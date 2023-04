POSTA! CARO DAGO, NON AMIAMO LE ARMI DI QUALSIASI COLORE: SIAMO CONTRO L'ARMOCROMIA, SIAMO PER LA DISARMOCROMIA – A QUESTO PUNTO È SICURO: I VERI VALORI DEL "NUOVO" PD SONO GLI ABITI DELLA SCHLEIN – IL NAUFRAGIO DEL DEF ALLA CAMERA CI CONFERMA CHE LA POLITICA SERVE AD ACQUISIRE LE RISORSE FINANZIARIE PER ANDARE IN VACANZA!

Lettera 1

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

E vabbè, ricorre alla armocromista…che ci si deve aspettare da una che è volata negli USA per fare la volontaria nella campagna elettorale di Obama a 23 anni? Avrà anche la Personal shopper, ovvio.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago, Elly Schlein sulla figura di m. alla Camera della maggioranza: "Sono incompetenti". Senti chi parla, quella che senza la consulente da 300 euro l'ora non riesce nemmeno a comprarsi i vestiti!

Pino Valle

Lettera 3

ENRICA CHICCHIO

Dago colendissimo,

il naufragio del DEF alla camera ci conferma che la politica serve ad acquisire le risorse finanziarie per andare in vacanza!

Saluti da Stregatto

Lettera 4

Caro Dago, altri 92 migranti sbarcati a Lampedusa. Così pochi? Ma non staremo mica diventando razzisti?

Pat O'Brian

Lettera 5

Caro Dago, a questo punto è sicuro: i veri valori del "nuovo" PD sono gli abiti della Schlein.

Cincinnato 1945

Lettera 6

risoluzione sul def bocciata alla camera

Dago,

le coalizioni producono eventi come la mancata approvazione del Def ieri. Che poi qualcuno, per questioni elettorali, subordini l'interesse del paese al proprio è significativo dell'attuale livello dei politici attuali, di qualsiasi parte essi siano.

MP

Lettera 7

Caro Dago,

Sala in subbuglio a Milano ha capito che ora non bastano i calzini arcobaleno… finalmente si stanno accorgendo tutti gli organi di stampa che la Schlein ha azzeccato la sua mossa rivolgendosi senza più dubbi agli ultimi peones che votano PD in giro con le loro biciclette nelle ZTL nonché lettori di Vogue!

Saluti,

Marcello

beppe sala chiara bazoli

Lettera 8

Caro Dago

ma più che criticare la Schlein, non si può far diventare l’esperta in armocromia direttamente segretaria del PD? si risparmia tempo e denaro.

Saluti, Usbergo

Lettera 9

Caro Dago, dichiarazione di Rachele Scarpa " Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento."

Dichiarazione della "filosofa" Donatella Di Cesare "Il comunismo è emancipazione."

E poi dicono che non è necessario riaprire i manicomi.

Saluti.

Cips.

noel gallagher 5

Lettera 10

Nel frattempo i Måneskin avranno capito che Noel Gallagher, nella sua intervista a Paolo Giordano, ha preso per i fondelli loro e l'Eurovision?

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, Tunisia, in 10 giorni recuperati i corpi di 210 migranti. Fosse successo davanti le coste italiane sarebbero andati avanti a parlarne fino a Natale. Già con meno di cento morti non la finivano più, come se i problemi degli italiani non esistessero.

Yu.Key

Lettera 12

I MANESKIN

Caro Dago, Afghanistan, Onu esorta i talebani a revocare divieti contro le donne. Lacrime di coccodrillo. Avrebbe dovuto esortare Biden a non lasciare il Paese nelle loro mani.

B.Ton

Lettera 13

Caro Dago, violenza sessuale alla stazione Centrale di Milano, fermato un uomo di origine straniera senza fissa dimora. Pensava di essere alla Festa dell'Unità?

E. Moro

Lettera 14

victoria dei maneskin e il nuovo tatuaggio

Caro Dago, il ministro dell'Interno Piantedosi alla Conferenza delle Regioni: "Favorirel'accoglienza diffusa dei migranti attraverso Cas, Centri di accoglienza straordinaria, e Sai, Sistema di Accoglienza e Integrazione". O è impazzito o gli hanno versato qualcosa nel cibo. Le promesse elettorali andavano nella direzione opposta!

Sda

Lettera 15

Caro Dago,

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO

come sempre tra il dire e il fare… Per concludere l’opera ci mancava che la Schlein facesse anche il nome dell’armocromista… proprio come una qualsiasi influencer che voglia andare, o che vada, al ristorante gratis.

Francesca

Lettera 16

Caro Dago, Papa Francesco in Ungheria: "Dove sono gli sforzi creativi di pace per la martoriata Ucraina?". Chieda al suo amico Joe Biden, che non fa altro che inviare armi!

Sergio Tafi

Lettera 17

Caro Dago

lapo elkann

Non amiamo le armi di qualsiasi colore: siamo contro l'armocromia, siamo per la disarmocromia.

Signoramia

Lettera 18

Caro Dago John Elkann ha investito quasi 1 miliardo di euro nella sanità privata francese ed italiana: bel segnale per la sanità pubblica europea....

Amandolfo