POSTA! - CARO DAGO, PICCHIA LA MOGLIE IN STRADA A VIGONOVO (VENEZIA), IL PAESE DI GIULIA CECCHETTIN: ARRESTATO 71ENNE. GLI EFFETTI INIZIALI DELLA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE NON SEMBRANO MOLTO INCORAGGIANTI – VISTO IL CLIMA CHE SI RESPIRA NEI CONFRONTI DEGLI UOMINI, DUE SARANNO LE CONSEGUENZE: UN INCREMENTO NELLA VENDITA DI VIBRATORI E SEMPRE MENO FIGLI - LE ATTIVISTE PALESTINESI CHE MANIFESTANO CON LE FEMMINISTE SANNO CHE IN PALESTINA DOVREBBERO VESTIRSI COME BATMAN?

Riceviamo e pubblichiamo:

filippo turetta

Lettera 1

Caro Dago: Filippo chiede di vedere i suoi genitori.... Certo, appena Giulia potrà rivedere i suoi.

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago,

Le attiviste palestinesi che manifestano con le femministe sanno che in Palestina dovrebbero vestirsi come Batman?

Giovanna Maldasia

Lettera 3

Toghe in un'aula di tribunale

Caro Dago, picchia la moglie in strada a Vigonovo (Venezia), il paese di Giulia Cecchettin: arrestato 71enne. Gli effetti iniziali della campagna contro la violenza alle donne non sembrano molto incoraggianti...

Dario Tigor

Lettera 4

Caro Dago, una parte della Magistratura ha una codona di paglia che appena si parla della politicizzazione di certe toghe negli ultimi 30 anni s'incendia...

Nino

filippo turetta giulia cecchettin

Lettera 5

Caro Dago, clima, Joe Biden non parteciperà alla conferenza Cop28. Farà invece un viaggio in Colorado per evidenziare gli investimenti statunitensi nell'energia eolica, un incontro con il presidente dell'Angola e l'illuminazione dell'albero di Natale nazionale. Più chiaro di così: bene l'attenzione all'ambiente, ma prende le distanze dai deliri sui cambiamenti climatici. Un po' di sano realismo!

Nereo Villa

Lettera 6

Caro Dago, Papa Francesco ha l'influenza. Come mai non si è vaccinato? È un no-vax come Djokovic? Oppure si è vaccinato ma il vaccino ha fatto cilecca? Il che sarebbe assai preoccupante!

Oreste Grante

Lettera 7

CLASSIFICA FEMMINICIDI

come stiamo educando i giovani? Leggendo in Internet: "Una parte

positiva dei mass media è (o sarebbe?) quella di introdurre riflessioni

su se stessi e sulla propria esistenza; inoltre permettono di conoscere

nuove culture e usanze che incrementano la propria cultura personale e

danno luogo a una mentalità più aperta con una sete del sapere sempre

più facile da colmare." Secondo McLuhan "non sono neutrali. La loro

stessa struttura produce infatti un'influenza sui destinatari del

messaggio, che va al di là del contenuto specifico che veicolano."

Cosa pensare quando i Media fanno ampia pubblicità a certe azioni

SONDAGGIO SUL FEMMINICIDIO

sconsiderate per poi dire che i giovani di oggi sono irresponsabili,

ineducati, insensibili e che c'è bisogno dell'educazione ai sentimenti?

Non sarebbe meglio pubblicare solo un trafiletto senza immagini e senza

video per evitare e scongiurare folli e pericolose imitazioni. Grazie

Orietta Matteucci

Lettera 8

alessandro gassman festeggia 50 anni (ma ne compie 59) - la stampa

Esimio Dago,

Alessandro Gassmann sulla prima pagina della "Stampa": "A febbraio compio 50 anni, sono un signore di mezza età". Se la matematica non è un'opinione, chi è nato nel 1965 il prossimo febbraio compirà 59 anni, non 50. È un vecchio stereotipo quello che sostiene che sono solo le donne (soprattutto le dive) ad abbassarsi l'età. O Alessandro Gassmann si reputa una "diva", o è la prova, in nome della parità di genere, che gli uomini hanno esattamente le stesse "debolezze" delle donne...

Bobo

Lettera 9

ITALIA TENNIS COPPA DAVIS

Anche il mondo del tennis gira alla rovescia. L'Italia ha vinto la Coppa Davis facendosi rappresentare da alcuni esuli fiscali a Montecarlo. Sarebbe imbarazzante, drammatico, anzi di più, se qualche istituzione dello Stato Italiano dovesse ricevere gli esuli fiscali, magari concedendo loro una qualche onorificenza. E magari la Federazione Italiana Tennis, "con li sordi de noantri", pagherà loro un premio con un bonifico su di un conto

corrente bancario nel Principato: il colo dei colmi. Non mi si dica che altri giocatori e altre nazioni sono nella stessa, identica, situazione: questa non sarebbe un'esimente,

ma caso mai un'aggravante.

Distinti saluti.

Carlo Zuccoli

JANNIK SINNER E LA VITTORIA DI COPPA DAVIS - VIGNETTA DI MAURO BIANI

Lettera 10

Caro Dago,

Visto il clima che si respira attualmente nei confronti degli uomini, due saranno le conseguenze: un incremento nella vendita di vibratori e sempre meno figli.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 11

A Dagospia.

Titolo di ieri della Gazzetta dello Sport:

Perché Sinner piace così tanto? “E’ un italiano atipico”.

