Lettera 1

Caro Dago, bel marketing fatto da Balocco con Chiara Ferragni, (che commozione senza trucco e piangente) con il milione di euro pagati, un’offerta speciale fatta nella grande distribuzione avrebbe reso di più e in modo molto semplice. Mai più Balocco…

Bobilduro

Lettera 2

Caro Dago, Patto di Stabilità, Parigi e Berlino annunciano l'accordo. E Roma? Sembra di essere ai tempi di Draghi, quando chiedeva il Price cap sul gas e nessuno se lo filava...

Piero Nuzzo

Lettera 3

Buongiorno, seguo Dago ormai da tempo, e lo consiglio anche ad amici e conoscenti, e divertente da informazione e curiosità. Ma appunto ho l'impressione da un po' di tempo che quando si parla di Governo, come oggi su l'iniziativa di Francia e Germania sul patto di stabilità, ci sia quasi un GODIMENTO a infierire contro il nostro Paese, come per altri articoli pubblicati tempo indietro sul debito sul Rating delle agenzie, e altro ancora, grazie al cielo quasi tutto smentito, ma perché?

Dipende dal fatto che c'è un Governo di centro destra? Eletto tra l'altro democraticamente e tuttora sostenuto dalla maggioranza degli Italiani, ma!! Ripeto è una mia IMPRESSIONE. Non dovremo essere tutti unito contro i soprusi

Di alcuni Paesi Europei Arroganti che fanno tutte proposte a comodo personale, non faccio la lista perché è lunga, e non Godere a dire subito vedi non contiamo un ca__o. Tra noi possiamo discutere, ma siamo uniti, non facciamo sempre il tifo per loro.

Buonasera

Stefano

Lettera 4

Caro Dago, Ue, trovata l'intesa su migranti e asilo. Von der Leyen: "Saranno gli europei a decidere chi arriva e chi può restare nell'Ue, non i trafficanti". Come no. I trafficanti decideranno solo quanti clandestini dobbiamo andare a salvare dai naufragi organizzati in mezzo al Mediterraneo...

Lucio Breve

Lettera 5

Caro Dago, culi canterini. Abbi pazienza se oggi mi lascio andare ad alti pensieri filosofici, ma deve essere ben chiaro il principio fondamentale che è molto meglio un bel culo chiacchierato, piuttosto che un brutto culo chiacchierone...

Cincinnato 1945

Lettera 6

Caro Dago,

non penso che, come qualcuno scrive, togliere dal museo delle cere la statua di Depardieu possa essere considerato un affronto allo “Stato di diritto” delle grandi democrazie occidentali. Per mettere una statua di un personaggio al museo delle cere non è indispensabile la non iscrizione del soggetto al casellario penale.

Allo stesso modo, per togliere la statua di una persona dal museo in questione non è necessario attendere un eventuale sentenza di condanna passata in giudicato. In entrambi i casi si tratta di una libera scelta del gestore del museo. Se si vuole cercare una un esempio di violazione dello Stato di diritto, o meglio, della violazione della nostra Costituzione, basta leggere il secondo comma dell’articolo 75 e ci si renderà subito di come la nostra consulta boccia sistematicamente referendum popolari che la costituzione ammette pacificamente.

Pietro Volpi

Lettera 7

Caro Dago

un Giurì d’onore chiede Conte? E per lui? Saltiamo il Giurì d’onore e andiamo direttamente alla fucilazione.

Saluti, Usbergo

Lettera 8

Caro Dago

criticare la Ferragni in questi giorni è come sparare sulla Croce Rossa. Ma griffata.

Saluti, Usbergo

Lettera 9

Caro Dago, poveri Ferdagnez, dopo i «Pand'oro» qualcuno ha deciso di rompere loro le uova nel paniere... Ops, nel forziere!

Leo Eredi

Lettera 10

Caro Dago, Pornhub entra tra le piattaforme sorvegliate dall'Ue. Sì, perché fino adesso cosa facevano i membri dell'Europarlamento in ogni momento di pausa?

L.Abrami

Lettera 11

Caro Dago, l'Ungheria dice subito "no" al patto Ue sui migranti che, stando alla Metsola, sarebbe dovuto "entrare nella storia". Deve essere una specie di presa per i fondelli, una Caporetto mascherata, visto che l'Ungheria i migranti li respinge per davvero mentre tutti gli altri fanno entrare cani e porci.

P.T.

Lettera 12

Caro Dago, nonostante i fiumi di parole dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin, ennesimo femminicidio. Vanessa Ballan, incinta di pochi mesi, è stata uccisa a coltellate in casa. Il sospetto arrestato, il 41enne kosovaro Bujar Fandaj, era stato denunciato per stalking a ottobre. Adesso dovremo occuparci anche del "patriarcato" del Kosovo?

P.F.V.

Lettera 13

Dago,

Le esilaranti gaffe di Fedez su quanto abbiano donato, assieme alla moglie, mi fa dire due cose: se questi sono gli influencer che dovrebbero indirizzare le persone, poveri noi, in che mani siamo! E poi: un bel tacer non fu mai scritto!

MP

Lettera 14

Caro Dago, Gaza, l'Unicef: "La mancanza d'acqua farà morire ancora più bambini". E quindi cosa aspettano quelli di Hamas a consegnarsi?

Gildo Cervani

Lettera 15

Caro Dago, Renzi around the World, a suon di convegni (parole che entrano in un orecchio escono dall’altro) ha guadagnato 3,2 milioni di euro, in beneficienza quanto? Ferragnez bis?...

Bobilduro

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Servirebbero altri 500mila soldati". Perché non se li fa confezionare dalla stessa ditta che gli ha fornito i carri armati di cartone, la "geniale" trovata che avrebbe dovuto ingannare i russi?

Ezra Martin

Lettera 17

Non so dire se mi sembrino più spudorati 900 milioni all'Albania per accogliere qualche decina di migliaia di migranti o un milione alla Ferragni per una pseudo beneficenza.

Ciliegina sulla torta copiare il look di un'attivista palestinese per una sceneggiata di scuse.

Francesca