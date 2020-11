POSTA! - CARO DAGO, MA CON LA TANTO RIVENDICATA AUTONOMIA REGIONALE CHE CI DOBBIAMO FARE? SERVE SOLO PER APPALTI E INCARICHI E ASSUNZIONI IN TEMPO DI BONACCIA? QUANDO PIOVE FORTE ALLORA CORRIAMO SOTTO L'OMBRELLO DELLO STATO CENTRALE? SARÀ FORSE IL CASO DI TOGLIERE QUESTO GIOCHINO DALLE MANI DELLE REGIONI A TEMPESTA PASSATA?

Lettera 1

Caro Dago, a Lampedusa 7 sbarchi in poche ore per un totale di circa 400 clandestini. Ma sono matti? Dopo quel che è successo in Francia continuano a lasciarli sbarcare?

Vic Laffer

Lettera 2

Dagovski,

USA 2020: una buona notizia. Chiunque vinca, l’altro merita di perdere.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Covid, il premier Conte: "La curva dei contagi impone nuove misure". Come il fallimento su tutta la linea anti pandemia imporrebbe un cambio di Governo.

R.R.

Lettera 4

Dopo la lettera di Mons. Viganò i complottisti potrebbero anche chiudere bottega per manifesta inutilità. Esattamente come Crozza. Che te ne fai di un Crozza finto quando hai già un De Luca vero?

Tiziano Longhi

Lettera 5

Caro Dago, il governatore della Liguria Toti: "Il mio tweet sugli anziani è stato scritto malamente da un collaboratore". Sarà anche stato scritto male ma il concetto era molto chiaro: i pensionati non servono a un cazzo!

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago, ma con la tanto rivendicata autonomia regionale che ci dobbiamo fare? Serve solo per appalti e incarichi e assunzioni in tempo di bonaccia? Quando piove forte allora corriamo sotto l'ombrello dello Stato centrale? Sarà forse il caso di togliere questo giochino dalle mani delle regioni a tempesta passata?

Saluti.

SR

Lettera 7

Caro Dago, oggi gli americani decidono se lasciare Donald Trump alla Casa Bianca o se metterci un soprammobile, un ninnolo: Joe Biden.

Vic Laffer

Lettera 8

Caro Dago, rapina alla Credit Agricole di Milano. La polizia ha circondato la banca ma i rapinatori sono riusciti a fuggire. Per evitare cose simili non sarebbe stato meglio accelerare con la cassa integrazione che in tanti aspettano da maggio?

Edy Pucci

Lettera 9

Caro Dago, dopo l'ennesimo attentato terroristico islamico, stavolta a Vienna, i leader europei esprimono sdegno e cordoglio. Ma perché? Non volevano il multiculturalismo? Adesso che ce l'hanno si lamentano? Questa è la cultura islamica. È esattamente ciò che i musulmani fanno nei loro Paesi quando qualcosa non gli garba: gli attentati. Pensavano forse che per protestare avrebbero fatto un film come i registi radical chic o che avrebbero scritto un libro? Se scherzi con le belve feroci poi non puoi lamentarti se ti sbranano.

P.T.

Lettera 11

Caro Dago, tra le ipotesi allo studio per il nuovo Dpcm, lo stop alla circolazione dalle 21 in tutto il Paese. Così la notte il Covid si riposa e di giorno sarà ancora più gagliardo.

Di Pasquale

Lettera 12

Dago darling, tutta colpa dei vecchi se i mezzi di trasporto pubblico sono pieni zeppi (anche nella "civilissima" Milano del podestà Sala), se le movide traboccavano di smascherati, se i centri commerciali erano pieni come le chiese d'un tempo, ecc. ecc.

Quanto ai Pronto Soccorso è un problema vecchio, specie di notte e nei fine settimana, quando i medici di base non sono disponibili. Figuriamoci ora! Giusto invece applicare la dura legge non scritta della zattera "a posto unico" quando c'è un macchinario o un letto solo disponibile. Va dato a chi ha più possibilità di salvarsi e quindi a un giovane. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 13

Carissimo Dago

il senatore a vita nonché politico fallito Mario Monti in un’articolessa sul Corriere della Sera dice che il paese contro il Covid deve essere unito come fece per merito di Moro e Berlinguer contro il “terrorismo”.... ecco senatore Monti provate a rinchiudere il virus nelle carceri speciali...

Frank Cimini

Lettera 14

Caro Dago, a proposito degli sbarchi, ormai senza sosta, di clandestini, la Sig.ra Lamorgese ha dichiarato che "quando arrivano in Italia arrivano in Europa". Non mi risulta che la UE abbia mai fatto una dichiarazione simile, la politica dei " porti aperti a tutti" è una esclusiva tutta italiana i cui motivo sono abbastanza incomprensibili, considerando che tutti cercano di difenderci dalla invasione con ogni mezzo; reticolati, esercito, reti in mare ecc. La Francia ha già chiesto una chiusura delle frontiere, aspettiamo soltanto l'ordine di Frau Merkel a Conte per chiudere tutto...

