POSTA! CARO DAGO, QUALCUNO DICA ALLA RAGAZZINA DALLE GAMBE PELOSE CHE LA INTRAMONTABILE E BELLISSIMA SOPHIA LOREN NEL 1955 SFILAVA PROPRIO A VENEZIA CON UNA BELLA ASCELLA IRSUTA A FAVORE DI TELECAMERA. ED ERA BELLISSIMA – VANNACCI IN TESTA ALLE VENDITE, LA MURGIA ARRANCA DIETRO. PORCA MISERIA! É TUTTO UN MONDO AL CONTRARIO. CHE BERSANI SI SIA MESSO A PETTINARE LE BAMBOLE?

MEME SU GIUSEPPE CONTE E SUPERBONUS BY USBERGO

Lettera 1

Caro Dago, meno male che i grillini erano contrari alle trivelle! Il Superbonus 110% ha causato un buco di bilancio talmente esteso che al confronto se si trivellasse fino al centro della Terra si otterrebbe un fiorellino.

Arty

Lettera 2

Compagno Dago,

riporti giustamente l'elogio di Bianca Berlinguer scritto sul Foglio, compresa la critica alla "Rai prosciutto e Meloni" che l'avrebbe abbandonata imprudentemente. La Rai scrive il cronista dell'ex creatura di Ferrara aveva una voce di destra nell'ex Telekabul... Sarà, ma a me pare un residuo di culto della personalità fatta ad una brava e bella professionista figlia di "un uomo estremamente onesto "come disse un grande di destra alle sue esequie. Il sole rinasce a Est.

peprig

bianca berlinguer e sempre cartabianca 2

Lettera 3

Caro Dago, Salvini attacca Gentiloni: "Sembra un commissario straniero". Più che altro sembra la versione italiana di "Sleepy Joe": uno messo là da altri per potergliela fare sotto il naso.

Furio Panetta

Lettera 4

Caro Dago, drone russo caduto in Romania, Bucarest fa dietrofront: "Incidente non attacco". Ecco fatto. La piroetta è completa. "Non c'è nessun drone...", "I russi ci hanno lanciato un drone: un atto gravissimo contro un Paese Nato...", "Sì, abbiamo trovato i pezzi di un drone russo ma è un incidente...". Il Governo romeno ha assunto tutte le posizioni possibili così non scontenta nessuno.

Greg

ROBERTO VANNACCI COME HARRY POTTER MEME BY DAGOSPIA

Lettera 4

Caro Dago, Brandizzo, la Procura di Ivrea: "Già altre volte operai sui binari con i treni". Ma è logico che non sarà stata un'eccezione. È il metodo di lavoro. E tutti fingono di non sapere finché non succede una tragedia. E allora vai con le esternazioni di meraviglia: "Ma davvero lavoravano sui binari mentre passavano i treni?"...

Camillo Geronimus

Lettera 5

Caro Dago,

Vannacci in testa alle vendite, la Murgia arranca dietro.

Porca miseria! É tutto un mondo al contrario. Che Bersani si sia messo a pettinare le bambole?

Tonyborg

sophia loren al festival di venezia del 1955

Lettera 6

Caro Dago,

letto solo ora, ma qualcuno dica alla ragazzina dalle gambe pelose che la intramontabile e bellissima Sophia Loren nel 1955 sfilava proprio a Venezia con una bella ascella irsuta a favore di telecamera. Ed era bellissima.

E a proposito red carpet irsuti sono tornati di moda da mo’. Ciclicamente riappaiono sui red carpet di tutto il mondo. Anche Julia Roberts si mostrò con ascella irsuta e felice a Cannes un po’ di anni fa.

Per le gambe: la cantante Adele, ma anche la super premiata attrice Mon’ique hanno mostrato gambe villose o anche solo non perfettamente depilate. Quest’ultima ha anche sostenuto che fosse una cosa da ragazze nere non depilarsi…

Insomma almeno googlare! Alla prossima mossa “mai vista”…

Saluti da chi non studia e non googla,

Lisa

sophia loren al festival di venezia del 1955

Lettera 7

Caro Dago,

leggo sempre più frequentemente numerosi commenti di persone che affermano che l'umanità deve estinguersi, che gli esseri umani devono scomparire dalla faccia della terra ma nessuno di questi che dia l'esempio, che prenda l'iniziativa e inizi mettendo in pratica ciò che auspicano (per gli altri). Una sorta di armiamoci e partite.

Rm

Lettera 8

Caro Dago, Carlo Calenda: «A differenza di Salvini, Gentiloni è una persona seria, preparata, che ha dimostrato un grande senso delle istituzioni italiane e europee. È anche “un gentiluomo” nel senso antico della parola». Pensavamo lo fosse nel significato moderno del cognome...

Ricky

IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO

Lettera 9

Caro Dago, il Governo sta cercando 30 miliardi di euro per la manovra. E io che mi lamento di non aver mai vinto il SuperEnalotto!!!

John Reese

Lettera 10

Caro Dago,

Bello l’articolo su Bianca Berlinguer. Una sola imprecisione: in realtà Renzi cercò di smuoverla da Rai3. Lei si sentì presa di mira. Divenne lei (più dell’articolo 18) la battaglia della sinistra che non voleva cambiare e restare fedeli ai propri ideali. Nel caso specifico che le dinastie contano più di tutto.

MATTEO RENZI BIANCA BERLINGUER BY MACONDO

Levata di scudi a sinistra, tanto che poi ottenne la giornalista un altro programma. Renzi finì male e la sinistra ora ha per leader una signora Svizzera che rilascia interviste a Vogue.

Ora libera Mediaset dal proprio padre la tv commerciale, basata sul sogno americano del self made man, può infine dimostrare che in Italia conta solo una cosa. La parentela.

