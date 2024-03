POSTA! CARO DAGO, MAGARI IL PAPA SI VESTE DI BIANCO PER ARRENDERSI – TITOLO DI “REPUBBLICA”: “FISCO, LO STATO SI ARRENDE”. CHISSÀ LA FAMIGLIA AGNELLI-ELKANN CHE TRISTE... – LA CASTA DEI BALNEARI E DEI TASSISTI RICATTA LA MELONI: “TI TOGLIAMO IL VOTO!”. LA MELONI ABBIA CORAGGIO E RIBATTA: “ED IO VI MANDO LA FINANZA!”. I RICATTATORI O SI PAGANO OPPURE…

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

Lettera 1

Caro Dago, Istat: +481mila occupati nel 2023, disoccupazione giù al 7,7%. Per Pd e 5 Stelle sempre brutte notizie!

D.H.

Lettera 2

I balneari ricattano la Meloni "Ti togliamo il voto se saltano i privilegi di casta". Per ogni voto perso, una bella legge per normalizzare balneari & tassisti farebbe guadagnare al governo dieci voti di persone stufe di pagare le tasse anche per i furbetti.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 3

Caro Dago, Biden: "La Russia non si fermerà all'Ucraina, a rischio il mondo intero". Sleepy Joe annuncia al mondo il suo fallimento!

Tommy Prim

Lettera 4

GIORGIA MELONI ALL HOTEL VILLA DELLE PALME A SANTA MARINELLA

Mi sovviene quando il papa argentino ricevette in udienza Silvester Stallone, confessò di essersi visto tutti i Rambo e i Rocky della serie, personaggi che con le armi in pugno e saper menare con le mani non le mandavano esattamente a dire, fino a picchiare k.o o stendere sottoterra gli avversari. La sua parabola non contempla che dica a Putin di avere il coraggio di ritirarsi e liberare il Paese invaso, ma invita l'aggredita Kiev ad alzare bandiera bianca. Ovvio.

Dark Fenix

Lettera 5

Caro Dago, Gaza, molo galleggiante Usa per aiuti: mille militari per 2 milioni di pasti al giorno. Questi profughi devono andare in Egitto, basta attraversare il confine e c'è la salvezza. È mai possibile che noi dobbiamo accogliere afghani, pakistani, bengalesi, nigeriani e gente da tutto il mondo e Al Sisi può rifiutarsi di pigliare i palestinesi che sono arabi come lui?

Giacò

Lettera 6

Caro Dago,

papa francesco e sylvester stallone

strano ma vero: il mitico Danilo Toninelli ha detto una cosa politicamente rilevante... non tanto il rigetto plateale e reciproco per Renzi e Calenda, quanto la chiarezza sul fatto che solo le candidature dei 5 Stelle possono attrarre voti e rendere utile il bacino storico del PD (quel che ne rimane) ma non vale l'opposto.

In fondo, le candidature dei 5S sono sempre del tipo "uno vale uno". Per caso ogni tanto spunta anche una come la Todde (meglio così); ma andrebbe bene chiunque (tipo il sostituto della Todde in Parlamento...).

Al contrario, le candidature del PD, per quanto scarse, includono spesso delle lunghe biografie politiche, una minima capacità di lettura complessa della realtà, una pur discutibile rappresentanza di rete di interessi: tutta roba "de sinistra" che ai 5 Stelle fa schifo. Perché il Movimento 5 Stelle era e rimane un fenomeno socioculturale di Destra. That's all folks! e saluti al Campo Largo.

Rob

papa francesco e sylvester stallone

Lettera 7

Dagovski,

Magari il Papa si veste di bianco per arrendersi.

Aigor

Lettera 8

Caro Dago, adesso tutti a commentare quanto sia andata bene Forza Italia in Abruzzo. La cosa divertente è che sono gli stessi che, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, prevedevano sarebbe crollata: non ne azzeccano mezza!

A. Sorri

danilo toninelli

Lettera 9

Caro Dago, Medvedev straparla dopo ogni consegna del suo vino italiano? Biden e Macron, invece, quando dicono le loro cretinate - un improbabile imminente cessate il fuoco a Gaza o l'invio di truppe Nato in Ucraina - sono drammaticamente sobri: non c'è rimedio!

Marino Pascolo

Lettera 10

Caro Dago, case green, il Parlamento Ue approva la direttiva. Adesso ho capito perché le chiamano "Case green (verdi)": da quando mi hanno messo il cappotto termico sui muri interni è comparsa la muffa che prima non c'era...

Ice Nine

Lettera 11

GIORGIA MELONI E LE TASSE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Caro Dago: vorrei tanto che l'INPS la smettesse di fare dossieraggio nei miei confronti e mandi i miei dati all'Agenzia delle Entrate per farmi pagare le tasse; dovrebbe fidarsi di me e lasciare che sia io ad occuparmi della dichiarazione del mio reddito, come un normale cittadino, libero di evadere oppure no.

Valter Coazze

Lettera 12

Caro Dago, sono anche divertenti i lazzi e i frizzi con cui dal sito viene infilzato er Capitone. Non voto Salvini ma non trovo leale che vengano sempre irrise le sue "sparate" che quanto meno puntano su bersagli concreti, condivisibili o meno, a differenza della maggior parte dei nostri politici, in primis certi Intoccabili, aggrappati al vento dei massimi sistemi.

Solo che mi chiedo perché da un sito libero ed anticonformista come il tuo non si levi una sola voce che squarci il silenzio sul diritto del cittadino Salvini Matteo di sapere, dopo quasi cinque anni di processo a Palermo, se sia colpevole o no di sequestro di persona.

Antonio Pochesci

John Elkann e Lavinia Borromeo ai festeggiamenti pre-matrimonio di Anant Ambani e Radhika

Lettera 13

Caro Dago, Repubblica: "Fisco, lo Stato si arrende". Chissà la famiglia Agnelli-Elkann che triste...

Yu.Key

Lettera 14

Caro Dago, insomma, gli Houthi bombardano le navi occidentali nel Mar Rosso e noi, per contraccambiare, mandiamo aiuti a Gaza e accogliamo in Italia i palestinesi per curarli. Difficile immaginare un livello di stupidità più alto!

Ezra Martin

Lettera 15

Caro Dago, la casta dei balneari e dei tassisti ricatta la Meloni: "Ti togliamo il voto!". La Meloni abbia coraggio e ribatta: "Ed io vi mando la Finanza!". I ricattatori, come ho letto in un libro, o si pagano o si uccidono. Preferibile il secondo caso.

Saluti.

Cips.

giorgia meloni e il pizzo di stato - vignetta by emiliano carli