POSTA! CARO DAGO, MA ALLA FINE COSA DEVO SCRIVERE SULLA SCHEDA? “DETTA GIORGIA” OPPURE “QUELLA STRONZA”? – HA RAGIONE BERGOGLIO: I SEMINARI NON SONO L'EUROPEAN SONG CONTEST – CONTE: "IO NON CONTESTATO IN PANDEMIA". E TE CREDO. SE ANDAVI IN PIAZZA TI ARRESTAVANO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Esimio Dago,

GIORGIA MELONI - VIGNETTA VUKIC

se alle elezioni europee qualcuno scrive sulla scheda "quella str...a della Meloni" il voto è valido? C'è il rischio di un plebiscito...

Bobo

Lettera 2

Dear Ragioniere...semo messi male male. All'insegna del nomen omen...alla guida della Nato dopo uno STOLTENberg norvegese...su pressione di un leCORNU francese e un BIDEn scrantonese...ce mannamo un RUTTe olandese.

Annamo bene...proprio bene.

Tiberio

Lettera 3

Caro Dago, il Comune di Bologna espone la bandiera della Palestina. Uhm... Bologna e i palestinesi: un connubio "esplosivo" a ricordare ciò che diceva l'ex presidente Francesco Cossiga...

Tas

joe biden alla cena dei corrispondenti

Lettera 4

Caro Dago, Cnn: "Armi Usa usate nell'attacco fatale di Israele a Rafah". Finalmente Biden ha qualcosa di cui vantarsi!

Camillo Geronimus

Lettera 5

Caro Dago, non saranno fasci ma sono davvero scarsi (copyright Dago). Dopo il caso del monologo di Scurati, che non avrebbero visto nemmeno i parenti e, dopo il capolavoro di bloccarlo, letto in tutto il mondo. Ora è la volta del "martire" di professione Saviano, non invitato alla manifestazione in Germania, che sta avendo una eccezionale copertura mediatica. Ma questi ci sono o ci fanno? Scelgo la prima....

FB

roberto saviano 2

Lettera 6

Dago,

Vox populi, vox dei. Si vociferava da tempo di un'Inter in difficolta' economica e di una figc con una gestione non proprio limpida. Adesso, anche se grazie a notizie estere, qualcosa sta emergendo. D'altronde, come fa un'azienda a continuare l'attivita' nonostante i debiti aumentino annualmente? Qualcuno ci marcia sopra.

MP

Lettera 7

Caro Dago, Erdogan chiede al mondo islamico di reagire contro Tel Aviv. Il nostro grande alleato nella Nato sarà rimproverato o conviene far finta di nulla?

L.Abrami

Lettera 8

Caro Dago

Scandalo Meloni – De Luca? Ma neanche gli avesse dato del froc**.

Saluti, Usbergo

VICENZO DE LUCA GIORGIA MELONI

Lettera 9

La Merkel si starà mangiando le mani per non aver avuto l'idea di salutare il Cavaliere con...

Buongiorno presidente, quella culona inchiavabile della Merkel

Marco Polacco

Lettera 10

Caro Dago, Varsavia: "Kiev può usare le nostre armi per colpire la Russia". L'Ucraina non è né Unione Europea né Paese Nato. Tusk stia attento a non fare troppo il bullo: con le armi che ha a disposizione, Putin può cancellare la Polonia con una scorreggia!

M.H.

angela merkel silvio berlusconi

Lettera 11

Caro Dago, Fisco, Agenzia Entrate: inviato più di un milione di precompilate. Precompilate e vi sarà dato: ogni servizio...

Piero Nuzzo

Lettera 12

Caro Dago,

a parte l'uso delle parole per piacere alla pancia del paese, non ho letto niente sull'uso di "B*tch" in inglese, in italiano con il nostro più prosaico "Stro...". Da qualche anno il termine inglese con la b viene usato per descrivere le cattive ragazze che vanno ovunque, non si fanno comandare e anzi dettano loro il modo di vivere. Donne forti e cazzute. Britney Spears incideva "Work b..." ed è da allora l'inno delle donne forti.

VINCENZO DE LUCA MANIFESTAZIONE A ROMA

La parola b... in italiano letterale dovrebbe diventare mignot*a o qualcosa del genere, ma non rende il lato della donna cattiva. Quindi "stro..." rende.

Più che la vendetta a De Luca per un audio rubato (quanto consapevolmente?) penso che Meloni abbia inaugurato la stagione della b*tch... Aspetteremo il prossimo remix dance dopo "So' Giorgia, so' una donna!" con Britney Spears.

Saluti alla b*tch,

Lisa

Lettera 13

Caro Dago, la sinistra non ha leader, Conte e Schlein sono due "raccogliticci" arrivati al vertice grazie a fortunate e inspiegabili congiunzioni astrali, non ha idee e programmi politici, ma può contare sull'aiuto che il governo giornalmente gli fornisce. Dal caso Scurati, passando per le memorabili uscite di Lollobrigida, fino alla assurda uscita di Meloni con De Luca. Tutte scivolate che aiutano la sinistra grazie alla cassa di risonanza della "stampa amica".

FB

ELLY SCHLEIN - GIUSEPPE CONTE - MEME BY USBERGO

Lettera 14

Caro Dago, ha ragione Bergoglio: i seminari non sono l'European Song Contest.

(Gatto Giacomino)

Lettera 15

Dagovski,

Conte: "io non contestato in pandemia".

E te credo.

Se andavi in piazza ti arrestavano.

Aigor

Lettera 16

Caro Dago,

Ormai è chiaro cosa pensa il Papa sui gay, possiamo solo immaginare cosa pensa sui migranti.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 17

VIA FROCIS - MEME BY EMILIANO CARLI

In relazione al geniale (vs.) titolo e all'esternazione del suddetto Tarquinio, m'è tornato in mente che, (sempre se non ebbi un abbaglio) durante un servizio televisivo sulla marcia della pace Perugia-Assisi del dicembre 2023, vidi uno dei partecipanti che mostrava un cartello con questa scritta: "NESSUNA DIFESA MEGLIO LA RESA". Mi astengo dal proporre colorite locuzioni dialettali che sarebbero, nel caso, una pertinente didascalia.

Saluti sconsolati.

Carlo Leonardi

Lettera 18

Caro Dago

Standing ovarion per la Meloni che ha rimesso al suo posto il "governatore" della disastrata Campania.

E poi per Bergoglio, monarca assoluto secondo le classificazioni del diritto internazionale, il quale a porte chiuse ha detto in sostanza di tener fuori dai seminari dei potenziali pedofili: leggersi statistiche sulle cause in corso contro la Chiesa. saluti

Blue Note

Lettera 19

meme su papa francesco e la frociaggine 2

Dago Lumen,

nemo propheta in patria. Scrissi, ignorato (solo Stefano Lorenzetto mi citò), un pamphlet per spiegare ai destri ed ai sinistri neobacchettoni chi fosse in realtà Bergoglio. Ci voleva Dagospia, il sole dell'informazione, per darmi soddisfazione. Grazie Roberto.

Lettera 20

Ma, alla fine, cosa devo scrivere sulla scheda?

Detta Giorgia oppure Quella Stronza?

Cordialmente.

meme su papa francesco e la frociaggine 1

AB

meme su papa francesco e la frociaggine