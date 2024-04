POSTA! CARO DAGO, GIORGETTI: “STIAMO PENSANDO A ULTERIORI TAGLI DI SPESA”. FARANNO IL PONTE SULLO STRETTO PIÙ CORTO? –FEDEZ PIANGE A “BELVE”. LO STESSO EFFETTO CHE PRODUCE QUANDO ASCOLTIAMO LE SUE CANZONI – RICCARDO VILLARI CI SCRIVE SUL PASTICCIACCIO DELLA SCALA: “DA CHI UN TEMPO FU CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL TEATRO SAN CARLO, UN GRIDO DI DOLORE. ALLA FACCIA DELLA CAPACITÀ DI LEADERSHIP, SALA AMMETTE CANDIDAMENTE CHE…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

riccardo villari

Da chi un tempo fu consigliere di amministrazione del Teatro San Carlo, un grido di dolore. Se a sud abbiamo pianto per le vicende passate riguardanti il nostro Massimo, registriamo che anche a Nord, quantomeno non si ride.

Si sorride però, allorquando il Sindaco Sala, in qualche modo padrone di casa, afferma candidamente (riportato da tutta la stampa) di aver atteso la pronuncia degli altri consiglieri, in ordine alla proposta di governance della Scala, votando in ultimo, in conformità di quanto espresso da tutto il Consiglio “per preservare l’unità del CdA”. Alla faccia della capacità di leadership. Della serie, anche oggi, sulla governance del Massimo milanese, la faccia ce la metto domani.

Riccardo Villari

Lettera 2

chiara bazoli beppe sala prima scala 2022

Caro Dago, scontro con la Commissione europea alla richiesta del Governo Meloni di prorogare le spese del Pnrr oltre il 2026. Da giugno 2023 a marzo 2024, dieci mesi consecutivi con la temperatura media record più alta di sempre: a Bruxelles non si sono accorti dei "cambiamenti climatici"?

John Doe Junior

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Abbiamo un piano per una controffensiva, ma ci servono armi". Il furbetto perde il pelo ma non il vizio: la stessa bugia raccontata un anno fa!

Giacomo Francescatti

fedez a belve 5

Lettera 4

Caro Dago

Fedez piange a “Belve”. Lo stesso effetto che produce quando ascoltiamo le sue canzoni.

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago, Biden: "Netanyahu sta facendo un errore su Gaza". Senti chi parla: Afghanistan e Ucraina, Sleepy Joe in vantaggio 2-1...

Pino Valle

fedez a belve 1

Lettera 6

Caro Dago,

Dopo averci inondato con cascate dell'appiccicosa melassa rosa che colava dalle immagini da lei propinateci (per anni!) della sua vita familiare idilliaca, inclusi gli accenni sessuali espliciti nelle foto dove i Ferragnez ignudi si strusciavano i tatuaggi in varie ammiccanti pose erotiche, Chiara Single sconfessa tutto dichiarando la supremazia del "fai da te", sfoderando così finalmente la vera anima della sua finezza e del suo buon gusto.

Giovanna Maldasia

GIAMPIERO MUGHINI

Lettera 7

Mi associo con convinzione (e con un piccolo contributo economico) all'encomiabile riconoscimento/ringraziamento di Mughini per Wikipedia. Aggiungo che si tratta di una delle pochissime realtà del Web che non ci propina vagonate di pubblicità. Grazie a Mughini per averlo ricordato a tutti noi,

Marco Polacco

Lettera 8

Caro Dago, In parlamento ben tre proposte per ridurre l'orario di lavoro settimanale! Come al solito si pensa ad accrescere i diritti di chi li ha invece di pensare a chi il lavoro lo ha perso o non lo ha... continuate così!

FB

Lettera 9

Caro Dago,

MELONI MATTARELLA

da mesi leggo articoli su numerosi giornali, anche su quelli che vanno per la maggiore, dai quali si evince che l’eventuale introduzione del premierato ridurrebbe i poteri del presidente della repubblica. Tutti i giornalisti, fra i quali vi sono anche nominativi molto noti, che hanno fatto questa affermazione si son tuttavia ben guardati dal precisare quali sarebbero i poteri che il capo dello stato attualmente detiene e che verrebbero ridotti dal premierato.

