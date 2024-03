POSTA! CARO DAGO, ACERBI È STATO ASSOLTO PERCHÉ NON CI SONO PROVE SICURE CHE JUAN JESUS SIA NERO… – PERCHÉ MIO FIGLIO IN UN CONCORSO PUBBLICO SI È DOVUTO SOTTOPORRE A UN TEST CON UNO PSICOLOGO E INVECE I MAGISTRATI FANNO TANTO I CAPRICCI? – SCHLEIN CANDIDA DECARO ALLE ELEZIONI EUROPEE: “SE BRUXELLES AVÈSSE LU MÀRE, FOSSE NA PICCOLA BBÀRE” –

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

PUTIN E BIDEN

Caro Dago, Joe Biden torna a definire il presidente russo Vladimir Putin un "macellaio". Certo. E a un "macellaio" si passano informazioni su possibili attentati per evitare di fargli fare brutte figure con la "carne russa"?

Sergio Tafi

Lettera 2

Caro Dago, se la strategia di Biden per sconfiggere Putin consiste nel dargli del "macellaio" siamo a posto. Visto che ha portato tanto bene la prima volta, a inizio guerra, perché non insistere?

Gian Morassi

GIORGIA MELONI - LAURA E SERGIO MATTARELLA

Lettera 3

Caro Dago, Gaza, al Consiglio di sicurezza dell’Onu serviva un utile idiota che facesse pendere la bilancia dalla parte di Hamas: Biden è entrato perfettamente nella parte.

Maury

Lettera 4

Caro Dago, nutro massima stima per il nostro presidente Mattarella, ritengo però che la lettera di apprezzamento alla scuola di Pioltello per la chiusura per la fine del Ramadan sarebbe stata da evitare. Sicuramente già da oggi centinaia di istituti, per piaggeria ed emulazione, faranno altrettanto. Ora mi aspetto che per quella ricorrenza il Quirinale venga aperto ai musulmani per condividere la loro festa.

FB

Lettera 5

Caro Dago, Europei di calcio, la ministra tedesca dell'Interno, Nancy Faeser: "Effettueremo controlli temporanei su tutte le frontiere tedesche durante il torneo per evitare che potenziali autori di violenze entrino nel Paese". Sì, perché aspettano gli "Europei" per entrare!

NICOLA GRATTERI

Camillo Geronimus

Lettera 6

Dagosuper, perché mio figlio in un concorso pubblico si è dovuto sottoporre ad un test con uno psicologo e invece i magistrati fanno tanto i capricci?

Donato

Lettera 7

Caro Dago, Gratteri avanza una garbata critica ai test psico attitudinali per i magistrati, avanzando la proposta di estenderla ai politici con aggiunta di alcool test, la cosa sinceramente mi trova d'accordo considerando le tante intemerate che si vedono in parlamento.

Tornando ai magistrati sarei più favorevole a periodici test sulla preparazione specifica sul ruolo ricoperto, considerando le tante incongruenze che ogni giorno leggiamo, giudizio di secondo grado che ribalta quasi sempre il primo, errori nella convocazione delle parti, vizi di forma nei processi, tempi biblici nella scrittura delle sentenze...ecco questo andrebbe corretto!

FB

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

Lettera 8

Caro Dago, Giappone, due morti e cento ricoverati a causa di un integratore a base di lievito di riso rosso noto come "beni-koji". L'azienda produttrice ha chiesto ai clienti di non utilizzare più gli integratori in questione. Molto premurosa, da solo nessuno ci sarebbe arrivato... È riuscita ad interloquire anche con i 2 morti?

John Doe Junior

Lettera 9

Caro Dago, fossi americano mi chiederei: come mai invece di occuparsi della sicurezza delle navi che circolano negli Stati Uniti e vanno a sbattere contro i ponti abbattendoli, l'amministrazione Biden si preoccupa di avvisare i russi su possibili attentati? Chissenefrega se la Russia di Putin salta tutta per aria: America first!

