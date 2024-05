POSTA! CARO DAGO, PUTIN VA IN CINA PER DISCUTERE CON XI LE SORTI DEL MONDO, MENTRE BIDEN MANDA BLINKEN A ESIBIRSI CON LA CHITARRA IN UN LOCALE DI KIEV: POVERI NOI, IN CHE MANI SIAMO! – JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK SAREBBERO SULL'ORLO DEL DIVORZIO. PER FAVORE: NON ADESSO! GIÀ SIAMO IN ANSIA PER QUANTO SUCCEDE A GAZA, IN UCRAINA E TRA I FERRAGNEZ...

Riceviamo e pubblichiamo:

XI JINPING E JOE BIDEN

Lettera 1

Dagovski,

Biden: “la Cina scelga tra la Russia e l’Occidente”.

Facile. Mosca è a Occidente di Pechino.

Aigor

Lettera 2

Dagociaoooo,

La candidata alle europee va agli arresti domiciliari: cum "grano", Salis...

Gianky

Lettera 3

corteo pro Palestina all'universita Statale di Milano

Egregio sig. Dago,

nel 1980 a Torino servì la famosa "marcia dei 40mila" per far tornare alla normalità la situazione che si era venuta a creare alla Fiat a causa degli scioperi a oltranza messi in atto da un sindacato. Oggi, delle due l'una: o il 100% degli studenti universitari è d'accordo con il blocco delle attività scolastiche e quindi hanno tutti migliaia di euro (i costi delle rette) da buttare via, oppure chi non è a favore di queste proteste (penso la maggioranza) deve trovare il coraggio di farsi sentire.

Distinti saluti.

Antonio

Lettera 4

jennifer lopez e ben affleck 1

Caro Dago, i partiti solo su una cosa sono uniti, prendere i soldi dai cittadini, e così si prepara l'ennesima truffa! Si faranno il loro bravo finanziamento con i nostri sudati soldi e continueranno a farsi corrompere per arricchirsi. Stupisce, ma fino a un certo punto, che in prima fila ci sia il Pd!

FB

Lettera 5

Caro Dago, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero sull'orlo del divorzio. Per favore: non adesso! Già siamo in ansia per quanto succede a Gaza, in Ucraina e tra i Ferragnez...

M.H.

Lettera 6

Con 7 milioni netti l'anno il più cafone dei vastasi livornesi dovrebbe innalzarsi fino alla signorilità. All'iracondo Max Allegri non resta che una giustificazione oggi di moda: mentre ripulivo il mio scarno abbecedario, mi sono accidentalmente partite minacce e parolacce.

Giancarlo Lehner

max allegri 7

Lettera 7

Caro Dago, Cecchi Paone parla del marito: “Dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte”. Embè, supponiamo che anche per fare l'amore uno dei due debba voltarsi dall'altra parte...

A.B.

Lettera 8

Caro Dago,

voci incontrollate assicurano che Angelo Bonelli si aggira nei corridoi di Palazzo Montecitorio con due damigiane di acqua fetida prelevata ieri l'altro nei dintorni di Bellinzago. Si teme

una severa reprimenda contro il governo e Giorgia Meloni, rei di non aver provveduto per tempo ad evitare i danni dell'alluvione in Lombardia. Lo stesso Bonelli, peraltro, pare abbia assicurato che l'acqua puzzolente sarà riportata, con le dovute cautele, nel medesimo luogo in cui è stata prelevata.

Tonyborg

Lettera 9

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN - VIGNETTA BY OSHO

La Grande Armata russa verso Kharkiv ha conquistato cinque per dieci chilometri di Donbass in due anni, con 10 soldati e mezzi per ogni nemico. Eppure, per i soliti Solowjow in salsa italiana, l’esercito russo avanza come un "rullo compressore". Povero Mad Vlad, pensava che le sue truppe sbarcate a Kiev avrebbero fatto scappare l’ex comico. Messo all'angolo dallo zio Sam, il Khamenei del Cremlino non può che abbaiare e minacciare l'uso del nucleare. Facile intimidire Zelensky, eh? Perché non prova con Tusk o la Polonia? Uhhh, che paura...!

