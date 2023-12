POSTA! CARO DAGO, MARCO TRAVAGLIO PARAGONA ZELENSKY A “GUGLIELMO IL DENTONE” (IL PERSONAGGIO DI SORDI NEL FILM "I COMPLESSI"). È VERO CHE A ENTRAMBI NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRE LA VERITÀ, E CIOÈ CHE ZELENSKY NON PUÒ VINCERE LA GUERRA E CHE GUGLIELMO, CON QUEI DENTONI, NON PUÒ VINCERE IL CONCORSO PER DIVENTARE LETTORE DEL TELEGIORNALE. TRAVAGLIO DIMENTICA (O FA FINTA DI DIMENTICARE) CHE “GUGLIELMO IL DENTONE”, ALLA FINE, IL CONCORSO LO VINCE...

Riceviamo e pubblichiamo:

volodymyr zelensky

Lettera 1

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Non possiamo vincere senza aiuto". Però con aiuti mai visti prima ha dimostrato di saper perdere benissimo.

Mich

Lettera 2

Egregio Dago

Papa Francesco giustamente si preoccupa della bassissima natalità di questo disgraziatissimo paese. Forse potrebbe dare un esempio lasciando che i sacerdoti si sposino e "mettano su famiglia". Si potrebbe anche chiedere alle migliaia di migranti che fuggono da guerre, carestie, etc., come fanno a procreare a cuor leggero dozzine di figli in quei contesti, fregandosene delle conseguenze. Evidentemente i nostri giovani vivono in situazioni troppo normali per diventare genitori.

Cordialità

Sanvic

PAPA FRANCESCO

Lettera 3

Caro Dago, "Per la prima volta in assoluto nella storia delle Cop abbiamo scritto combustibili fossili nel testo". Lo ha detto il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber nel discorso dopo l'approvazione del 'Global Stocktake'. Come no. Se la "Dichiarazione dei diritti umani" Onu di 75 anni fa ci ha reso tutti uguali e con gli stessi diritti, figurarsi se questo accordo sull'abbandono dei combustibili fossili non verrà rispettato... Sicuramente con largo anticipo sul 2050!

Giacò

Lettera 4

elodie al concerto di roma 6

Ciao Dago, gli avvocati a Roma dovevano invitare Elodie alla Festa di Natale se volevano ragazze che ballano mezzenude, così evitavano polemiche e magari li premiavano per l'impegno femminista

Sarx88

Lettera 5

Caro Dago, migranti, von der Leyen: "Servono più fondi comuni". E quindi siamo passati dai migranti che venivano qui per "pagarci le pensioni" a "più fondi comuni per farli venire in Europa". Le bugie hanno le gambe corte...

B.Ton

Lettera 6

Caro Dago, svolta storica alla Cop28 di Dubai: approvato l'accordo per "transitare fuori" dai combustibili fossili entro il 2050. Come in tutte le prese per i fondelli la ricerca delle parole giuste è fondamentale...

Oreste Grante

elodie tocca le tette ad annalisa 8

Lettera 7

Caro Dago

come solito per alcuni giornali anche oggi il governo cade domani.

Saluti, Usbergo

Lettera 8

Caro Dago, Biden a Zelensky: "Essere qui due anni dopo l'invasione è grande vittoria". Ma se due anni fa diceva che la vittoria sarebbe stata ricacciare indietro russi! Alzheimer?

F.T.

Lettera 9

Caro Dago, i collettivi di Bologna annunciano una denuncia per un calcio tirato tra le gambe di una ragazza da un poliziotto durante il corteo contro gli sgomberi: «È stata una violenza sessuale». Sicuramente avranno un video del presunto "reato", altrimenti sembrerebbe solo la trovata di un gruppo di persone con un alto indice di creatività...

Vic Laffer

volodymyr zelensky joe biden - meme by osho

Lettera 10

Caro Dago, un poliziotto ha dato un calcio, ad una ragazza, con "gli anfibi dalle punte rinforzate".

Intervenga il ministro dell'Interno!

Urge fornire, ai poliziotti, scarpine da ballo od in alternativa babbucce, preferibilmente quelle decorate

con fiorellini.

Saluti.

Cips.

Lettera 11

Caro Dago,

è una donna, è una madre, è cristiana, è presidente del Consiglio. Capisco che sia nervosetta, ma prendersela con Draghi, dai…!

L’elettore triste

giorgia meloni

Lettera 12

Caro Dago, Patrick Zaky: "I palestinesi non sono trattati come esseri umani". Lo saranno quando diranno ad Hamas "Armi e i missili «Not In My Backyard», non nelle nostre scuole, non nei nostri ospedali"...

Gary Soneji

Lettera 13

Caro Dago, Biden: "Netanyahu non vuole una soluzione a due Stati". Mentre Sleepy Joe la vorrebbe solo perché mancano 11 mesi alle presidenziali. Infatti, nei tre anni trascorsi alla Casa Bianca del problema se ne è altamente fregato.

Ice Nine

Lettera 14

giorgia meloni alla camera 2

Dago,

Le campagne mediatiche contro, specialmente quelle di repubblica, dimostrano quanto democratica sia la sinistra. Accusare la Meloni di decisionismo, di bypassare le camere e' fazioso, negli ultimi 20 anni l'hanno fatto tutti i governi. Ma adesso brucia che non siano gli 'eletti', accoglienti, green e contro il patriarcato a farlo. Povera Italia. Onesta' chi era costei?

MP

Lettera 15

Esimio Dago,

nell'editoriale di oggi, Marco Travaglio paragona Zelensky a "Guglielmo il dentone" (il personaggio di Sordi nel film "I complessi"). È vero che a entrambi nessuno ha il coraggio di dire la verità, e cioè che Zelensky non può vincere la guerra e che Guglielmo, con quei dentoni, non può vincere il concorso per diventare lettore del telegiornale. Ma il direttore del "Fatto" dimentica (o, più probabilmente, fa finta di dimenticare) un particolare essenziale: "Guglielmo il dentone", alla fine, il concorso lo vince...

Bobo

guglielmo il dentone

Lettera 16

Caro Dago: scrivo a te perché non saprei a chi altri rivolgermi. In questi giorni i nostri Parlamentari stanno discutendo quali provvedimenti prendere per rendere la vita meno grama ai cittadini. Rammento a loro che il limite di reddito, per essere considerato a carico di qualcuno, risale al secolo scorso, quando ancora c'era la Lira e la benzina costava 1000 lire al litro; anche il limite di reddito lordo familiare per avere l'esenzione ticket sanitari agli ultra 65 enni ha la stessa data. Confido che alcuni di loro leggano la Tua rubrica della Posta, anche perché è una finestra per conoscere l'umore che serpeggia fra i sudditi. Grazie

Valter Coazze

marco travaglio 6

Lettera 17

Caro Dago, Ocse: "I giovani italiani che iniziano a lavorare ora andranno in pensione a 71 anni". E da dove deriva tutto questo ottimismo?

Ranio

Lettera 18

Caro Dago, Israele, il ministro degli Esteri, Eli Cohen: "Andremo avanti con o senza il sostegno internazionale". Ovvio. Hamas fa una strage in Israele e poi, siccome si nasconde tra i palestinesi, non si può agire... Quindi fa una nuova strage e si nasconde di nuovo tra i palestinesi... Ne fa un'altra ancora ed è sempre la stessa litania... Avanti così finché tutti gli ebrei non sono sterminati? Ma che logica è mai questa?

Mario Canale

marco travaglio 7 guglielmo il dentone