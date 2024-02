POSTA! CARO DAGO, LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DELLE SCHEDE, IN SARDEGNA, VIAGGIANO CON IL SOTTOFONDO MUSICALE DI TULLIO DE PISCOPO CON “ANDAMENTO LENTO”. DAL VIMINALE POTREBBERO DECIDERE DI MANGANELLARE GLI SCRUTATORI – CONTROLLI A TAPPETO SUL GENERALE VANNACCI. ADESSO HO CAPITO PERCHÉ MESSINA DENARO NON L'HANNO MAI PRESO PRIMA: PERCHÉ NON SI MAI CANDIDATO E I "NATURALI E INDIPENDENTI" CONTROLLI "DEMOCRATICI" NON SONO MAI PARTITI...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, la Gran Bretagna mette al bando i cellulari nelle scuole per "minimizzare il disturbo e migliorare il comportamento nelle classi". Ben fatto. Ai miei tempi nessuno si è mai portato in classe la tv!

Bug

Lettera 2

Caro Dago, le operazioni di scrutinio delle schede, in Sardegna, viaggiano con il sottofondo musicale di Tullio De Piscopo – Andamento lento. Dal Viminale potrebbero decidere di manganellare gli scrutatori.

Saluti, Labond

Lettera 3

Caro Roberto,

Truzzu si è tatuato Trux che fa rima con Dux? Beh poteva anche farsi tatuare Truce che fa rima con Duce.

Buona giornata,

Comm. S. F. Antani

Lettera 4

Presumibilmente i piani di espansione di Mad Vlad non si limitano a Crimea, Ucraina e la Transnistria. La rivista americana Newsweek riporta che i Volodin della propaganda russa chiedono il ritorno del l'Alaska e financo di Fort Ross, situato a nord della California, all'impero russo.

I vagheggiamenti dei russi, che pensano di riprendersi l'Alaska e tutta la ricchezza petrolifera del 49esimo Stato degli Usa, sono probabilmente figlie di un errore di valutazione e strategie politiche di gente come Trump che, non solo diventano modello di potere per scodinzolatori e apprendisti sovranisti in occidente, al tempo stesso eludono i deliri di onnipotenza di Putin e i suoi sgherri perché hanno appoggiato l'assalto a Capitol Hill (Boom!).

Dark Fenix

Lettera 5

A Dagospia,

la Transnistria è un altro problema in questa guerra. La sottile fetta di terra che separa la Moldavia dall’Ucraina lungo quasi tutto il confine segnato dal fiume Dniestr, non è abitata da una minoranza di Russi, ma è abitata quasi esclusivamente dai Russi che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Stalin insediò nell’allora USSM, cioè nella Repubblica Socialista Sovietica di Moldova.

Dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica questi Russi hanno tentato di separarsi dalla Moldavia. Ci furono dei morti e ancora oggi a Odessa vi è il comando di truppe ONU di interposizione insediate ai confini con l’Ucraina e con la Moldavia. Tiraspol capitale della Transnistria dista circa 100km da Odessa e il confine tra Transnistria e Ucraina è a circa 70 km da Odessa. Il pericolo di un nuovo focolaio di guerra esiste e i cittadini di Odessa e della Moldavia ne sono ben coscienti.

Olho.

Lettera 6

Dago colendissimo,

ci sono state più di mille manifestazioni in Italia a favore dei palestinesi. In molti casi al grido di “dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”. Un po' di pazienza e ci si arriva. Magari il progetto non sarà proprio quello originale. Per come si sta mettendo, probabilmente sarà un paese liberato dai palestinesi.

Saluti da Stregatto

Lettera 7

Caro Dago, forze dell'ordine, numeri sui caschi e body cam. Le opposizioni, dopo i fatti di Pisa, vanno in pressing per chiedere che in Parlamento si discutano le proposte di legge per consentire l'identificazione degli agenti. Un modo per tutelare non solo i manifestanti ma anche chi ha il compito di tutelare l'ordine. E allora pettorine coi numeri anche per i manifestanti, per tutelare quelli pacifici dai violenti...

Gildo Cervani

Lettera 8

Direttore

dice Salvini "se mio figlio andasse in piazza a urlare ‘sbirro coglione’, poi se la dovrebbe vedere con me, chi mette le mani addosso a un poliziotto è un delinquente". Siamo sicuri che direbbe le stesse cose ai suoi amici agricoltori che questa mattina stanno mettendo a fuoco e fiamme Bruxelles con diversi scontri con le forze della polizia?

Paolo Ferraresi

Lettera 9

Caro Dago, un militare della US Air Force si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington. Prima di appiccare le fiamme avrebbe detto di "non voler più essere complice del genocidio a Gaza". Questo è pari al nostro connazionale che ha torturato e ucciso moglie e due figli per liberarli dal "demonio". Ormai la capacità di manipolazione delle menti ha raggiunto livelli altissimi!

Mark Kogan

Lettera 10

Gentilissimo Dago,

pare che i Fratelli d'Italia avessero approntato il solito comunicato «È colpa della sinistra» dopo gli scontri tra studenti e Polizia. La Frignoni lo ha stoppato dicendo: «buono questo, tenetemelo da parte, lo usiamo in caso di sconfitta in Sardegna».

Cordialmente,

Bass Reeves

Lettera 11

Dagonzo

Ma secondo te i Rolling Stones cantano ancora che il tempo è dalla loro parte?

Icj

Lettera 12

Caro Dago, in Italia non ci sono mai stati tanti cavalieri come da quando non ci sono di fatto più cavalli.

Cincinnato 1945

Lettera 13

Caro Dago,

Salvini dice "se mio figlio andasse in giro a dire sbirro coglione ai poliziotti " gli direi" ingrato!!! Non ti ricordi quando ti hanno fatto fare il giro sulla loro moto d'acqua?".

Marco di Gessate

Lettera 14

Caro Dago, i "ragazzi" che sfilavano per i palestinesi (e anche per Hamas?) hanno involontariamente assaltato un supermercato. Chissà se dal Colle partirà una reprimenda per i proprietari del negozio per avere aperto dove i "poveri ragazzi" volevano allenarsi...

FB

Lettera 15

Caro Dago, controlli a tappeto sul generale Vannacci. Adesso ho capito perché Messina Denaro non l'hanno mai preso prima: perché non si mai candidato e i "naturali e indipendenti" controlli "democratici" non sono mai partiti...

Amandolfo

