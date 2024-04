POSTA! CARO DAGO, PRESIDENZIALI USA, NEL SOLO MESE DI FEBBRAIO BIDEN HA RAGGRANELLATO 71 MILIONI DI DOLLARI, CONTRO I 33,5 DI DONALD TRUMP. OK, MA A COSA SERVE SE POI SLEEPY JOE NON RICORDA IL PIN? – BELLO IMMAGINARSI LA NOSTRA PREMIER GIOCARE A BURRACO COME UNA PENSIONATA QUALUNQUE CON LA FIDANZATA DI UN MINISTRO. INSOMMA PROPRIO TANTO DA LAVORARE…

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

Caro Dago, Schlein assente al voto per la sfiducia a Salvini: appuntamento con l'armocromista?

Pikappa

Caro Roberto,

sintesi del post di Renzi sulla Santanchè: ha fallito come ministro, ma siccome è indagata, le votiamo la fiducia. Da Topolinia è tutto.

Caro Dago ,

Salvini promette assistenza a tutti quelli che subiranno un esproprio per la costruzione del ponte sullo Stretto. Poi, a giugno, dopo le elezioni europee, sarà lui a chiedere assistenza perché potrebbe subire l'esproprio del suo partito...

Marco di Gessate

MATTEO SALVINI E IL PONTE SULLO STRETTO - MEME

Caro Dago, ottima idea quella del Presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi per i 20.000 elefanti da spedire in Germania: noi potremmo spedire 20.000 cinghiali a casa della Brambilla?

Cincinnato 1945

Caro Dago, la vicenda Salis sta assumendo toni grotteschi. Facciamo il punto; una signora con ideali estremisti parte per partecipare ad una manifestazione chiaramente non pacifica, in un'altra nazione, dove commette un reato. A questo punto scatta il buonismo peloso nei confronti della "vittima", il genitore piagnucola interventi di tutti ignorando che il primo intervento doveva essere il suo impedendo alla figlia esagitata di partire. Per fortuna che c'è la Sig.ra De Pace che ha messo a posto le cose, compresa una presa di posizione istituzionale che forse sarebbe stata meglio evitare. Nella vicenda non poteva mancare il partito disposto a candidarla.

FB

ILARIA SALIS IN CATENE IN TRIBUNALE

Caro Dago,

tutti a titolare "novax contro Speranza" commentando le avventure dell'ex ministro nella sua tournée di presentazione del libro. Ma non sono i cosiddetti novax a fischiare Speranza: loro, non essendosi vaccinati, non hanno da temere le reazioni avverse al vaccino. Sono i vaccinati danneggiati dal vaccino a fischiare, giustamente, l'ex ministro.

Alfredo Calogiuri

SCHLEINING - MEME BY SHILIPOTI

Caro Dago, Presidenziali Usa, nel solo mese di febbraio Biden ha raggranellato 71 milioni di dollari, contro i 33,5 di Donald Trump. Ok, ma a cosa serve se poi Sleepy Joe non ricorda il Pin?

SdA

Caro Dago, Crosetto: "Nato baluardo di stabilità. Difende un miliardo di persone nel mondo". Se non fosse andata (assieme alla Cia) ad "Abbaiare alle porte di Mosca", pagheremmo ancora le bollette di luce e gas la metà di adesso. Per non parlare della spesa al supermercato!

Greg

giuseppe conte elly schlein roberto speranza foto di bacco

Egregio D.

un corteo contro la repressione dei governanti e di magistrati amici, contro la Puglia felix! Frequentare parentele di ergastolani per istituire la nuova viabilità di un borgo antico ed invitare al voto i concittadini con bonus da pochi euro è un nobile senso familiare partecipante. Da esportare in tutta Italia, se già fatto.

- peprig -

Caro Dago,

Anita Maurodinoia, assessore ai Trasporti in Puglia - prima degli eletti della provincia di Bari con oltre 16mila voti - è indagata per voto di scambio. Altra manifestazione oceanica sabato prossimo a Bari?

Anita Maurodinoia

Tonyborg

Caro Dago, Regioni al Governo: "Niente tagli alla Sanità o andremo alla Corte Costituzionale". Hanno un "Pronto Soccorso"?

Jantra

Caro Dago, Elly Schlein sbatte la porta in faccia alla candidatura di Ilaria Salis col Pd. Giusto. Il Parlamento Europeo non è mica un Fight Club!

Eli Crunch

francesca fagnani salvini

Caro Dago,

una domanda che la Fagnani non ha fatto a Salvini (quando parlavano dei nonni)e che mi sarebbe piaciuto sentire: ma se suo nonno fosse ancora qui e avesse visto il suo percorso personale e politico, le avrebbe detto "bravo matteo!", o con una espressione tipica milanese "te set propio un pirla!"?

Marco di Gessate

Caro Dago,

bello immaginarsi la nostra Premier giocare a burraco come una pensionata qualunque con la fidanzata di un ministro. Insomma proprio tanto da lavorare…

Lisa

Francesca Fagnani e Matteo Salvini - belve - phStefaniaCasellato Francesca Fagnani e Matteo Salvini - belve - phStefaniaCasellato Francesca Fagnani e Matteo Salvini - belve - StefaniaCasellato