FB

Lettera 15

Caro Dago, non riescono a mettersi d'accordo su chi tra Governo e Regioni debba prendersi la responsabilità del nuovo lockdown. E così anche le misure anti Covid finiscono in "terapia intensiva": nuovo dpcm rinviato a domani?

Yu.Key

Lettera 16

Caro Dago, sfiora il ridicolo Giuseppe Sarcina che sul Corriere ha ancora il coraggio di scrivere che "Trump rientrerà dagli ultimi comizi e aspetterà i primi risultati alla Casa Bianca, dove è stato organizzato un «party» con centinaia di invitati, ignorando, ancora una volta, le raccomandazioni anti-contagio degli scienziati". Non vede com'è messa l'Europa che quelle raccomandazioni le ha seguite alla lettera?

Tony Gal

Lettera 17

Caro Dago, il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in quarantena dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. È la prima cosa seria che fa da inizio pandemia.

Edy Pucci

Lettera 18

Caro Dago, un primario della rianimazione dell'ospedale di Rivoli organizza un tour tra i reparti di terapia intensiva per convincere i negazionisti dell'esistenza del Covid. E che ne sanno i visitatori del motivo per cui la gente è ricoverata?

Maury

Lettera 19

Caro Dago, didattica a distanza, 300 mila studenti ancora senza pc e connessione Internet. Con tutti i miliardi che buttano via per accogliere migranti e terroristi, non hanno 200 euro a testa (60 milioni) - 6 mesi di connessione 50 giga al mese per 8 euro + 150 euro per un tablet - da spendere per gli studenti meno abbienti che così ci leviamo di torno questo problema?

U.Delmal

Lettera 20

Caro Dago, per Conte contrastare il Covid è diventata una Mission Impossible. Gli converrebbe chiudere l'esposizione di ogni nuovo Dpcm in tv col la formula "questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi". Tanto dopo qualche giorno sarà comunque da rifare.

Stef

Lettera 21

Caro Dago, secondo uno studio della Stanford University i comizi di Donald Trump hanno provocato almeno 30 mila contagi di Covid. Quindi un numero piccolissimo rispetto alla California a guida democratica, dove i casi hanno raggiunto la stratosferica cifra di 935 mila!!!

Mario Canale

Lettera 22

Caro Dago, Dpcm, la sottosegretaria al lavoro Puglisi conferma il coprifuoco nazionale alle 21. Massì, se sta dando ottimi risultati in Francia, 50 mila nuovi contagi al giorno, perché non farlo anche da noi?

Saro Liubich

Lettera 23

Caro Dago, il ministro Speranza al Corriere di ieri: «Abbiamo 48 ore per una stretta. Terrificante la curva dei contagi Covid". Se invece di perdere tempo a scrivere il libro "Perché guariremo" avesse svolto con dedizione il lavoro per cui è pagato, forse adesso la curva sarebbe meno "terrificante".

Gaetano Lulli

Lettera 24

Caro Dago, Biden: "È il momento per Trump di fare le valigie". Dovesse malauguratamente andare così per la Casa Bianca lui sarà poco più di una farfalla. Verrà immediatamente sostituito con Kamala Harris, magari anche in modo poco "cruento" grazie al 25esimo emendamento.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 26

Caro Dago, Covid, Giuseppe Conte alla Camera: «La curva corre in ogni continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata». Ah, una delle "più colpite". Quindi Macron, Sánchez, e Giuseppi non c'entrano nulla, l'Europa è una "vittima degli eventi". Mentre in America c'è un colpevole ben preciso: Donald Trump. O così almeno, da mesi, tentano di farci credere giornaloni e tg.

Piero Nuzzo

Lettera 27

Caro Dago, coronavirus, la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova: "Cibo assicurato, evitare le code nei negozi". Ma certo, anche l'assenza di un secondo lockdown era assicurata...

Mauro Soffianopulo

Lettera 28

Caro Dago, il ministro Gualtieri: «La manovra mette da parte risorse per sostenere ulteriori ristori». Hanno già accantonato noccioline, patatine e snack?

Vesna

Lettera 29

Caro Dago, l'attacco multiplo di Vienna ricorda molto quello del 2015 al Bataclan di Parigi. Cosa ha fatto l'Europa contro il terrorismo islamico in 5 anni? Nulla. Anzi, ha accolto altre centinaia di migliaia di musulmani. Imbecilli! E pensare che dopo l'attacco di Pearl Harbour non Donald Trump, ma il dem Franklin Delano Roosevelt internò i nippo-americani in campi di concentramento per evitare ulteriori possibili attacchi. Ma l'Europa attuale è governata da gente flaccida, priva di polso. Con questi siamo destinati a soccombere.

