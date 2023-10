POSTA! CARO DAGO, NON SOLO DIO NON ESISTE, MA PROVATE A TROVARE UN TASSISTA IN STAZIONE – ELEZIONI, PATTO CONTE-SCHLEIN: DIVISI ALLE EUROPEE, MA INSIEME ALLE AMMINISTRATIVE. QUALSIASI COSA, PUR DI CONFONDERE GLI ELETTORI – ALLA RAI SI DICE NO A FEDEZ (UNA NOVANTINA DI DISCHI DI PLATINO) E SÌ A CORONA (UNA NOVANTINA DI MESI AGLI ARRESTI). E POI CHI LA RAI LA COMANDA STRAPARLA DI LEGALITÀ, SICUREZZA E MERITO...

Riceviamo e pubblichiamo:

giorgia meloni al festival delle regioni di torino 5

Lettera 1

Caro Dago, ogniqualvolta qualche magistrato giudica un caso, a "capocchia sua" e fa venire una crisi di nervi a noi poveri cristi, il CSM si nasconde, per partito preso, sulla storia dell'autonomia della magistratura. Ma hanno almeno letto la sentenza?

Cari saluti.

Cips.

Lettera 2

Caro Dago,

dopo una laurea in giurisprudenza e due anni di pratica forense, da un anno lavoro come operatore legale presso un C.A.S. del Nord Italia. Ho letto le motivazioni dell'ordinanza della discordia del Tribunale di Catania. Un commento mi sento in dovere di fare: avercene di giudici così!

Sentenze e ordinanze in tema di diritto dell'immigrazione ne ho lette e ne leggo tante, quotidianamente. Questo è stato uno dei rarissimi casi in cui ho avuto chiara l'impressione che dietro la tastiera ci fosse un giudice preparato e competente. Uno dei pochi casi in cui è evidente che le parole scritte sono il frutto di ragionamenti giuridici lucidi e rigorosi. La giudice è senza dubbio una fuoriclasse. Lo ripeto: avercene!!!

Tuo

A.

protesta tassisti a roma 1

P.s. Ma il Governo si rende conto o no che, se a Palazzo Chigi e Viminale ci fossero altrettanta competenza e lucidità, non sarebbero costretti a tali e tante figure meschine?

Lettera 3

Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un tassista in stazione.

L'elettore triste

Lettera 4

Caro Dago, Intelligence Usa: "Vladimir Putin punta a vincere la guerra in Ucraina mettendo fine al sostegno Usa e europeo a Kiev. Per farlo, Mosca impiega le proprie agenzie di intelligence per diffondere la propaganda a favore dei partiti filorussi e alimentando teorie della cospirazione con l'uso delle nuove tecnologie". Ma è terribile! Una cosa che Joe Biden non farebbe mai in nessuna parte del mondo, vista anche la scarsezza di tecnologia degli Stati Uniti...

Lucio Breve

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Lettera 5

Caro Dago, elezioni, patto Conte-Schlein: divisi alle Europee, ma insieme alle amministrative. Qualsiasi cosa, pur di non confondere gli elettori...

Mich

Lettera 6

Caro Dago, il Pentagono ha inviato una lettera ai leader del Congresso Usa per avvertire che sta esaurendo i fondi per sostituire le armi che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina. Insomma, mentre tentavano di chiudere la falla per la mancanza di armi in Ucraina, nei fondi per gli armamenti Usa si è aperta una falla ancora più grande. Che imbranati!

U. Delmal

Lettera 7

Gentilissimo Dago,

alla RAI si dice no a Fedez (una novantina di dischi di platino) e sì a Corona (una novantina di mesi agli arresti). E poi chi la Rai la comanda straparla di legalità, sicurezza e merito.

Cordialmente,

Bass Reeves

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Lettera 8

Caro Dago,

ma scusami, Crepet nel video sulla vegana prima dice di essere fuori dal mercato (deduco della ginnastica da letto) ma poi racconta nei dettagli questa sconvolgente cena (non ci viene detta la fonte, quindi presumiamo sia un racconto autobiografico). A questo pasto una giovane (perché lui specifica all’inizio del video che ormai tutti i ventenni sono così) mangia solo miglio senza aceto balsamico.

