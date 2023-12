POSTA! CARO DAGO, MA INSOMMA, CHI SI CREDE DI ESSERE ’STA RAGASSA, EVITA MELÒN? – GIORGIA HA SVENTOLATO IN PARLAMENTO IL FAX DI GIGGINO PER CERCARE DI TIRARSI FUORI DALLE SABBIE MOBILI DEL MES. ALLORA HA RAGIONE L'OPPOSIZIONE, C'È UN CHIARISSIMO RIGURGITO FAXISTA – IL PREMIERATO È LA MADRE DI TUTTE LE RIFORME E LA ZIA DI TUTTI QUEI ROMPICOGLIONI DI COSTITUZIONALISTI...

ursula von der leyen christine lagarde - meme by vukic

Lettera 1

Caro Dago, la Bce lascia invariati i tassi di interesse. Lagarde: "L'inflazione potrebbe risalire a breve". Quindi gli ha lasciati invariati solo per copiare la Fed?

Raphael Colonna

Lettera 2

Caro Dago,

il premierato è la madre di tutte le riforme e la zia di tutti quei rompicoglioni di costituzionalisti.

L’elettore triste

Lettera 3

Caro Dago,

Ma la Meloni che ce l'ha tanto con i tedeschi, lo sa che Atreju è preso da un libro scritto da un crucco? Michael (pronuncia non all'americana, ma MIIIIHAEL) Ende... Così... Tanto per dire. E meno male l'orgoglio italiano!

DONZELLI PISTA DI PATTINAGGIO ATREJU

Inoltre gli ospiti super star sono due stranieri. Essi sono rispettivamente due immigrati nei propri paesi. Uno è il premier di un paese ex EU ed è figlio naturalizzato in prima generazione di alta borghesia africana/indiana (e si è pure sposato con una moglie indiana ancora più ricca di lui). L'altro è un sud africano che proviene da una famiglia già ricca che ha fatto la propria fortuna in America probabilmente sfruttando un VISA scaduto da studente. Lo sa la Meloni che i suoi ospiti sono tutti di origine africana? Uno ha pure avuto un passato da clandestino?

Saluti all'orgoglio italiano,

Lisa

Lettera 4

Ma insomma, Dago, chi si crede di essere sta ragassa, Evita Melòn?

rob

Lettera 5

giorgia meloni urla alla camera contro conte 5

Caro Dago, un plauso al Tribunale di Tempio Pausania per aver inaugurato " il processo per stupro 2.0" ,dove le sconvolgenti e umilianti domande alla (presunta) vittima,a distanza di 45 anni dal primo e famigerato processo, non sono formulate da maschi e cinici avvocati ma da una spregiudicata penalista donna.

Paloma

Lettera 6

Dago carissimo,

(Io so') Giorgia ha sventolato in parlamento il Fax di Giggino per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili del MES. Allora ha ragione l'opposizione, c'è un chiarissimo rigurgito faxista.

Salutem dicit plurimam audere semper.

Ivan Viola

Lettera 7

MES - GIORGIA MELONI MOSTRA IL FAX DI LUIGI DI MAIO

Lettera 8

Dago carissimo,

Lettera 9

Caro Dago, secondo il capo del Consiglio nazionale della Sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov, "La Russia collasserà". Sul modello dell'Ucraina?

Rob Perini

PIERCAMILLO DAVIGO FEDEZ

Lettera 10

Caro Dago, ieri un ex magistrato (a suo tempo celebrato come "eroe") si è lasciato andare a delle considerazioni su alcuni imputati che si erano suicidati, prive di qualsiasi umanità. Forse sarebbe il caso di andare a vedere le sentenze emesse da quel signore quando esercitava il suo "lavoro".

FB

Lettera 11

Dagonzo

Non so se Conte diede l'ok per il Mes col favore delle tenebre, però tutto il resto sì.

Icj

piercamillo davigo a muschio selvaggio 1

Lettera 12

Caro Dago, Oleksiy Danilov, capo del Consiglio nazionale della Sicurezza ucraino: "C’è un’enorme campagna mediatica in Occidente sul fatto che staremmo perdendo, mentre in Russia tutto andrebbe bene. Putin riesce a nascondere con la sistematica disinformazione una verità enorme. Che i russi non vogliono combattere".

Davvero incredibile, questa ci mancava! L'Occidente che, dopo averlo ricoperto di mliardi e coccolato in ogni modo con inviti dappertutto, improvvisamente fa propaganda contro Zelensky... Ma quando mai! Se pensano di giocarsela così devono essere davvero la frutta!

F.G.

Lettera 13

meloni orban

Dago colendissimo,

il premier ungherese Orbán ha informato che ricorrerà al veto per impedire l’ingresso della Ucraina nella UE, in quanto è un paese corrotto. Bravo Orbán! Qualcuno doveva avere il coraggio di dirlo! Merita un premio. Se mi facesse avere l’Iban del suo conto alle Isole Cayman, manderei un piccolo contributo di simpatia.

Saluti da Stregatto

Lettera 14

Caro Dago,

la grandeur di Atreju non ricorda un po' quella di certi Congressi di nani e ballerine degli anni 80?Peccato che al posto di Filippo Panseca si ritrovano Daniela Santanchè.

Francesca

daniela santanche dito medio

Lettera 15

Caro DagoSpecchio,

ti rivelo in anteprima una notizia che nemmeno tu conosci. Il PD sta per denunciare pubblicamente il complotto secondo il quale la Schlein è stata fatta eleggere dalla Meloni.

Mikkke

Lettera 16

Caro Dago, Orban: "Kiev non soddisfa le condizioni per entrare in Ue. L'Ucraina non è realmente in grado di avviare negoziati, ma a causa della guerra, per ragioni geo-strategiche, diciamo per ragioni politiche, dobbiamo avviare negoziati con loro. Penso che sia un errore. Questo è un errore, stiamo distruggendo l'Unione europea".

Fortuna che qualcuno ha il coraggio di dirlo! Un ragionamento di buon senso. Dobbiamo far entrare l'Ucraina solo per far dispetto a Putin? Abbiamo già visto col sostegno alla guerra dove ci hanno portato i dispetti a Putin: con l'inflazione alle stelle!

E.Moro

Lettera 17

GIUSEPPE CONTE

Caro Dago

ma Giuseppe Conte, calato da Marte a presiedere un governo, non doveva tornare a fare il professore ? A conferma che assaggiato una volta il potere è difficile distaccarsene.

GIORGIA MELONI GIUSEPPE CONTE - ATREJU

Saluti, Usbergo

giuseppe conte