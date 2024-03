POSTA! CARO DAGO, NON HO CAPITO BENE COSA SIA SUCCESSO ALLA ROMA A TRIGORIA MA MI È PRESO IL DUBBIO CHE SI FACESSERO DEGLI ALLENAMENTI "ELEGANTI" – CALENDA LASCIA IL CAMPO LARGO. AVRÀ SENTITO TROPPO ODORE DI CONCIME... – MELONI: "COME CI SI PUÒ SEDERE A TRATTARE CON LA RUSSIA?". E CON CHI VORREBBE TRATTARE? CON BRAD PITT?

Caro Dago, Vladimir Putin andrà in Cina a maggio per colloqui con il presidente Xi Jinping. Se Ue e Usa fossero coerenti con quanto iniziato a blaterare da lunedì dopo le elezioni in Russia, dovrebbero dire: visto che la Cina è amica di Putin non può essere "amica" nostra. Zero coerenza zero credibilità. I clown ci governano ci stanno portando alla rovina!

Martino Capicchioni

Caro Dago

Calenda lascia il campo largo. Nel campo avrà sentito troppo odore di… concime.

Saluti, Usbergo

Caro Dago,

non capisco tutto lo scalpore che sta suscitando la decisione (saggia) di un preside nel milanese di chiudere la scuola il giorno di fine Ramadan (ovvero per la festa dello zucchero).

Si chiude la scuola per la cosiddetta "settimana bianca" in cui si celebra lo sciare e festeggiamo ancora il 1° maggio da retaggio comunista! Insomma se una scuola chiude anche per la fine del Ramadan (e non per un mese come ho letto in giro!), che male c'è?

Non menziono nemmeno la chiusura delle scuole per il santo locale! In un paese in cui i giovani sempre meno si sentono cattolici (o anche solo cristiani) mi spieghi che senso hanno queste feste?

Saluti ai giorni di scuola,

Lisa

La discussione sull'unione di difesa comune e un aumento delle spese militari fino al 2% del Pil (rispetto all’attuale 1,6) suscita un mare di discussioni nel bel Paese. Eppure il Trumpone, che propugna l'idea di un investimento finanziario significatico, potrebbe, sotto certi aspetti, trovare un barlume di ragione. La Russia è uno Stato revisionista estremamente aggressivo e minaccia di ridisegnare i confini in Europa Orientale entro un lustro!

È indispensabile, dunque, avere progetti ben definiti, tecnologie all'avanguardia, valutazioni precise degli equilibri di potere. Ma come si fa ad avere una visione strategica completa, i capisaldi di uno scudo europeo per la deterrenza, con il Movimento Grillino guidato da un devoto seguace di Padre Pio, affiancato da pigmei politici che si rifiutano di affrontare la realtà alla stregua dei Fratoianni, Santoro e Bompiani che sembra voler fuggire da tali argomenti, abbracciando una forma di intellettualismo che rinuncia persino all'uso del congiuntivo?

Dark Fenix

Esimio Dago,

Matteo Salvini sulle elezioni russe: "Le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde". Ma veramente Salvini ritiene che Putin potesse perderle? E chi poteva batterlo, dopo aver eliminato tutti gli oppositori veri? Per quali misteriose e inconfessabili ragioni Salvini non perde occasione per dimostrare di essere il più putiniano dei putiniani?

Bobo

Caro Dago, ma la Schlein ha considerato che più è largo il campo e più sono necessari, per gestirlo, i trattori, piuttosto che gli insaccati, specialmente quelli già scaduti?

Cincinnato 1945

Caro Dago, i veri dittatori li riconosci dagli amici, le congratulazioni di Bin Salman a Putin, che ne dice il so tutto Renzi… ah saperlo…

Bobilduro

Italia con il fiato sospeso per la spaccatura dei fratelli Pittella

AV

Caro Dago, le elezioni russe sono finite, ma non le cazzate propalate da chi quasi quasi dice che le hanno vinte gli oppositori, identificati alla cazzo di cane con chi era in fila a mezzogiorno ai seggi. Ma alla fine, ora che anche queste elezioni ce le siamo tolte dai coglioni, quest'estate posso tornare a riaccendere il condizionatore?

Leo Sclavo

Chi meglio di Magdi Allam, musulmano convertito al cristianesimo, per denunciare il processo, sempre piu' impetuoso, di islamizzazione dell'occidente? Che poi non si capisce perche' molta parte degli europei veda favorevolmente questa invasione, che si ritorcera' anche contro di loro. Come darsi una martellata e dire che bello.

MP

Caro Dago, Meloni: "Come ci si può sedere a trattare con la Russia?". E con chi vorrebbe trattare? Con Brad Pitt?

Theo

Caro Dago, Russia, Giorgia Meloni: "Come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?". Bene, allora non si sieda. Si continui con le bombe! Il nostro problema è che abbiamo leader troppo intelligenti...

Tas

Caro Dago non ho capito bene cosa sia successo alla Roma a Trigoria ma mi è preso il dubbio che si facessero degli allenamenti "eleganti"...

Amandolfo

Caro Dago, cambiamenti climatici, dopo aver registrato il decennio più caldo della storia, l'Onu avverte che “il pianeta è sull'orlo del baratro”: l'anno scorso, le temperature hanno superato tutti i record, le ondate di caldo hanno colpito gli oceani e i ghiacciai hanno subito riduzioni drammatiche.

Nonostante tutto questo sconquasso, le previste conseguenze catastrofiche non ci sono state: nessuno è finito sott'acqua e il livello degli oceani non è aumentato di varie decine di metri come volevano farci credere. In poche parole un grande flop per l'algoritmo che trasforma ogni aumento di decimo di grado in conseguenze reali per le persone.

F.G.

Caro Dago, Borrell: "La guerra in Ucraina sarà decisa questa estate". Sì certo. Nel 2023 avrebbe dovuto essere decisa dalla grande controffensiva di primavera...

A.Sorri

Dago,

Con Putin trionfante, ci aspettano tempi cupi. L'europa se l'e' presa comoda, ma con l'ucraina allo stremo, passeremo da una crisi all'altra; visto che putin vuole ricreare l'impero, molti paesi confinanti saranno presi di mira ed essendo impreparati, la pace se ne andra'.

MP

Caro Dago, Schlein: "Continuerò il dialogo con Conte e con Calenda". Brava. Le chiacchiere sono la cosa che le riesce meglio.

Mauro Soffianopulo

Caro Dago, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: "Se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra". Della serie "Le sanzioni funzionano. Non è vero che Putin sta vincendo"! Però bisogna riconoscere che a differenza dei regimi dittatoriali i nostri cacciaballe sono eletti democraticamente...

Sasha

Caro Dago, leggo che un GIP è andato in pensione lasciando 297 richieste di rinvio a giudizio arretrate, tra cui alcune molto gravi. Ecco spiegato in maniera esaustiva il problema della giustizia in Italia, troppi magistrati che lavorano poco a fronte di pochi che lavorano moltissimo.

FB

