POSTA! CARO DAGO, ELON MUSK DA TAJANI A ROMA… È VENUTO A CHIEDERE QUANTO COSTA FORZA ITALIA! – FRANK CIMINI: “MEGLIO RICORDARE TUTTO. LA FALSA RIVOLUZIONE DI MANI PULITE UTILE ALLA MAGISTRATURA PER ACCRESCERE IL SUO POTERE A DANNO DELLA POLITICA FU APPOGGIATA ALL’INIZIO SOPRATTUTTO DALLE TV DI BERLUSCONI”

Riceviamo e pubblichiamo:

theborderline 6

Lettera 1

Caro Dago,

Youtubers ventenni idioti. E questa potrebbe essere la generazione che ci governerà tra dieci/quindici anni?

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Dago colendissimo,

all’apertura del testamento dell’illusionista di Arcore, per mere ragioni di spazio, non sarà possibile ricordare le sterminate legioni di chi si è battuto per la “sua roba” (lui la chiamava libertà).

Però, però. Un po' di riconoscenza alla sinistra e ad alcune procure s’impone: senza di loro Silvio non avrebbe mai potuto assurgere fra i Grandi della terra!

Saluti da Stregatto

funerali di silvio berlusconi foto di massimo sestini 7

Lettera 3

Sommo D,

tra le dichiarazioni dei VIPS ( S sta per speciali ) non leggo quella dell'ex agente di Polizia, ex PM; ex deputato, ex ministro, ex fondatore di partito... e così via, nulla dalle terre di Montenero di Bisacce, dove le cose mondane sono tanto lontane… Nemmeno un cenno sul collega Davigo. Pace e riposo per tutti.

peprig

Lettera 4

FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - IL SALUTO TRA ORBAN E SALVINI

Alle esequie di Nonno Silvio non pervenuti i premier Macron, Sunak, Sholz, Sanchez. E nemmeno l'ex cancelliera Merkel, perché culoide (presumo). In compenso ha partecipato il quartetto (non de sinistra) Blair & Bush Jr, vecchi amici delle campagne contro l' Irak, Aznar e Sarkozy. Ops, nemmeno loro! Comunque c'era Al Thani, l'emiro del Qatar, mica pizzi e fichi.

Impeto Grif

Lettera 5

Ho letto che il comune di Apricena vuole intitolare una via a Silvio Berlusconi. Suggerisco al sindaco di valutare anche una modifica del toponimo: "Apricena" potrebbe diventare "Apricena elegante".

Fiabi

Lettera 6

Direttore,

tweet su marina berlusconi ai funerali di silvio berlusconi

mi faccia capire. Se su Youtube appare 'na "zinna" video cancellato, conto sospeso eccetera. Invece se carichi video su corse a 200 km all'ora in città (tipo Algero Corretini "ho preso er muro fratelli'.... o i "favolosi" TheBorderline) non succede niente. Cioè questi fanno soldi con i like promuovendo atti criminali e nessuno dice niente?

Allora rivoglio pure le zinne.

Paolo Ferraresi

Lettera 7

Caro Dago, Repubblica ha elencato i circa cento italiani che si sono "ribellati" al lutto nazionale. Preferivano che Berlusconi resuscitasse?

Neal Caffrey

Lettera 8

Caro Dago,

La morte di Berlusconi, mette in evidenza una destra più spavalda, libertina che chiude un occhio sui vizi capitali umani. Dall'altra parte, una sinistra bacchettona, moralista e ipocrita. Rispetto per il deceduto, sempre e comunque a prescindere dal colore politico, ma dopo anni di insulti, calunnie e bassezze di ogni genere, la sfacciataggine di una parte della sinistra che tesse le lodi di Berlusconi ora che non c'è più, anche no...

Un caro saluto,

Mary

elly schlein

Lettera 9

Caro Dago,

Elly Schlein, dopo la tregua al funerale, si scaglia contro Berlusconi e sinceramente non se ne capisce il motivo. Ormai, è appurato che è più brava a vestirsi che a fare la segretaria del PD.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 10

Caro Dago, Marco Travaglio: "Il governo Melusconi". Dopo la morte di Silvio la testa del direttore de "Il Fatto" ormai è come un flipper: il cervello schizza dappertutto!

John Reese

Lettera 11

Caro Dago, capisco perfettamente la situazione diciamo così di immenso disagio del cardinale di Milano obbligato a celebrare fastosi funerali a un personaggio che la Chiesa avrebbe tradizionalmente additato invece come tutt'altro che da imitare soprattutto per la spregiudicatezza con la quale ha raggiunto i suoi "successi". Mi sembra però che il discorso celebrativo del defunto abbia raggiunto i vertici dell'omelette (frittata) più che quelli dell'omelia.

Cincinnato 1945

il dittatore nordcoreano kim jong un in un campo coltivato

Lettera 12

Caro Dago,

Ogni volta che la Nord Corea lancia un missile o Cicciobombo abbaia gli USA proclamano nuove sanzioni, cosa c'e' rimasto da sanzionare? Nell'ultima tornata sono state proibite le caramelle al limone, gli ovetti Kinder e le cartoline di auguri pasquali.

Giovanna Maldasia

Lettera 13

Caro Dago

Elon Musk da Tajani a Roma… È venuto a chiedere quanto Costa forza Italia!

Saluti

LB

Lettera 14

ELON MUSK E ANTONIO TAJANI

Caro Dago, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "Le forze ucraine hanno aumentato la pressione sull'intera linea del fronte e stanno facendo progressi stabili ma stanno incontrando la resistenza dei russi". Ma dai, chi l'avrebbe detto! E da dove sono saltati fuori?

P.F.V.

Lettera 15

Caro Dago, Onu: "Disuguaglianze causano fame, serve un cambiamento Necessario colmare in fretta diversità di accesso a cibi sani". Già fatto! In Unione europea abbiamo il permesso di mangiare farina di grillo, larva, tarma - se riesce a salvarsi dall'antitarme per i vestiti! - e locusta.

Fritz

Lettera 16

Berlusconi e Di Pietro in Parlamento

Caro Dago, media Usa: "Da hacker russi cyberattacco a enti governativi". La prima potenza del mondo, con tutti i cervelloni che ci sono nella Silicon Valley che non riesce a difendersi dagli hacker? Ma chi è il rimbambito che la guida?

Axel

Lettera 17

Caro Dago,

meglio ricordare tutto. La falsa rivoluzione di Mani pulite utile alla magistratura per accrescere il suo potere a danno della politica fu appoggiata all’inizio soprattutto dalle Tv di Berlusconi. Questo per la cronaca e per la precisione.

Frank Cimini

Lettera 18

vladimir putin Forum economico di San Pietroburgo

Caro Dago, Putin: "La controffensiva ucraina non ha alcuna chance". E infatti. Che chance può avere un ex comico contro 6.257 testate nucleari?

vladimir putin recep tayyip erdogan silvio berlusconi vladimir putin marinaio immagine creata con midjourney 2 vladimir putin - propaganda

Giacò