolo

Si narra che nella conferenza di fine anno 2023 ( svoltasi all' inizio dell' anno successivo) che in quella sala imponente fossero presenti tantissimi redattori e redattrici di prima fila, nonostante lo sciopero indetto dalla federazione corporativa. La conferenza fu lunga, con inevitabili appisolamenti verso l' ora canonica del pranzo. Iniziava in Cina l' era del Dragone Verde, in bianco andavano i locali.

Peprig

Lettera 15

Caro Dago, dopo 3 ore di conferenza stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto un 'break' per andare in bagno. È una cosa assai sospetta... Le avranno passato le risposte? Sarà stata sostituita da una sosia?

Greg

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 2023 3

Lettera 16

Caro Dago,

chissà perché alla Presidente Meloni piace tanto nominare e promuovere confronti con Elly Schlein, mentre tanto fastidio le dà anche solo il nome di Mario Draghi...

Francesca

Lettera 17

Caro Dago,

sarà che sono Svizzero, ma davvero non vi capisco.

Da giorni le prime pagine dei vostri giornali sono riempite dalle polemiche dei vostri politici che discettano riguardo a un tizio che ha sparato con un pistoletta a una festa di capodanno.

Ma i vostri parlamentari (e i giornali) non hanno problemi più importanti di cui discutere? Che so'. una pesca...

Tuo, Corrado Baumgarten

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

PS Buon Anno!

Lettera 18

Gentile Dago, la Meloni l'unica politica umana, gli scappa come tutti noi comuni mortali, gli altri hanno una tanica da 5 L per vescica. A memoria d'uomo non si ricorda una interruzione per bisogno impellente.

MARIO DRAGHI - GIORGIA MELONI - MEME BY EDOARDO BARALDI FASCIO TUTTO IO - VIGNETTA BY MACONDO LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI

Alla prossima

Alberto Gentile