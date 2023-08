POSTA! CARO DAGO, ALLA FINE LE COSE SI SANNO SEMPRE: IL FASSINO DI OGGI CHE SI LAMENTA DELLO STIPENDIO SPIEGA QUELLO ESULTANTE DI IERI DI “ABBIAMO UNA BANCA” – POVERO FASSINO, ORA SI COMPRENDE LA SUA MAGREZZA: HAI VOGLIA A FARE LA SPESA, CON QUEI QUATTRO SOLDI CHE INTROITA – GENTILE DAGO, “LANZICHENECCHI” IS THE NEW “DEPLORABLES”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

piero fassino alla camera sventola il cedolino del suo stipendio da deputato

Caro Dago, Elly Schlein si dissocia da Piero Fassino, "Ha parlato a titolo personale", che ieri alla Camera ha detto che i suoi 4.700 euro non sono uno "stipendio d'oro". Sicuramente anche lui, pur non dicendolo, si sarà dissociato dalla segretaria del suo partito, il Pd, quando ha raccontato che spende 300 euro l'ora per l'armocromista...

Furio Panetta

Lettera 2

Povero Fassino, ora si spiega la sua magrezza: hai voglia a fare la spesa, con quei quattro soldi che introita (usare il verbo “guadagnare” mi sembrava troppo).

Giuseppe Tubi

piero fassino e lo stipendio dei parlamentai - vignetta di natangelo

Lettera 3

Gentile Dago,

Lanzichenecchi is the new Deplorables

Pballa

Lettera 4

Caro Dago, Milano, Gdf scova 39 finti percettori del Reddito di cittadinanza. Meno male che ieri alla Camera il leader 5 Stelle Conte, quasi strozzandosi per l'enfasi, ha gridato al Governo: "Divanisti siete voi!".

Corda

Lettera 5

Chissà quanto ha pianto Sara Gama per l’eliminazione dell’Italia ai mondiali di calcio!

Giuseppe Tubi

milena bertolini sara gama

Lettera 6

Caro Dago,

l'India è il paese dove, per motivi religiosi, l'alimentazione vegetariana e' nata millenni fa, con restrizioni estreme come nella dieta della religione jainista fondata da Mahavira, nato poco prima di Budda, che prelude di 2500 anni l'attuale moda vegana.

L'aspettativa di vita in India è circa sui 70 anni. Gli italiani, consumatori di prosciutti e cotechini ,hanno un'aspettativa di vita di circa 84 anni.

Giovanna Maldasia

silvio berlusconi con dudu

Lettera 7

Caro Dago,

la Stampa non avendo che cavolo scrivere, con tutti i problemi che attanagliano il ceto medio basso, si preoccupa di sapere chi si sta occupando di Dudù, il cane di Berlusconi. Amo le bestie ma se dobbiamo dare spazio su un quotidiano ad un cane, permettimi di dire “Dudù vai a spigar grano”. Vogliamo gridare allo scandalo per chi non può arrivare a fine mese o deve attendere un anno per una visita specialistica? Queste sono le notizie da far conoscere a tutti gli italiani e prevalentemente agli evasori che non si rendono conto dei danni che fanno ai loro connazionali.

thomas ceccon

Annibale Antonelli

Lettera 8

Caro Dago, Thomas Ceccon ha scritto su Instagram "Boia chi molla" senza sapere l'origine e il significato della frase? Beh, giorni fa ho sentito la dipendente di un supermercato, più o meno della stessa età, dire ad una collega: "Mongoloide io che ho fatto...". Segno che, nonostante la martellante propaganda il politically correct tra i giovani non attecchisce. Ennesimo flop della sinistra che ormai rappresenta solo i radical chic.

Kyle Butler

badante

Lettera 9

Dago,

Se davvero non si puo' scegliere una badante italiana, siamo messi male. E quelli che si indignano per la presunta discriminazione o lo fanno o lo sono....in malafede.

MP

Lettera 10

Caro Dago, un'anziana di Sacile cerca una badante, ma solo "italiana": “A casa mia faccio venire chi voglio, non devo nulla a nessuno”. Con tutti questi arrivi di migranti, che non si sa chi sono e cosa vengono a fare, magari la signora soffre di xeno-ansia? O è lecito aver paura solo dei cambiamenti climatici?

Vic Laffer

badante

Lettera 11

A prescindere che una badante resta in casa a tempo pieno, quindi chiunque dovrebbe avere la libertà di scegliere la persona con cui sarà costretto a stare 24h su 24, molte badanti straniere parlano un italiano approssimato e può capitare che un anziano fatichi a comunicare, cosa non secondaria in certe situazioni.

Comunque almeno che ci sia la libertà di badante, italiana o straniera.

Francesca

Lettera 12

Caro Dago, alla fine le cose si sanno sempre: il Fassino di oggi che si lamenta dello stipendio spiega quello esultante di ieri di "abbiamo una banca"....

Amandolfo

mucche

Lettera 13

Caro Dago, è ormai assodato che le mucche inglesi, quelle scureggione, mettono a grave rischio la sopravvivenza climatica della Terra con le loro incontenibili flatulenze. Che le mega-balene peruviane da 340 tonnellate di peso, appena scoperte, fatte le debite proporzioni, si siano auto-estinte da sole perché a qualcuna di loro sono scappati contemporaneamente due o tre peti megagalattici?

Cincinnato 1945

piero fassino e lo stipendio d'oro - le frasi di osho

Lettera 14

Caro Dago, la Guardia di Finanza di Milano hanno individuato 39 nordafricani beneficiari del reddito di cittadinanza nonostante non ne avessero diritto. Così adesso non si capisce se fuggivano da fame, guerra e povertà o se correvano verso la stupidità dei 5 Stelle...

Licio Ferdi

Lettera 15

Caro Dago, Joe Biden chiede l'immediato rilascio del presidente del Niger Mohamed Bazoum, deposto da un golpe militare. Il presidente Usa avverte che il Paese africano "sta affrontando una grave sfida alla sua democrazia. Il popolo nigerino ha il diritto di scegliere i propri leader". Perché non lo va a dire anche ai talebani in Afghanistan?

Tommy Prim

LO STOP DI PUTIN ALL ACCORDO SUL GRANO VISTO DA GIANNELLI

Lettera 16

Caro Dago, l'Unione Europea ha avvertito i Paesi in via di sviluppo che la Russia sta offrendo grano a buon mercato "per creare nuove dipendenze, esacerbando le vulnerabilita' economiche e l'insicurezza alimentare globale". Chi sta morendo di fame dovrebbe preoccuparsi se la Russia gli manda il grano gratis o ad un prezzo troppo basso? Questi hanno bisogno di uno psichiatra il prima possibile!

Samo Borzek

vladimir putin in un campo di grano immagine creata con midjourney 2 vladimir putin in un campo di grano immagine creata con midjourney 1