Dirty Harry

Lettera 30

Caro Dago, nuovo dpcm, il virologo Andrea Crisanti avverte che le Regioni potrebbero truccare i dati per evitare chiusure. Se è per questo pure i medici potrebbero enfatizzare la gravità della pandemia per avere più visibilità su social, tv e giornali. Più visibilità vuol dire più denari.

Pop Cop

Lettera 31

“Mala tempora currunt” ... direi anzi molto “mala tempora”, e non solo per via di gente alla D’Agostino con il suo sozzo sito, sempre aperto come una fogna ad inglobare e poi spargere a mo’ di ventilatore quello che raccatta nei bassifondi della Costa e dintorni vari ... In realtà il nostro è solo un furbacchione che campa sul cosiddetto gossip che gli da da mangiare, e con lui ai parenti della Palombelli, mentre il vero peggio, il Male, è dappertutto, in ogni dove. Anche dove non dovrebbe esserci.

E veniamo al dunque. Sono costretto a scrivere di nuovo su pressione dei miei pochi ma scatenati lettori. Tema: l’intervista del noto ex-rompiballe giornalista Gian Marco Chiocci. Chi segue, come il derelitto sottoscritto, da illo tempore le amenità della classe giornalistica italiota, conosce - o per meglio dire conosceva – lo

Chiocci quale puntuto cane da guardia, uno che faceva interviste e inchieste con i controcoglioni, una vera eccezione salutare nel panorama desertico della Penisola. Dopo aver lavorato tanto, dopo aver diretto giornali, il nostro è approdato alla direzione di Adnkronos. Tutto meritato, ma cosa ti combina il bravo GM? Intervista il Papa e tu ti aspetti che faccia un’intervista alla Chiocci di una volta.

Tanto per essere chiaro: “Santità, cosa pensa delle unioni civili? I fedeli sono confusi, non ci capiscono più nulla ... E ancora:”Santita’, c’è una proposta di legge in Parlamento che tanti cattolici temono come la peste perché è un attacco alla Dottrina Cattolica in piena regola, cosa ne pensa? Cosa farà per fermarla?”.

E ancora, tanto per esemplificare:”Joe Biden si professa cattolico alla grande e invece cosa fa? È favorevole non solo all’aborto , ma anche a quello estremo ossia fino alla nascita della disgraziata creatura che non può difendersi dalla criminalità femminista e di gente alla Biden, ossia novelli neroniani (nel senso di Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, un tipo peperino che aveva antipatia per i cattolici sfortunati della sua epoca).

Cosa ne dice Santita?”. Mi fermo qui non avendo gli spazi assurdi dati ai Mughini, Coste varie, Giusti e altri membri (nel senso di facenti parte) della trasandata compagnia del nostro anfitrione. Spero però di essermi spiegato e chiudo con una domanda al suddetto GM Chiocci: “ A Gian Marco, ci sei o ci fai?”

Luciano

Lettera 32

Caro Dagos, Massimiliano Parente ci tiene a fare il Pierino della cultura, il Gian Burrasca dei primi della classe intellettuale. Ricordo, poco tempo fa, il post in cui, informato da fonte divina molto riservata che Dio non esiste, Parente sembrava voler fare da genio contro tutto, cioè, contro se stesso, a proposito di ridicolaggini in formato cappellino/zuccotto papalino: non sospettava, ridicolizzando il papa in carica (non abbastanza gay friendly, per lui e chi la pens come lui) e beffandosi di altri tredici a tavola manco fossero di un'altra religione più combattiva sul fronte dell'ironia à la Charlie, che questo papa proprio contro quei dodici + Uno e Trino ha smentito la Tradizione della Chiesa e abiurato una fede millenaria.

Per cui, Parente e altre parentele sullo stesso fronte "o sei sempre free o sei out", a questo papa ha dato il benservito. Si sa: non s'accapigliano se non s'assomigliano.

Ora, Parente accusa l'opposizione al governo Conte-bis(trattato? Con i guanti gialli, dalla 'grande stampa', finché non ha detto No al MES...) di non fare controproposte, ma propaganda, lasciando che il Conte del popolo dia da solo la caccia al covid...

Così, il gioco (delle parti) è scoperto: Parente punta col banco e contro. Mentre si perde tempo se non altro, a chiedere una Commissione parlamentare d'inchiesta sul protocollo anti-covid, a proposito dei 35.000 morti tra febbraio e giugno, sul divieto di autopsie e sulle cremazioni obbligatorie. E Parente lasci i baci in chiusura a Salvini, che non li indirizza agli amici e padroni di casa.

Raider