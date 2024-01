POSTA! CARO DAGO, JOHN ELKANN A ST. MORITZ SFOGGIA UN PIUMINO ROSA. COME PER GIOCATTOLI DEI BAMBINI IN CALIFORNIA, LO AVRÀ ACQUISTATO NEL REPARTO UOMO, DONNA O “GENDER NEUTRO”? – IN VENETO NON PASSA LA LEGGE SUL SUICIDIO ASSISTITO. PECCATO. AVREBBE FATTO COMODO AL PD DELLA SCHLEIN...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago

chiara ferragni e la bambola trudi

osservando la bambola con le fattezze della Ferragni vien da pensare come per una persona così sensibile all’inclusione abbiano creato una bambola assolutamente “no woke”: perfetta, occhi azzurri, capelli biondi. Praticamente una ariana.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago "finalmente" le superpotenze si son mosse contro i nemici del momento, lo Yemen. Fanno bene a diversificare i conflitti, perché genera utili per le industrie "di moda" del momento (quella delle armi), e distraggono da quelle iniziate ma arenate, ad esempio Ucraina, che ormai hanno stufato e non è più "divertente" come all'inizio quando si prometteva una guerra lampo.

Ma si sa, quando attacchi una nazione come lo Yemen in forze (per salvare il commercio e quindi i soldi), sapendo di poter teoricamente vincere facile, tutto sembra più gestibile; sempre che non ci siano coinvolgimenti con l'Iran ed altre nazioni alleate. Ma questa sarebbe un'altra storia, non spoileriamo il futuro, "godiamoci un conflitto alla volta".

Saluti

PAPA FRANCESCO

Lettera 3

Caro Dago, Forlì, Meloni: 'Von der Leyen impegnata nelle risposte ai territori alluvionati'. Saranno esaudienti come quelle date sui migranti?

La Lega dei Giusti

Lettera 4

Caro Dago, Papa Francesco: "Il piacere sessuale è un dono di Dio ma è minacciato dalla pornografia". Il piacere del cibo è un dono di Dio ma è minacciato dalla pasticceria?

John Doe Junior

Lettera 5

Caro D due cose:

meme sull'esonero di mourinho.

La prima

In Europa baccagliano perché l’Italia nn ha ratificato il mes (da sola), baccagliano perché orban mette i veti (da solo). Prima fanno i fighi prevedendo l’unanimità come unica filosofia, poi si lamentano quando c’è uno* che vuole far valere le sue opinioni diverse e blocca tutto (*naturalmente a Germania e Olanda questa libertà di rompere il cazzo si concede da sempre e senza troppi pensieri)

La seconda: Per Zazzaroni mourinho ha tirato fuori la Roma dal raccordo anulare. Come? Vincendo la Conference? Nel 2018 la Roma ha rifilato tre pere al Barcellona eliminandolo dalla Champions in diretta televisiva prime time, ma non vale, perché quelli erano ancora i tempi AM (ante Mou)

Salut

Wbbb

elly schlein

Lettera 6

Caro Dago,

non passa la legge sul suicidio assistito. Peccato. Avrebbe fatto comodo al PD della Schlein.

L’elettore triste

Lettera 7

Caro Dago, Cina, il Pil è cresciuto del 5,2% nel 2023. Sicuramente per merito della Cgil cinese...

SL

Lettera 8

Caro Dago, fa bene Marco Travaglio a difendere la sua Selvaggia da insulti e minacce. I 5 Stelle, da lui sostenuti, non si sono mai sognati di fare uso di questi mezzi...

L.Abrami

Lettera 9

Caro Dago, Usa: "Israele deve difendersi, ma basta vittime civili". Hamas consegna gli ostaggi, si arrende e non muore più nessuno.

Ricky

selvaggia lucarelli alla presentazione del libro di francesca fialdini 5

Lettera 10

Caro Dago, Nato: "La guerra in Ucraina determinerà il destino del mondo". E questo per colpa di quel gruppo di idioti che ha trasformato un conflitto regionale in una guerra economica mondiale.

Achille Gambini

Lettera 11

Caro Dago,

Secoli fa potenti oscurantisti bigotti inventarono la gogna: dei poveracci, anche per motivi futili, venivano esposti in pubblico e bersagliati di sputi e immondizie dai soliti sadici che, per divertimento e pura cattiveria, approfittavano vigliaccamente della loro impotenza.

Oggi in tempi di democrazia certi autoproclamatisi fustigatori dei costumi di campo sedicente progressista usano senza pieta' la gogna mediatica per punire anche il minimo peccatuccio, rovinando la vita ai loro vittime.

Ma dov'e' andata a finire l'Evoluzione?

Giovanna Maldasia

Lettera 12

JOHN ELKANN A SAINT MORITZ

Caro Dago continuano le guerre al contrario: faccio una guerra e blocco l'economia mondiale con lo stretto di Suez. Una volta si sarebbe fatto: faccio una guerra a "quelli" che strozzano l'economia.

Amandolfo

Lettera 13

Caro Dago, John Elkann a St.Moritz sfoggia un piumino rosa. Come per giocattoli dei bambini in California, lo avrà acquistato nel reparto uomo, donna o "gender neutro"?

Ugo Pinzani

Lettera 14

Dago,

Il ministro Sangiuliano, che alle volte appare eccessivo, questa volta va applaudito. La storia dell'antifascismo è logora e noiosa. Bene ha fatto a ricordare che c'è stato anche il comunismo, che non è stato migliore del fascismo.

MP

GENNARO SANGIULIANO CON IL PRESEPE

Lettera 15

Caro Dago,

a me non piace la blogger (giornalista?) Lucarelli, eppure devo dire che il numero di giornalisti maschi che scrivono o anche solo postano foto con commenti acidelli o sottesi volgarotti (vedi Facci) veramente confermano che una bella donna se non è compiacente con tutti, evidentemente si fa nemici. Magari questo varrebbe un pezzo.

Ah, e la coppia investigativa non ha fatto debunking bensì “fake posting” pratica ben meno nobile (seppur utile) per scovare quante recensioni siano false. All’estero ci metti una app a farlo (Mozilla lo Offre pure di default), da noi i nostri agenti Scooby Doo.

Saluti a chi scrive,

Lisa

PS In realtà la mia è solo invidia perché la Lucarelli un giro di giostra col bel Cruciani se l’è fatto…!

Lettera 16

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Caro Dago, Europee, Conte: "Se Meloni e Schlein si candidano e poi non vanno in Europa è una presa in giro". Ha ragione. Meglio un giro sui banchi a rotelle...

RPM

Lettera 17

Dago carissimo,

dal mio neutrale avamposto del nulla, in mezzo alle umide terre dell'estremo nord-est italico, leggendo le reazioni dei giornalisti romani e romanisti all'esonero di Mou (per non parlare dei commenti sui social dei tifosi ), sono sempre più convinto che, tra qualche anno, l'avventura del tecnico portoghese a Roma verrà studiata come il più grande fenomeno di ipnosi di massa avvenuto su quasi 2 milioni di supporter romanisti. (se così non fosse, sarà sicuramente colpa dell'arbitro o del VAR moderno).

Cordialità magggiche.

meme sull'esonero di mourinho. JOSE MOURINHO SALUTA I TIFOSI DOPO L'ESONERO DALLA ROMA meme sull'esonero di mourinho. 3

Ivan Viola