Risposta verità:

E’ talmente atipico, che è austriaco!

sinner volandri foto calabro gmt 56

Piccola curiosità. Se “ Jannik Sinner” fosse italiano si chiamerebbe “Giovannino Peccatore”.

Altro titolo della Gazzetta di ieri: “Affidiamoci a San Sinner!”. L’ultimo commento da fare è che i giornalisti italiani sono proprio ignoranti.

Sta nascendo la “Ballata del Santo Peccatore”. Herr Sinner ha fatto il miracolo.

Olho.

Lettera 12

Caro Dago,

Dopo aver visto le manifestazioni femministe che si sono svolte sabato in diverse piazze d'Italia, l'unico pensiero che ho avuto è stato: poveri mariti/compagni delle manifestanti.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 13

iceberg a 23a 3

Caro Dago, l'iceberg più grande del mondo, 4mila km quadrati di superficie, arenatosi nel 1986 al largo dell'Antartide, ha ripreso a muoversi in direzione dell'oceano Atlantico meridionale. C'è da preoccuparsi? Assolutamente no, il suo è uno spostamento ecologico, sull'acqua... Preoccupiamoci invece di tutte le auto che si metteranno in moto in vista del Natale: quelle sì che inquinano!

A.B.

Lettera 14

Caro Dago, ma cosa ha di tanto speciale la politica perché nessuno se ne vuole allontanare? I vari Renzi e Boschi avevano assicurato che avrebbero lasciato dopo il disastro delle loro riforme, Conte ci aveva detto che quella di premier del suo primo governo sarebbe stata unica esperienza e poi sarebbe tornato al suo lavoro, ora è la volta di Vendola a ripensarci...c'è qualche misteriosa ragione che i comuni cittadini non conoscono? Ah saperlo...

FB

maurizio gasparri foto di bacco

Lettera 15

Caro Dago,

Maurizio Gasparri, dopo il poco lusinghiero per lui servizio di Report, ha commentato: "Sembra Striscia la notizia" , sembrerebbe in senso dispregiativo. Non ha ancora capito che Striscia è più credibile e dice più verità dei vari telegiornaloni? Ah, la foto dell'anno? Dago con Antonio Ricci. La coppia più affascinante, geniale e imprevedibile d'Italia.

Francesca

Lettera 16

"AL COMUNE DI ASTI NON PIACE LA PAROLA VAGINA

Se invece de “I Dialoghi della VAGINA” avesse organizzato lo spettacolo “I Ragionamenti dei TESTA di MINCHIA” o “Gli Incassi della VAGINA” forse avrebbe ottenuto l’ utilizzo del teatro e sarebbe intervenuta una MAREA di politici nel primo caso e, nel secondo caso, la capienza del teatro sarebbe stata insufficiente.

Umba Dumba

roma santa e dannata antonio ricci roberto dagostino e giuseppe sala 02 ph antinori

Lettera 17

Caro Dago, migranti, a Lampedusa continuano gli sbarchi: arrivati in 573. Vengono a dare una mano per sconfiggere il patriarcato?

Corda

Lettera 18

Caro Dago

saltiamo tutti gli step: aboliamo gli uomini.

Saluti, Usbergo

Lettera 19

Dago colendissimo,

sul patriarcato ed i suoi delitti è il delirio. Che anche un solo femminicidio sia di troppo, ça va sans dire. Il delirio lo troviamo nella costruzione del modello del colpevole: maschio, pertanto tossico, pertanto malato di patriarcato, pertanto incapace di rinunciare alla sua proprietà su mogli o compagne.

roma santa e dannata antonio ricci roberto dagostino e giuseppe sala 04 ph antinori

I giornaloni ne sono ampiamente convinti e – abusando del caso Giulia – hanno straripato di indignazione. Però però. Repubblica - a sostegno della tesi – ci ha scodellato lo scorso sabato un inserto dedicato a 98 casi di femminicidio. La lettura dei quali sorprende, perché un significativo numero non rientra nel modello. Ci sono casi di coppie straniere (sarà il contagio del patriarcato italiano?). Madri uccise dai figli. Donne anziane malate, soppresse dai mariti, alcuni dei quali poi suicidatasi. Donne uccise da donne. Donne uccise in stragi familiari. Donne uccise da non si sa chi.

Le statistiche dovrebbero essere veritiere per individuare le terapie: il calderone invece fa il gioco del marketing delle cianfrusaglie ideologiche. Il femminicidio esiste ma nel diluvio di dichiarazioni dei chiaccheroni – un momento di gloria per tanti carneadi e tuttologi - non pare che sia emersa una qualche soluzione effettiva. Manifestate e chiaccherate, che intanto i femmicidi continueranno. In un paese ammalato di burocrazia e di “competenze”.

Saluti da Stregatto

sergio mattarella alla sede del politecnico di torino a tashkent, uzbekistan

PS Grande manifestazione di Roma contro il patriarcato, con una cospicua presenza di allegre frange inneggianti ai martiri di Hamas. Qualcuno informi le ignorantelle organizzatrici che, una volta in paradiso, i martiri per il proprio diletto avranno a disposizione 72 vergini! Cadauno!

Lettera 20

Caro Dago, Mattarella ha manifestato il desiderio di incontrare gli atleti che hanno vinto la Coppa Davis: li attende al Quirinale in qualunque giorno da loro scelto a partire da oggi. Mamma mia, peggio delle 15enni coi divi del rock!

Ice Nine