Non è che la giovane scaltra si è così levata di dosso un nonno ancora arzillo…? Elegantemente?

Saluti al nonno arzillo,

Lisa

joe biden a detroit

Lettera 9

Caro Dago, "Non possiamo permettere che venga interrotto il sostegno Usa all'Ucraina", disse Joe Biden, il presidente che per evitare lo shutdown ha accettato che vengano tagliati i fondi per Kiev. Meglio di Jerry Lewis!

Edy Pucci

Lettera 10

Caro Dago,

si legge che Giuliano Amato aspiri a diventare il Capo del governo tecnico se la Meloni dovesse essere sfiduciata. Ha la mia età, siamo nati nello stesso mese, abbiamo un piede nella fossa ed ambisce, ancora, a diventare Presidente del Consiglio? Non si rende conto che dopo gli ottanta cinque, sono anni che la provvidenza ci regala?

Che si godesse la vita, come cerco di fare, per andarcene poi senza alcun rimpianto. Mi madre, buonanima, diceva sempre “godetevi i giorni buoni la bara non ha tasche”

Annibale Antonelli

iolanda apostolico post

Lettera 11

Caro Dago, siamo alle solite. Il Governo ti fa un decreto e un giudice lo disapplica; e in questo caso parliamo di quello anti sbarchi. Tutto giusto? Chissà, forse che sì e forse che no. La questione è la costituzionalità del decreto, ma, per questo, mi pare che ci sia la Corte Costituzionale, cui un giudice di qualsiasi città può rimandare le decisioni e, voglio dire, pure i giudici costituzionali li paghiamo noi contribuenti. Per lavorare intendo.

Il fatto è che la Meloni e la sua compagnia pare che manchino un po' di scaltrezza: vuoi far passare ogni porcata di legge? Ogni capriccio governativo? Ogni imposizione assurda e con questioni di costituzionalità che si palesano come dei treni intercity che entrano fischiando in una piccola stazione e, nonostante questo, la stessa Corte Costituzional, i decreti le agevola e li accompagna? Ma mi fai un bel DPCM, sant'Iddio! Un'insensata Legge delega al Governo e conseguenti porcate governative pandemiche docent.

Leo Sclavo

iolanda apostolico con il compagno massimo mingrino

Lettera 12

Caro Dago, sostegno all'Ucraina, Borrell: "Non vedo vacillare nessuno Stato Ue". Beh, non è una novità. Ungheria, Polonia, Slovacchia...Già si sa che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri ci mette un bel po' di tempo a capire quel che sta succedendo. La Commissione Ue è composta in gran parte da politici modesti, di seconda o terza scelta nel loro Paese di provenienza. Vengono spediti là per ripiego: il più sveglio ha la reattività di una lumaca.

Maury

Lettera 13

giorgio gaber benzina e cerini

Trovo ridicoli quegli scrittori che, ad esempio alla radio, parlano dei propri libri citando i personaggi come se fossero persone reali, tipo “Beppe è timido, alla ricerca di sicurezza”, o “Santina è una donna capace di suscitare emozioni forti”…non me lo vedo il Manzoni intervistato in tv da Severgnini che rilascia dichiarazioni come “Lucia è una bella ragazza, timorata”, o “Donna Prassede, un po’ bigotta, si regola con le idee come si dice si debba fare con gli amici: averne pochi e a quelli rimanere molto affezionati”.

Che si deve fare per fatturare qualcosa…

Giuseppe Tubi

Lettera 14

La giudice di Catania si chiama Iolanda Apostolico. Una sentenza apostolica.

L'elettore triste

Lettera 15

Caro Dago,

GIORGIO GABER E OMBRETTA COLLI

Paragonare a Gaber una ragazza ansimante che percuote la chitarra come una principiante snocciolando luoghi comuni pure razzisti fa piangere chiunque abbia mai sentito una canzone del Grande Giorgio.

Giovanna Maldasia

GIORGIO GABER