Pop Cop

Lettera 10

michele emiliano e antonio decaro

Caro Dago, Sanità, il 42% degli italiani con redditi bassi nel 2023 ha rinunciato alle cure. Ecco cosa significa salvare, accogliere, curare e mantenere tanti migranti in attesa di asilo: se si spende per loro non ci sono più soldi per gli italiani. A essere "generosi" così son capaci tutti: penalizzi chi non ha nemmeno la forza di protestare e dalle istituzioni internazionali - Ue, Onu - arriva un applauso. Che bravi!

Axel

Lettera 11

Caro Dago

Schlein candida Decaro alle elezioni europee: "Se Bruxelles avèsse lu màre, fosse na piccola Bbàre".

Saluti, Usbergo

L ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL DI MOSCA SECONDO VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Lettera 12

Caro Dago, Kiev: "La Russia ha lanciato mille bombe in una settimana". Povero governo ucraino che su ognuna ha dovuto inventarsi una storia eroica...

J.R.

Lettera 13

Caro Dago, rischio terza guerra mondiale? Povero il nostro Occidente! Ci avevano detto che era necessario intervenire in Ucraina perché non finisse come dopo la conferenza di Monaco del 1938 e invece è proprio così che sta andando. La fallimentare classe dirigente che ci ha portato in guerra deve essere sostituita al più presto, soprattutto a Bruxelles e negli Usa. Serve una svolta altrimenti sarà Putin a decidere chi ci governa. La penosa propaganda sul dittatore di Mosca non incanta più nessuno. Servono fatti non fake news.

Licio Ferdi

Lettera 14

vladimir putin commemorazione per la strage della crocus city hall di mosca

Caro Dago, nel Pd la vita è così: vieni eletto, Bari Bari Bari, e poi non te ne vai...

Bibi

Lettera 15

Caro Dago, Biden, che ha la sfera di cristallo per gli attentati a Mosca, fa lo gnorri su quello al Francis Scott Key di Baltimora. Successe così anche l'11 settembre 2001. Alle 20:46, quando il primo aereo si infilò nella Torre Nord del World Trade Center di New York, si parlò di "incidente". Ma quando si schiantarono un secondo, un terzo e un quarto aereo aereo, tutti amnisero che si trattava di "attentato". "Sleepy Joe" attende che venga tirato giù un secondo ponte per dire la verità?

Mich

MAGISTRATI

Lettera 16

Caro Dago, i test psicoattitudinali per i magistrati fanno impazzire il Pd e l'Anm che minaccia lo sciopero. Qualcosa da nascondere?

Neal Caffrey

Lettera 17

Caro Dago, Gaza, ex ambasciatore Israele Pazner: "Nessun attacco a Rafah durante Ramadan". Ben detto. Coglierli a digiuno sarebbe troppo comodo. Bisogna fargli andare il pasto di traverso!

B.Ton

JUAN JESUS ACERBI

Lettera 18

Ciao Dago,

Acerbi è stato assolto perché non ci sono prove sicure che Juan Jesus sia nero.

Rob

Lettera 19

Caro Dago , la santanche' ha detto che non si dimette perche' il processo sui suoi giochi labirintici imprenditoriali non e' arrivato al terzo grado . E aggiunge " l' unico terzo grado che posso rischiare e' quello delle ustioni se mi dimentico di spalmarmi la crema protettiva quando vado al twiga a prendere il sole "

Marco di Gessate

Lettera 20

magistrati inizio anno giudiziario

Caro Dago, Gratteri: "Test psicoattitudinali per magistrati? Allora anche per chi governa". Un'uscita imbarazzante che conferma quanto bisogno ci sia di quei test. Forse gli sfugge che chi governa è scelto col voto dei cittadini: si chiama "democrazia".

nicola gratteri

Ulisse Greco