GIORGIA MELONI - LAURA E SERGIO MATTARELLA

Anche quando ho scritto a qualcuno di questi giornalisti di precisarmi quali sarebbero i poteri che verrebbero tolti al capo dello stato non ho avuto risposta alcuna. A questo punto mi è venuto il legittimo dubbio che non sia vero che il premierato possa ridurre i poteri del presidente della repubblica.

C'è qualcuno che possa chiarire i miei dubbi? È vero che il premierato ridurrebbe i poteri del capo dello stato? E, in caso affermativo, quali sarebbero questi poteri che il presidente della repubblica detiene in baso all’attuale dettato costituzionale che verrebbero ridotti od eliminati dall’introduzione del premierato? E quali sono gli articoli della costituzione che attribuiscono al capo dello stati i poteri che il premierato gli toglierebbe?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 10

Drago, Drago,

italo bocchino mara carfagna

ecco un contributo al tuo amarcord su Bocchino. In quel di Eboli, città tradizionalmente "rossa", v'era la possibilità di eleggere un sindaco del Pdl. Sussisteva il solito problema dell'individualismo di destra: a volersi candidare erano in dieci. Come parlamentare campano, provai a smussare l'ottuso egotismo, uno dei guai della questione meridionale. Invano. A quel punto chiesi al segretario della Carfagna, allora coordinatrice della provincia di Salerno, di allertare Mara. Il segretario mi comunicò che la Carfagna gli disse di rivolgersi a Bocchino. Di lì, i miei attacchi a Mara, non a Italo.

Giancarlo Lehner

GIANCARLO LEHNER

Lettera 11

Caro Dago: Giorgetti: "Stiamo pensando come si possa ulteriormente andare incontro a dei tagli di spesa". Faranno il "Ponte" più corto?

Valter Coazze

Lettera 12

Caro Roberto,

verrà emesso un francobollo per ricordare Berlusconi. A Forza Italia sono in festa perché potranno nuovamente leccare il didietro di Silvione!

Cari saluti,

Lello Mascetti

Lettera 13

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO E LEGGE FORNERO - VIGNETTA BY OSHO

Caro Dago, Attenzione caduta miti! (belli grossi), e così anche Giorgio Armani cade sullo sfruttamento degli operai, anche se non direttamente responsabile è strano che nessuno sapesse nulla di dove e come venissero realizzati i prodotti delle griffe, e come venivano sottopagati i lavoratori. Vediamo se alla prossima intervista, sul mega yacht o in villa, ci sarà qualche domanda sull'argomento...

FB

Lettera 14

Caro Dago,

te li immagini i nuovi italiani musulmani ad andare a votare per la sinistra, con i suoi diritti Lgbtqiap e la parità delle donne? perbacco! la destra al potere per secoli

Tonyborg

meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto

Lettera 15

Caro Dago, esplosione Suviana Mattarella: "Fare piena luce". Un momento: non ha dimenticato di dire "Mai più morti sul lavoro"?

Simon Gorky

Lettera 16

Caro Dago, Cina a Usa: "Non accettiamo pressioni sui legami con Mosca". Toh! Al pari degli occidentali nemmeno agli asiatici piacciono i... "prepotenti". Quelli che, sulla base di una presunta forza maggiore, vogliono imporre agli altri la propria legge. Se da una parte o dall'altra qualcuno non abbassa la cresta, l'unica soluzione sembra quella di un bel guerrone mondiale.

Mario Canale

CONTE SCHLEIN

Lettera 17

La fa facile Conte con la povera Schlein pretendendo di cacciare dal partito cacicchi e capibastone. Il Fortunello con il limite dei due mandati se li trova già tutti eliminati.

Signoramia

Lettera 18

Egregio Dago

Ci sono voluti cinquant'anni per accorgersi che le ndrine spadroneggiano in Valle Susa e Torino. Beh, meglio tardi che mai.

Cordialità

Sanvic

SOUPAHNDORO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 19

Caro Dago, da Soumahoro proposta di legge su fine Ramadan: "Sia giorno festivo". Il deputato annuncia su Instagram il deposito di una nuova proposta di legge: "Modo concreto per riconoscere e aggiornare leggi del nostro Paese con realtà attuale". E già che ci siamo perché non abituare le prof ad indossare il velo nelle classi con maggioranza di studenti musulmani? Sarebbe un modo prepararsi al futuro: gli islamici vengono in Italia e noi ci adeguiamo al Corano.

CONTE SCHLEIN soumahoro LILIANE MUREKATETE - ABOUBAKAR SOUMAHORO

Pat O'Brian