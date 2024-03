POSTA! CARO DAGO, GESTO DELLA PISTOLA FATTO IN SENATO DA UNO STUDENTE PISTOLA – SE CONTINUA A PARLARE, ACERBI ARRIVERÀ A DIRE CHE STAVA RECITANDO IL SANTO ROSARIO. DOPO TUTTO LO STAVA FACENDO ASCOLTARE A JESUS – L'ITALIA DEL NUOVO MILLENNIO È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SULLE CAZZATE DI FIORELLO…

Lettera 1

Gentilissimo Dago,

Menia pensa di sfottere Macron dicendo che fa il macho mentre ha atteggiamenti femminei. Di Menia invece si può dire che è femmineo nei fatti mentre cerca di atteggiarsi a macho.

Molti cordiali saluti,

Bass Reeves

Lettera 2

Ciao Dago,

premesso che non sapevo fino a oggi chi fosse 'sto Dara Khosrowshahi di Uber, mi pare di poter rispondere alla sua domanda fondamentale: no, l'Italia non vuole entrare nel 21° secolo...

Rob

Lettera 3

Capello ha ragione rispetto a quanto affermato sui problemi della Juve. D'altronde parla a ragion veduta. Infatti a lui va riconosciuta una (LA) qualità pressoché unica, tra tutti gli allenatori super Top, ovvero quella di dare la certezza (salvo casi eccezionali) alla società che allenava di vittoria del Campionato, e fin dal primo anno, a patto di avere una rosa di altissimo livello, ancor meglio se con giocatori scelti da lui. Questo non escludeva nulla con rose di livello inferiore, lo ha fatto a Madrid la prima volta che ha allenato il Real, ma in quel caso non dava certezza del risultato.

Insomma non è mai stato un allenatore miracoloso (ma nessuno lo è!), però nessun altro, ripeto, poteva garantire la vittoria pure in presenza di squadre eccezionali, come invece fece lui. I 4 titoli in 5 anni al Milan sono lì a dimostrarlo. Poi 2 su 2 alla Juve (!!). 1 al primo anno con la Roma, e 2 su 2 al Real! Sacchi, per esempio, ne vinse solo 1 in 4 anni (però nell'89 si trovò contro l'Inter dei giganti di Trapattoni; nel '90 lo scudetto gli fu letteralmente scippato dal Napoli; nel '91 altra squadra stellare contro, la Sampdoria!)

Il suo esatto opposto era Galeone, del Pescara. Lui garantiva di fare grossi risultati, in Serie B, anche, anzi, soprattutto avendo a disposizione dei brocchi. Ma sarebbe stato il peggior allenatore possibile in grandi club e/o con grandi giocatori, come dimostrato nell'unica occasione avuta, allenando il Napoli.

Adieu

Lettera 4

Caro Dago, perché non far fare un giorno di festa a scuola anche ai musulmani, se sono tanti ? A condizione che nello stesso istituto magari non siano stati tolti i crocefissi dalle aule, per non "disturbarli", e/o non sia stato vietato a noi di festeggiare a dovere il nostro Natale.

Cincinnato 1945

Lettera 5

Caro Dago,

dopo il richiamo del giornalista RAI per aver commentato acidamente, ma forse veritieramente il futuro successo della figlia di Fiorello ora ho capito perché tutti i giornalisti che vanno dal comico ridono a crepapelle e fanno proprio gli sciocchini... O ridi come un matto e ti presti a dimostrare che la tua vita mai sia stata più ilare che con Fiorello o ti mandano al confino! Dici che vedremo il giornalista in collegamento da Ponza?

Saluti alla risata di Stato,

Lisa

Lettera 6

L'Italia del nuovo millennio è una Repubblica democratica, fondata sulle cazzate di Fiorello.

Dark Fenix

Lettera 7

Kanye West è il Candaule del XXI secolo. Niente di veramente nuovo sotto il sole.

Marco Polacco

Lettera 8

Egregio sig. Dago. A proposito di cambiamenti climatici e di innalzamento delle temperature gli esperti ti piantano sempre la questione del clima e del meteo. Nel senso che se fa freddo e piove...è il meteo. Se fa caldo è il clima.

Ebbene lo scorso hanno ho consumato di riscaldamento (dicembre e gennaio) quasi gli stessi metri cubi di gas di quest'anno (naturalmente, avendo il gas cambiato auto, il costo del trasporto è notevolmente aumentato). Da motociclista, lo scorso hanno, causa pioggia, ho fatto molti giri in meno del solito. Sempre lo scorso hanno, sempre causa le giornate di pioggia, dopo anni, non ho potuto piazzare la piscina in giardino. Sarà stata colpa del meteo o del clima???

Distinti saluti

Antonio

Lettera 9

Caro Dago,

nei paesi multietnici, come è l'Italia oggi (anche se per qualcuno ammetterlo e' un grosso rospo da mandare giu'), si festeggiano le feste principali di tutte le religioni. Chiudere una scuola per Eid, che segna la fine del Ramadan, e' un passo avanti nel riconoscimento di uno stato di fatto. E saranno necessarie altre chiusure, in futuro, per feste induiste o buddiste. Come succede gia' da tempo in giro per il mondo senza che si gridi allo scandalo, dimostrando di essere ,oltre che razzisti, provincialotti che non vogliono accettare la realtà.

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Caro Dago, spiace deludere Zaia & co, il problema vero da risolvere non è far fare ai presidenti di regione il terzo mandato, il problema vero è non far stare né loro né "tutti gli altri" sulla poltrona tutta la vita.

Cincinnato 1945

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, Parigi smentisce su invio soldati: "Da Mosca solo fake news". Ma quali fake news! Non è stato Macron a chiedere l'invio di truppe Nato? Dopo essere stato sepolto dai "no" deve aver deciso di agire unilateralmente. Normale che adesso i francesi si infastidiscano di essere stati beccati con le mani nella marmellata: a nessuno piace fare figure di m.!

Scara

Lettera 12

Caro Dago, Conte: "Signora Meloni, lei in Europa è considerata irrilevante". "Giuseppi" sperava di riuscire a conservare l'esclusiva?

Bug

Lettera 13

Se continua a parlare, Acerbi arriverà a dire che stava recitando il santo Rosario. Dopo tutto lo stava facendo ascoltare a Jesus...

Saluti Pippi

Lettera 14

Dago,

terribile come gli 'studenti' possano condizionare l'università italiana. La richiesta di sospendere gli accordi con Israele, inneggiando ad una Palestina libera è qualcosa di inaudito. I cattivi maestri sono sempre attivi e stanno facendo danni gravi.

MP

Lettera 15

Caro Dago

gesto della pistola fatto ieri in Senato da uno studente pistola.

Saluti, Usbergo

