Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

IL CASO SCURATI - VIGNETTA BY VUKIC

Il Presidente della Polonia: "Pronti ad ospitare armi nucleari". Perche' gli USA avevano il diritto di "opporsi" all' installazione di missili a Cuba (peraltro schierati in ritorsione ai Jupiter americani in Turchia) e la Russia non puo' opporsi all' installazione di missili con testate nucleari in Polonia?

Saluti,

Lorenzo Delfino

Lettera 2

Caso Scurati: Ho letto il testo censurato e pubblicato. Sono contro ogni censura e per la libertà totale d'espressione per tutti. Trovo dunque che se nella prima parte del monologo si parli giustamente dei misfatti del fascismo, nella seconda parte si lasci da parte la commemorazione storica e diventi un discorso pieno di odio verso il governo attuale e il suo Presidente del Consiglio; testo che sarebbe più comprensibile in un comizio politico che in TV per una commemorazione.

M.A.

Lettera 3

Caro Dago, Europee Pd, Schlein: "Niente nome nel simbolo, è una proposta divisiva". Si è arresa come una "femminuccia"! Il classico esempio di quota rosa: messa lì come un soprammobile, non per le sue capacità...

Ulisse Greco

elly schlein e il simbolo del pd – vignetta by osho

Lettera 4

Non ci sarà il nome Schlein nel simbolo del PD. Non hanno ancora imparato a scriverlo correttamente.

Signoramia

Caro Dago, Schlein perde la maggioranza del partito alla direzione nazionale del Pd. Hanno scoperto che è meno antifascista di Scurati?

Martino Capicchioni

Lettera 5

Caro Dago,

in Russia non c'è democrazia perché ci sono gli oligarchi. In Italia c'è la democrazia ma dall'associazione del dopolavoro alle europee hai sempre una decina di cognomi tra cui scegliere.

ilm'ot

Lettera 6

mattarella

Caro Dago, Europee, Mattarella: "Votate in tanti, a Ue servono riforme coraggiose". Francamente non si vede il nesso tra numero di votanti e riforme coraggiose. Gli eletti faranno comunque ciò che viene detto loro da chi comanda. Non siamo certo noi col nostro voto a decidere il da farsi: decidiamo solo l'aspetto dei figuranti che ritireranno lo stipendio europeo...

Cocit

Lettera 7

Caro Dago, International Disaster nel 2023 sono morte 151 persone in Europa per inondazioni, incendi e tempeste per un danno di 13,4 miliardi di euro. La notizia seguente ”finchè c’è guerra c’è guadagno, con milioni di morti e inquinamento totale, quale è la notizia più sconvolgente?

Bobilduro

ANTONIO SCURATI A LA REPUBBLICA DELLE IDEE

Lettera 8

Questa mattina mi son svegliato perché il telefono ha squillato: era un tizio che si è messo a recitare il monologo di Scurati.

Signoramia

Lettera 9

Caro Dago, con quest'aria di censura in giro, c'è di che essere Scur(eggi)ati...

Berto

Lettera 10

Caro Dago, clima, l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale. Che combinazione: quando c'è da far soldi vendendo rimedi per qualche "emergenza", siamo sempre quelli che stanno messi peggio (Covid)...

Fabrizio Mayer

Lettera 11

Caro Dago

elly schlein

Schlein contestata nel suo stesso partito. Beh, se fallisse alle elezioni potrà cercare un posto alla NOVE.

Saluti, Usbergo

Lettera 12

Dago colendissimo,

ma l’antifascismo non dovrebbe essere un moto dell’anima?

Il caso Scurati evidenzia un piccolo dettaglio: che alcuni intellettuali - con l’antifascismo – emettono fatture!

Quindi accanto agli antifascisti genuini democratici ed ai pervicaci antifascisti ideologici che tutto buttano in fascismo, adesso è emersa anche la nuova categoria degli antifascisti fatturatori!

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, Torino, scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito del 4 marzo 2023: 18 misure cautelari. Più veloci della luce!!!

Axel

GIAMPIERO MUGHINI

Lettera 14

Dago Lumen,

Mughini, presentando "Controstoria dell'Italia" su Raitre, ci ha regalato argomentazioni tipiche delle persone preparate e serie. Giampiero, evidentemente, si è fatta un'idea precisa del fascismo, avendo letto il grande ed acribico Renzo De Felice, altro che Cazzullo o Scurati.

Giancarlo Lehner

Lettera 15

Caro Dago, Salis "non faccio politica faccio il papà di Ilaria". Il punto è questo; se lo avesse fatto prima probabilmente la vivace ragazza non avrebbe collezionato una condanna, 29 denunce, a cui si aggiunge la "trasferta" ungherese dove ha aggredito due manifestanti di opposte idee politiche.

Non si piange sul latte versato è sempre valido...

FB

ROBERTO E ILARIA SALIS

Lettera 16

Caro Dago,

Scurati dovrebbe pretendere che gli elettori futuri della Meloni dichiarassero anticipatamente, al seggio prima del voto, la loro ''presa di distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime'' e ''ripudiassero nel loro insieme l'esperienza fascista''. In caso contrario i voti a destra non varrebbero. D'altronde sono solo passati 80 anni.

Tonyborg