Dark Fenix

vladimir putin e xi jinping a pechino

Lettera 10

Caro Dago, Zelensky: "I Paesi occidentali temono che la Russia perda la guerra, ma non funziona così e per sconfiggere Mosca devono dare all'Ucraina le armi". E negli ultimi due anni cosa abbiamo dato? Caramelle?

Ezra Martin

Lettera 11

Dagosapiens, Xi Jinping incontra Putin e propone una “pianificazione di presente e futuro”. Il Gatto e la Volpe a braccetto: tu ti pappi l’Ucraina e io mi papperò Taiwan.

Vittorio ElestelledellONUstannoaguardare ExInFeltrito

Lettera 12

ilaria salis

Caro Dago, Roberto Salis: "Forti timori per la sicurezza di Ilaria". E allora perché non ha lasciato che rimanesse in carcere a Budapest? Più che altro questo signore sembra un professionista del lamento: ma si rende conto che è stata sua figlia a cacciarsi nei guai?

Bug

Lettera 13

Caro Dago, i mandanti morali dell'attentato al premier slovacco Robert Fico stanno a Bruxelles. Prima istigano all'odio contro chi non è allineato e poi si meravigliano se qualcuno spara.

L.Abrami

CACCIA A OTTOBRE ROSCIO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 14

Caro Dago, sembrava persona intelligente, ma contro il generale Roberto Vannacci non ha saputo far altro che sfoderatre la solita trita e ritrita battuta gaia: "Se parla tanto contro i gay vuol dire che gli piacciono gli uomini". Allora, ad Alessandro Cecchi Paone vorremmo chiedere: vale lo stesso anche per chi parla tanto contro nazismo e fascismo?

J.N.

Lettera 15

Caro Dago, i titolari degli esteri d'Italia, Canada, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Olanda, Regno Unito, Svezia, Australia e Corea del sud hanno scritto una lettera al ministro degli esteri israeliano Israel Katz: "Israele ha diritto a esercitare il proprio diritto alla difesa ma deve rispettare il diritto internazionale e l'operazione su larga scala a Rafah avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile". Hanno sbagliato destinatario. Devono scrivere ad Hamas ricordando che devono rispettare il diritto internazionale: devono consentire che i civili - come accade in tutto il mondo - fuggano dalla guera e non devono trattenerli per utilizzarli come scudi umani, pratica vietatissima!

B.Ton

ROBERTO VANNACCI MEME

Lettera 16

Caro Dago,

come cambiano i tempi! Chi l'avrebbe detto che Mattarella nel suo continuo esternare, sarebbe scivolato a parlare, financo, di omotransfobia, argomento veramente centrale della vita sociale e politica? Mala tempora currunt.

Lenny

Lettera 17

Caro Dago, Putin va in Cina per discutere con Xi le sorti del mondo, mentre Biden manda Blinken a esibirsi con la chitarra in un locale di Kiev: poveri noi, in che mani siamo!

Sergio Tafi

Lettera 18

Caro Dago, maltempo, in Veneto un fiume è esondato e cinque o sei famiglie sono rimaste isolate. La giornalista inviata sul posto: "Bisognerà trovare un modo per raggiungerli". Aspettiamo che inventino l'elicottero?

RPM

BRUNO VESPA INCAZZATO PER IL MANCATO DUELLO MELONI SCHLEIN

Lettera 19

Caro Dago, 17 maggio 1990 l'Oms cancellava l'omosessualità dalle malattie mentali. Saremmo tanto curiosi di sapere perché sia stata prima inserita e poi tolta: basi scientifiche o per seguire la "moda" del momento?

SL

Lettera 20

Caro Dago

il dibattito Meloni / Schlein in televisione è stato messo in frigorifero.

Saluti, Usbergo

meloni schlein by palombo

Lettera 21

Caro Dago, la polizia francese ha ucciso un uomo armato che stava dando fuoco a una sinagoga nella città settentrionale di Rouen. Spari in Svezia nella zona dell'ambasciata di Israele a Stoccolma. L'occupazione delle Università da parte dei filo-palestinesi sta dando i primi frutti!

Pino Valle