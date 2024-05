POSTA! CARO DAGO, ILARIA SALIS AI DOMICILIARI. SI È LIBERATO UN POSTO IN LISTA! – QUARANTAMILA EURO LA CAUZIONE PER ILARIA SALIS... GIOVANNI TOTI GIRA I QUARANTAMILA RICEVUTI DA ALDO SPINELLI E LIBERI TUTTI? – GRAZIE ALL'AGGRESSIONE SUBITA, CHEF RUBIO POTRÀ PRESENTARE UN NUOVO PIATTO: "BISTECCA ALL'OCCHIO"...

Riceviamo e pubblichiamo:

gretini imbrattano negozi in via condotti 13

Lettera 1

Caro Dago, Roma, attivisti imbrattano vetrine di via Condotti: in 13 bloccati dalla polizia locale. Ma se qualcuno imbrattasse le abitazioni di questi ebeti o impedisse loro di uscire di casa? Come reagirebbero?

Elia Fumolo

Lettera 2

Non amo il calcio nel suo insieme sin da quando e’ sottoposto x fini economici alle TV. Finalmente ho visto un uomo libero da condizionamenti gestuali e verbali. Ho vissuto e vivo tutt’ora nel mondo della comunicazione, e mi chiedo come ha fatto quest’uomo a subire attacchi di tutti i generi da giornalisti o pseudo tali che non conoscono neppure la grammatica italiana o da pseudo giocatori spacciati x capiscitori... cronisti e capi claque...

Grande Allegri meriti tutto il mio rispetto e il futuro ti riservi una forte piu’ benigna e un paese piu’ educato

Vittorio Andreose

chef rubio aggredito

Lettera 3

Caro Dago, grazie all'aggressione subita, Chef Rubio potrà presentare un nuovo piatto: "bistecca all'occhio"...

Berto

Lettera 4

Caro Dago, Slovacchia, il vice premier: "L'aggressore di Fico è un lupo solitario". Ma ti pareva! È sempre così : o è un lupo solitario o ha problemi psichici. Gli unici "cattivi" rimasti sono i russi...

Yu.Key

Lettera 5

“La Mosca" è scomparsa nel nulla... Potrebbe darsi che il “commando” ammazza tutti lo abbia prelevato NON per liberarlo ma per farlo sparire nel modo usuale dei narcos ?

Umba Dumba

Lettera 6

attentato a robert fico

Caro Dago, Chef Rubio aggredito sotto casa: "Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell'orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati". Non devono aver picchiato tanto forte, altrimenti non avrebbe potuto contare fino a "60": sarebbe svenuto prima...

Frankie

Lettera 7

Caro Dago,

Chef Rubio dopo la sua disavventura dichiara lotta al terrorismo, al fascismo, alla mafia sionista e ai suprematisti ebraici. Anche contro i presunti nazisti massacrati tempo fa in Ungheria?

Tonyborg

MARK ZUCKERBERG - META

Lettera 8

Caro Dago, Meta, l'Ue apre un'indagine: "Dipendenza da social, violate le norme per la tutela dei bambini". Instagram e Facebook peggio degli hacker russi?

Pat O'Brian

Lettera 9

Ciao Dago, Perfetto! Invece di condannare i gravi fatti di corruzione in Liguria, tutti i partiti pensano a introdurre nuovamente il finanziamento pubblico. In fondo è come confessare che senza quei soldi sono "costretti" a farsi corrompere. Bravi tutti...

FB

P.S. ci siamo già dimenticati dei milioni rimasti nelle casse della Margherita e prelevati dal cassiere "Batman", o dei soldi dell' IdV, per non parlare dei milioni della Lega.

Lettera 10

ilaria salis

Caro Dago

Ilaria Salis ai domiciliari. Si è liberato un posto in lista!

Saluti, Usbergo

Lettera 11

Caro Dago, Putin ricevuto in Cina con tutti gli onori. Quindi adesso l'Occidente metterà al bando Xi o Dostoevskij e Tchaikovsky?

John Reese

Lettera 12

Caro Dago, dopo la "legge russa", Michel ai vertici della Georgia: "Così a rischio il futuro nell'Ue". Sempreché l'Unione Europea continui ad esistere...

Gian Morassi

vladimir putin e xi jinping a pechino

Lettera 13

Caro Dago, 40 mila euro la cauzione per Ilaria Salis... Giovanni Toti gira i 40 mila ricevuti da Aldo Spinelli e liberi tutti?

Ugo Pinzani

Lettera 14

Saggio Dago,

una professoressa chiarissima ebbe a definire come neonazista il ministro Lollo; non è diffamazione secondo sentenza recente. Le percosse ricevute da chef Rubio sono manifestazione di vetero o di rinato nazismo ? Alla Sapienza in Roma gli studenti sanno rispondere, i preclari in pubblica docenza mediatica finora tacciono.

- peprig -

Lettera 15

immagine fake putin xi jinping

Caro Dago,

qui a Budapest la vita è grama, specialmente ora che mi hanno messa ai domiciliari. Vorrei fare qualcosa di utile, ma mi sento impossibilitata. Ti chiedo: posso invitare a casa mia i vecchi amici per malmenare l'inquilino di fronte che alle ultime elezioni ha votato per Orban?

Tonyborg

Lettera 16

Caro Dago, accolta la richiesta per i domiciliari a Ilaria Salis; ferma protesta di Bonelli e Fratoianni, Landini annuncia sciopero, Conte e Schlein chiedono al governo di riferire in parlamento...

xi jinping e putin - immagine creata con l intelligenza artificiale midjourney

FB