Lettera 1

Caro Dago,

anche noi tuoi lettori abbiamo voluto bene a Luciano di Bacco, perché ci svelava la verità di certi angoli di umanità, che solo alcuni fotografi sanno cogliere e trasformare poi per tutti in una maggiore conoscenza del mondo.

Francesca

Lettera 2

Caro Dago, Tajani: "Il confronto tv con Renzi da Vespa? Ho già detto di no". Ovvio, non li guarderebbero nemmeno i parenti...

U.Delmal

Lettera 3

Caro Dago, nel 2023 forte calo delle rapine in banca, -35,5%. A quasi 50 anni dall'uscita, "Quel pomeriggio di un giorno da cani" non ispira più?

Bibi

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, Blinken a Zelensky: "Gli aiuti stanno arrivando". Ma certo, potrà ritirarli all'Amazon Locker...

John Reese

Lettera 5

Caro Dago, Roma, blitz ambientalista di 'Ultima generazione' in due diversi negozi di via del Corso. Gli attivisti hanno imbrattato con vernice arancione quattro vetrine alle quali si sono poi appiccicati con la colla. Li lascino incollati almeno sino a quando se la fanno sotto, così lo spettacolo sarà più godibile...

Maxi

Lettera 6

Caro Dago, Bandiere Blu 2024, ecco le spiagge top: Liguria al vertice. Il famoso "Sistema Toti"?

Piero Nuzzo

Lettera 7

Caro Dago, Kiev, Blin-Ken in visita a sorpresa dal pupazzo Zelensky. Biden-Barbie è rimasto negli Usa?

Greg

Lettera 8

Caro Dago, Estonia: "Valutiamo seriamente l'invio di truppe a Kiev". Uhhh, che paura per Putin! Con l'intervento di Tallinn la Russia sarebbe spacciata...

Giuly

Lettera 9

Caro Dago, stamattina, su Rainews24, parlando di febbre dengue si sono raccomandati coi turisti che vanno in vacanza in qualche Paese dove il pericolo è presente: "State attenti al rientro in Italia a non portare qualche zanzara tra i vestiti". Come no. Sono state poche centinaia di turisti ad aver diffuso il contagio, non le decine di migliaia di migranti che tutti i giorni arrivano clandestinamente dall'Africa!

EPA

Lettera 10

Dago,

C'e' da chiedersi a cosa portera' e a chi giova la cancel culture, imperante nei paesi anglosassoni. Assomiglia alla caccia alle streghe medievale. Il puritanesimo che si autopunisce fa pensare ad un'altro fanatismo, come quello dei flagellanti dei secoli bui. Sempre che dietro, non ci siano disegni ben piu' ampi di una semplice revisione storica. Non e' pensabile che istituzioni accademiche, quindi culturalmente consapevoli, abbiano improvvisamente rimorsi di coscienza cosi forti, da voler riscrivere la storia.

MP

Lettera 11

Caro Dago, Liguria, Spinelli: "Ho finanziato tutti i partiti". Quindi adesso, per motivi "etici", i segretari regionali di Pd, 5 Stelle e Avs si dimetteranno?

Scottie

Lettera 12

Caro Dago

Giuseppe Conte dà i numeri ed evoca il 2 (P2) per nascondere il numero 110 (%bonus) catastrofico che tanto grava sul bilancio dello Stato.

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Dago,

Ma siamo sicuri che Putin sia pronto a firmare la pace? Tutti lo dicono, o forse lo sperano, ma i fatti, come il rimpasto governativo, vanno in direzione opposta. Non e' che ce la stanno raccontando, come per il covid?

MP

Lettera 14

Caro Dago , tutti a criticare il Toti. Eppure e' stato un ottimo sommergibile. Non se ne puo' parlare male. E poi era l' unico al mondo che oltre ai siluri lanciava anche le stampelle

Marco di Gessate

Lettera 15

E' sempre bello leggere le pulci di Lorenzetto ma è ormai accettato l'uso transitivo di "incapacitare". La categoria di "mito incapacitante" è stata attribuita al neofascismo dal fondatore della Nuova destra, Marco Tarchi, all'epoca giovane dirigente missino, proprio per indicare la necessità di animare una nuova destra libera dai lacciuoli del passato: un mito che rende incapaci i militanti di fare politica. Sono passati quasi 50 anni e la categoria è stata accettata e usata dagli studiosi, anche se il problema politico non sembra del tutto risolto. E poi, diciamolo, Tarchi non è solo una bella testa e una bella penna ma è anche fiorentino d'adozione ...

Ugo Maria Tassinari

Lettera 16

Dago analitico,

dopo la deposizione di Spinelli: elargivo a tutti indistintamente senza o con contropartite e sono stato preso in giro. Se approfondissero e si andasse a processo, con i tempi dei tre gradi di giudizio, una decina d' anni sarebbe il tempo stimato per le sentenze. Cent'anni a tutti !

- peprig –

Lettera 17

Caro Dago, lo hanno riconosciuto testimoni, vigilantes ed è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Nonostante ciò Fedez nega di essere stato presente durante il pestaggio di Iovino. Per quale motivo il rapper era presente al Salone del libro di Torino? Per parlare di malattia mentale. Ah, ecco...

Eli Crunch

Lettera 18

Caro Dago, Sugar tax, invece di mettere tasse sulle bibite zuccherate perché non tassano vino e alcolici che sulle strade fanno assai più danni dello zucchero?

RPM

Lettera 19

Caro Dago, lo certifica anche l'intelligenza artificiale: il cervello di uomini e donne è diverso. L'avesse detto il Gen. Vannacci sarebbe venuto giù il mondo, ma l'IA è libera di discriminare...

Sasha

