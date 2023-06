POSTA - CARO DAGO, FRANCESCHINI HA COMPIUTO IL SUO "CAPOLAVORO"! PRIMA FA ELEGGERE SEGRETARIA UNA RAGAZZA NEMMENO ISCRITTA AL PARTITO E DIGIUNA DI OGNI ESPERIENZA POLITICA, POI ALLA CAMERA UN VICECAPOGRUPPO CHE NON SOLO NON INTENDE ISCRIVERSI AL PARTITO MA ADDIRITTURA NON NE CONDIVIDE LA LINEA SU ARGOMENTI IMPORTANTI COME L'UCRAINA. IN SINTESI HA RIDOTTO IL PARTITO IN UNA SORTA DI MOVIMENTO ALLO SBANDO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Kakhovka, Erdogan a Putin: "Serve un'inchiesta esaustiva sulla diga". Potrebbe farla La magistratura italiana, se hanno 30 o 40 anni di pazienza...

Giuly

Lettera 2

Caro Dago, guerra in Ucraina, per "pace giusta" Biden intende che prima Kiev dovrà battere la Russia sul campo. Zelensky farebbe bene a non fidarsi e a firmare una pace prima che il grande stratega a stelle e strisce faccia finire l'Ucraina come l'Afghanistan, coi russi al posto dei talebani...

Pat O'Brian

Lettera 3

Caro Dago, se fosse vero che il femminicidio è una questione culturale, allora basterebbe educare i cittadini al rispetto della proprietà altrui e dello Stato per eliminare furti, rapine ed evasione fiscale. Purtroppo non è così.

Achille Gambini

Lettera 4

Caro Dago, Franceschini ha compiuto il suo "capolavoro"! Prima fa eleggere segretaria una ragazza nemmeno iscritta al partito e digiuna di ogni esperienza politica, poi alla Camera un vicecapogruppo che non solo non intende iscriversi al partito ma addirittura non ne condivide la linea su argomenti importanti come l'Ucraina. In sintesi ha ridotto il partito in una sorta di movimento allo sbando..

FB

Lettera 5

Caro Dago, Stefano Bonaccini: "Elly Schlein deve fare attenzione a evitare una "deriva minoritaria, perché metterebbe il Pd in un angolo. Vocazione maggioritaria non vuol dire esclusività di fare soli. Vuol dire avere cultura di governo, e la si può avere anche stando all'opposizione. Questo governo durerà anni. Quando si critica non bisogna solo criticare ma anche avanzare proposte". La differenza tra chi fa politica e chi pensa all'armocromia...

Bug

Lettera 6

ciao Dago,

due argomenti sembrano complicati ma solo in apparenza: il PNRR non si farà, perché da trent'anni le risorse europee restano inutilizzate, oppure devono essere restituite, oppure sono spese male da gente che poi va in galera, nonostante le vesti stracciate della Corte dei Conti, che forse costa più di quello che vale.

Il PD della Schlein non è anomalo e matto, dato che il partito nacque veltroniano, con la vocazione maggioritaria, le camicie Brooks Brothers, le primarie e tutto l'armamentario post-moderno e inconsistente di una canzone di Jovanotti. perché stupirsi...

rob

Lettera 7

Resta il fatto che, dopo più di un anno di guerra, tutti i tentativi di far ragionare Putin sono caduti nel vuoto. Il Cremlino, finora, a stento "valuta" di aprire alla mediazione del Vaticano.

A questo punto, prima di interrogare una chiromante per cercare di capire come arrivare alla pace o scegliere un identikit che assomigli ad una figura da cercare nei boschi con la luna piena per trattare con Mad Vlad, è importante che qualcuno proponga al segretario di Stato della Santa sede che, sarebbe l'ora di mandare a Mosca un esperto come padre Lankaster Merrin, il prete del film "L'esorcista", piuttosto che il cappellano di S'ant'Egidio.

Impeto Grif

Lettera 8

Sir Dago, Ciani da Roma è il neo capo gruppo del PD alla Camera, già Segretario di DemoS - democrazia solildale - emanazione della Comunità di Santo Egido. Le recenti performance elettorali DemoS: politiche 2018 ( nessun deputato nessun senatore eletto ) europee 2019 ( un eletto ) politiche 2022 ( Ciani unico eletto, zero senatori ). Dalle serie " nessuno ci aveva visto arrivare " UNA a Segreteria generale, UNO a capo degli onorevoli deputati. Una volta dicevano "veniamo da lontano " adesso ...??

saluti - peprig –

Lettera 9

Caro Dago, Vladimir Putin riceverà una delegazione di capi di Stato africani che gli sottoporranno un'iniziativa di pace per l'Ucraina. Turchia, Cina, Vaticano e ora pure gli africani... Ormai tutti quanti si sono rotti le palle di questa guerra infinita e stupida. (Stupida perché sembra prolungata di proposito... ). Tutti, tranne il guerrafondaio Joe Biden, unico a non aver mai presentato uno straccio di piano di pace... .

F.T.

Lettera 10

Caro Dago, ma Gualtieri è un sindaco o un "prigioniero di guerra"? Un tizio va in Campidoglio chiede è ottiene 250.000 euro. I netturbini dell'AMA famosi nel mondo per l'assenteismo, per utilizzare i mezzi di servizio per andare a prostitute e sale giochi, per i furti di carburante e, soprattutto per lasciare Roma sepolta dalla spazzatura, chiedono e ottengono premi e indennità! Il primo cittadino non fa niente perché non vuole o perché non può?

FB

Lettera 11

A Dago.

Ecco, ci siamo!

A Polacchi e Lituani prudono le mani e come dice Rasmussen: essi non aspettano altro che entrare in Ucraina con il loro esercito. E così possono cominciare a riprendersi la Galizia con capitale Leopoli, che storicamente è quasi sempre stata loro a fasi alterne.

Olho.

Lettera 12

Caro Dago, il premier britannico Rishi Sunak: "Sulla diga non abbiamo ancora prove contro Mosca ". Serve tempo per fabbricarle?

Daniele Krumitz

Lettera 13

“RadioUno”, ore 8 e 43; Flavio Tosi dice con chiarezza che se un fermato dalle Forse dell’Ordine in caserma sputa, orina e insulta, una sberla è giustificata.

Sarà non corretto, ma è condiviso, secondo me, dal 90% di noi popolani.

Il violento, senza giri di parole, capisce bene solo la violenza, e solo essa può spaventarlo “educandolo”.

Giuseppe Tubi