Saluti ai parenti,

Lisa

Lettera 11

Caro Dago, la storia del criminale 17enne che ha ucciso il giovane musicista a Napoli è già scritta. Grazie alla (mala)giustizia italiana, tra processi e appelli, riduzioni di pena, l'immancabile buona condotta, l'omicida tra qualche anno, se non mesi, sarà già libero. Tornerà nel suo quartiere dove, vantandosi di quanto fatto, verrà ammirato e riverito, scalando i vertici di una "brillante" carriera criminale! Stop.

FB

alberto barbera - woody allen - Soon-yi Previn – festival di venezia 2023

Lettera 12

Il Festival del Cinema di Venezia è un momento meraviglioso in un luogo da sogno. La più bella rassegna di cinema d’Italia nel posto più bello del mondo.

Imperdibile soprattutto per i giovani giornalisti e per i frastornati studenti con qualche velleità per la scrittura e un esame sempre arretrato, che vivono questi momenti come innamorati generosamente immaturi.

Insomma è importante esserci non solo per i vip o per le foto, ma perché si lavora imparando, si impara divertendosi e si ha la possibilità di discernere ciò che più si avvicina al nostro genio, proprio per il prodigo contesto culturale quasi del tutto irriproducibile nella vita quotidiana.

valerio mastandrea toni servillo pierfrancesco favino venezia 2023

Ho vissuto di momenti simili anni fa a Napoli, tra i vari teatro festival, subito dopo l’università, quando un giorno durava un mese, non si avevano soldi in tasca e passavi il tempo a scrivere, la sera non sapevi se il letto dove ti appoggiavi era libero, ma se decidevi di tornare a casa ad aspettarti sulla soglia c’era la domanda: “cosa vuoi fare da grande?” e tu, nel rispondere qualche frase sibillina tra te e te, capivi in quel momento che non saresti stato mai più grande di così.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 13

Caro Dago, operazione contro la criminalità a Roma e Napoli, 800 uomini in campo. Davvero incredibile! Finora il massimo in cui si poteva sperare era qualche Autovelox qua e là...

Leo Eredi

blitz a caivano 3

Lettera 14

Caro Dago, Amazzonia, Lula lancerà green bond alla Borsa di New York. Non sarebbe meglio se lanciasse acqua sugli incendi?

Frankie

Lettera 15

Caro Dago

a sinistra non è molto piaciuto il blitz nella città di Caivano. Ma purtroppo non si può fare un blitz nella testa dei minorenni o dei loro genitori.

Saluti, Usbergo

Lettera 16

Dago colendissimo,

ROBERTO SAVIANO MICHELA MURGIA

il re (alias il mondo woke) continua ad essere nudo!

Il libro del generale – che nelle vendite ha stracciato l’ultima opera della sig.a Murgia 10 a 1 – è la prova provata del reato di lesa maestà. Schiere di intellò e giornalisti si producono da indignati speciali in continui bombardamenti del libro e del suo autore, con esacerbate analisi del pericolo autoritario alle porte. Ma poi che cosa è veramente successo? Un signore che non è neanche scrittore si è permesso di mettere nero su bianco pensieri privati in libertà e di autoprodursi il libro (come ne vengono prodotti tanti, di cui alla fine non si notizia alcuna). Sorprendentemente (e l’autore è probabilmente il più sorpreso) il libro dilaga. Dal che si deduce che:

michela murgia papa francesco

Il “comitato Murgia forever” rappresenta solo sé stesso e non la società italiana

Gli indignati speciali (che quando pubblicano loro vengono bellamente ignorati) che si sono precipitati ad incriminare il neoautore, nella realtà sono i piccoli travet del mainstream, che ramazzano piccoli compensi in qualità di volenterose cinghiette di trasmissione

Saluti da Stregatto

PS Vien da ridere pensando che gli editori, che giornalmente ci spiegano come va il mondo, che mai avrebbero pubblicato il libro eretico, si stanno rodendo per non aver neanche visto arrivare il best seller di questi ultimi anni.

Lettera 17

Caro Dago,

MATTEO SALVINI TORNA DALLA PUGLIA CON RYANAIR

Ryanair facendo riferimento al decreto che ha bloccato la libera determinazione dei prezzi dei voli per le isole ha ridotto dell' 8% i voli da e per la Sardegna nella prossima stagione invernale. Per fortuna i voli ridotti sono pochi ed il danno, che pur ci sarà, non sarà gravissimo per la Sardegna e per il paese. Se la riduzione dei voli fosse stata più consistente il danno sarebbe stato molto più grave.

In ogni caso il ministro Adolfo Urso che ha avuto l'idea di bloccare la libera determinazione dei prezzi dei voli per le isole trovi lui una compagnia aerea che faccia i voli che non verranno più effettuati da Ryanair ai prezzi che lui ritiene giusti e che quindi vorrebbe imporre a Ryanair.

GIORGIA MELONI JENS STOLTENBERG

Se non ci riuscisse sarebbe forse opportuno ricercare un altro ministro delle imprese e del made in Italy.

Pietro Volpi

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "Kiev guadagna centinaia di metri al giorno". Ma è il segretario generale della Nato o un sarto che sta parlando della stoffa per confezionare i vestiti?

Theo

Lettera 19

Caro Dago, senza le accise il prezzo della benzina sarebbe più basso che in Francia, Spagna e Germania. Senza la massa grassa il ministro Crosetto sarebbe più magro di Fassino...

Fritz

Lettera 20

camelia mihailescu 9

Caro Dago, il generale Vannacci ha la moglie di origine rumena. Ma non s'era detto che era xenofobo?

Edy Pucci

camelia mihailescu 7 camelia mihailescu 6 camelia mihailescu 4 camelia mihailescu 8