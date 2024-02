POSTA! CARO DAGO, LEGGO CHE GIORGIA MELONI HA IMPARATO L'INGLESE ASCOLTANDO MICHAEL JACKSON. VIENE DA CHIEDERSI SE IL TERMINE “THREESOME” LO ABBIA INSEGNATO LEI A GIAMBRUNO – MELONI DA JOE BIDEN PER PARLARE ANCHE DI MEDIO ORIENTE? ALLORA È BENE CHE SI PRESENTI CON UN CORNETTO ALGIDA – DOPO LA SCONFITTA IN SARDEGNA IL CENTRODESTRA BUTTERÀ QUALCUNO DALLA TODDE?

Riceviamo e pubblichiamo:

giorgia meloni beve alcol 5

Lettera 1

Caro Dago,

ma Meloni che vorrebbe affogare i dispiaceri nell'alcool è la stessa che ha fatto non meno di 2 anni fa una campagna contro le "devianze giovanili", includendo l'alcool trai malesseri dei giovani debosciati?

Saluti con un brindisi di cannonau,

Lisa

P.S. Pensa che l'uscita di Armani su Meloni a me pareva ironica. E' forse fotogenica o con un ufficio PR molto attento, molto ben truccata (e bella tinta ora), ma di viso non è esattamente carina. Inoltre su questo spero non commenteremo più un politico donna...

Lettera 2

Caro Dago, se proprio Macron vuole mandare in Ucraina dei francesi per vincere sui russi, cominci a mandare la première dame. Appena la vedono, sai quanti se la danno a gambe dei russi. Così, tanto per cominciare.

Cincinnato 1945

balilla - manganelli rigati - meme

Lettera 3

Caro Dago, apparteniamo alla stessa generazione cresciuta tra ideali che la realtà della vita ha piano piano frantumato a manganellate dei "celerini", senza che nessun Presidente o ministro sia mai intervenuto per difenderci! I tempi cambiano evidentemente e purtroppo non sempre in meglio...

EDP

Lettera 4

Dago,

E' incomprensibile che una manifestazione non autorizzata, conclusa con manganellate ai dimostranti, crei tutto questo scompiglio mediatico. Chi non sta alle regole, se ne assume i rischi. Continuando con questa smania giustificativa nei confronti dei trasgressori, si minano le fondamenta del convivere. E si autorizza l'anarchia, che e' gia' ben presente nel nostro quotidiano.

MP

Lettera 5

IL MANGANELLO DI ROCCO - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, chissà se i nostri politici esterofili prenderanno esempio dal governo inglese che ha tolto la scorta al principe Harry quando rientra in patria. Da noi la scorta c'è l'anno tutti, basta dichiarare di essere minacciato da qualcuno e il gioco è fatto. Io dirò di essere minacciato da un vicino e avrò auto blu e autista...

FB

Lettera 6

Caro Dago

so che quando la polizia stradale mi dice di fermarmi con l’auto: mi fermo. Oppure per la libertà di pensiero, per i diritti dell’uomo o per la pace nel mondo posso andare dritto?

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Caro Dago,

considerando i voti del proprio partito (26%) e l'affluenza (63,91%), la Meloni è diventata Presidente del Consiglio con il 16,61% delle preferenze di tutti gli italiani, votanti e non votanti. E la sinistra, indignata, lo fa presente un giorno sì, e pure l'altro.

Considerando i voti del proprio partito (7,8%) e l'affluenza (52,40%) la Todde è diventata Presidente di Regione con il 4,08% (quattrovirgolazerootto!!!) delle preferenze di tutti i sardi, votanti e non votanti. E a sinistra esultano e stappano lo spumante, felici e contenti.

Mah!... beati loro!

Tonyborg

separazione chiara ferragni fedez - vignetta by osho

Lettera 8

Egregio sig. Dago,

da tempo (settembre 2022) si è capito da che parte sta questo ex nostro "disgraziato sito" e quindi mi guardo bene dall'intervenire. Ma che, addirittura, uno che è stato buttato fuori dal governo per 2 volte dai suoi soci me lo trasformate in un espertone che fa a fette la Meloni... questo proprio non lo posso sentire.

Distinti saluti

Il non più pubblicato Antonio

Lettera 9

Caro Dago,

Abbiamo capito male oppure è vero che i Ferragnez chiedono PRIVACY!!!!!!!!!!!????????????

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Caro Dago, crisi dei Ferragnez: i follower fanno il tifo per la coppia. E infatti. Chissenefrega se in privato si lanciano piatti e bicchieri o si mettono le mani addosso. L'importante è che la fiction su Instagram continui: "Misery non deve morire".

RPM

giorgia meloni in versione michael jackson

Lettera 11

Gentilissimo Dago,

leggo che Meloni ha imparato l'inglese ascoltando Michael Jackson. Viene da chiedersi se il termine “threesome” lo abbia insegnato lei a Giambruno. mmmmm.

Cordialmente,

Bass Reeves

Lettera 12

Caro Dago, tutti innamorati dell'eroe anti-Putin Alexei Navalny. Ma quanti leader occidentali ci saranno al suo funerale? Nessuno. Parlare è facile, essere coerenti un po' meno...

J.N.

Lettera 13

giorgia meloni e joe biden - g20 new delhi

Caro Dago, Yulia Navalnaya al Parlamento Europeo: "Putin capace di qualsiasi cosa". Lo abbiamo visto: vendeva gas alla Germania a un terzo del prezzo nostro!

Tas

Lettera 14

Caro Dago, dopo la sconfitta in Sardegna il centrodestra butterà qualcuno dalla Todde?

G.S.

Lettera 15

Caro Dago, Giorgia Meloni da Joe Biden per parlare anche di Medio Oriente? Allora è bene che si presenti con un cornetto Algida...

Fritz

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

Lettera 16

Caro Dago, Parlamento europeo, bellissimo discorso di Yulia Navalnaya contro Vladimir Putin in perfetto stile Zelensky. Non meriterebbe anche lei una villa a Forte dei Marmi?

Neal Caffrey

Lettera 17

Dagonzo

I manganelli bisogna sapere quando usarli.

joe biden mangia il gelato 2 joe biden mangia il gelato 3

Con i coglioni sempre.

Icj