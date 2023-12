POSTA! CARO DAGO, PER QUELLI CHE OCCUPANO LE CASE NON CI VOGLIONO LEGGI D'EMERGENZA, COME DICE MAURO CORONA, SAGGIO MONTANARO, BASTEREBBE APPLICARE QUELLE CHE GIA' ESISTONO. TOLLERARE QUEST'INGIUSTIZIA (COME MOLTE ALTRE, TRA BORSEGGIATRICI E BABY GANG) SGRETOLA IL TESSUTO SOCIALE –GIORGIA MELONI COSTRETTA A LETTO E AL BUIO PER UN PROBLEMA CON GLI OTOLITI. A FURIA DI GIRARSI VERSO IL CENTRO LE SON VENUTE LE VERTIGINI: PER LE EUROPEE DEVE GUARDARE A DESTRA...

mister Calenda, invece di attaccare ogni giorno Renzi, dovrebbe chiedere scusa per aver consentito, a lui e al manipolo di fedelissimi, di essere ancora una volta eletti in parlamento nonostante il numero esiguo di elettori.

Anche basta con questa morale retroattiva...hai sbagliato Calenda, ammettilo e passa ad altro argomento.

FB

Anche basta con questa morale retroattiva...hai sbagliato Calenda, ammettilo e passa ad altro argomento.

FB

Caro DagoSpecchio,

so che non è un tema di cronaca, non è di stretta attualità, ma come tale in questo paese quanto mai attuale. Provo comunque a lanciare, anche attraverso la tua mai abbastanza lodata rubrica, il mio grido di disperazione. Soprattutto in tv si vedono conduttori, semiconduttori, opinionisti per mancanza di opinioni che, quale che sia il tema trattato, a sintesi dei loro scontati interventi, allargano le braccia e individuano la colpevole di tutto: “… è la burocrazia, bisogna semplificare la burocrazia…”.

Vorrei ricordare che la colpa non è della burocrazia, ma di chi la produce: i burocrati. Pertanto, volendo ottenere qualche risultato, bisognerebbe semplificare i burocrati. Siccome ciò non avverrà mai continuiamo pure tutti ad allargare braccia impotenti, ma almeno incolpiamo i colpevoli.

Mikkke

Caro Dago

Tutti a criticare i pandori della Ferragni. Ma vogliamo discutere delle canzoni (?) di suo marito?

Saluti, Usbergo

Per colpa di un giornalismo distratto abbiamo la classe politica più stupida del mondo e non è vero come dicono gli italiani che tutto il mondo e un paese siamo critici noi italiani siamo il peggiore popolo che mai abitato al mondo.

In fede.

Carlo Tortolani

morte Delors, Draghi: "Sua visione e pragmatismo ci guidino in sfide che abbiamo davanti". La "visione" di uno politicamente attivo in un'altra epoca - c'era ancora l'Unione Sovietica! - con problemi totalmente diversi da quelli attuali? Dobbiamo guardare avanti non indietro!

Marino Pascolo

Marino Pascolo

Ucraina, da Usa ultimo pacchetto di aiuti del 2023: armi per 250 milioni di dollari. Sembra quasi che dopo aver sentito quanto detto su armi e guerra dal suo amico Papa Francesco in questi giorni, Joe Biden abbia poi deciso di fare il contrario...

Raphael Colonna

Raphael Colonna

Pnrr, versata all'Italia la quarta rata da 16,5 miliardi di euro. Vogliono rovinare il Capodanno a Pd e 5 Stelle?

Sasha

Sasha

Onu: "I combattimenti a Gaza ostacolano la consegna degli aiuti". Eh sì... Perché di solito la guerra si fa tra una pausa e l'altra di consegna degli aiuti...

Bobby Canz

Bobby Canz

Caro Dago

faccio due conti di quanto costa un pandoro Balocco:

1 milione di multa Antitrust, 1 milione di beneficienza riparatrice, 1 milione (minimo) di legali e consulenti, 1 milione di mancati incassi per "stories" mai fatte a fine 2023, 1 milione (minimo) di mancati incassi per la perdita dei contratti Safilo... siamo già oltre 5 milioni di euro, insomma è il pandoro più costoso della storia!

Lorenzo B.

la vita è un carosello. Se nel '57 la Virna Lisi "con quella bocca poteva dire ciò che voleva" , possibile che oggi non resti qualche diritto anche a chi può sfoggiare cosce, culi, ecc ecc stupendi ? In fondo a certe mamme dovrebbe essere perfino assegnato un premio Nobel speciale per aver contribuito alla creazione di certi "valori"...

Cincinnato 1945

Cincinnato 1945

Macron chiama Netanyahu e chiede un "cessate il fuoco duraturo". Avrebbe fatto una figura migliore chiamando Hamas e chiedendo una resa per sempre.

Nino

Nino

Dago,

Per quelli che occupano le case, non ci vogliono leggi d'emergenza come dice Corona, saggio montanaro, basterebbe applicare quelle che gia' esistono. Non ci si rende conto che a tollerare quest'ingiustizia, come molte altre, borseggiatrici, baby gang, vandali che deturpano, si sgretola il tessuto sociale, togliendo punti fermi alla legalita'.

MP

Giorgia Meloni costretta a letto e al buio: problema con gli otoliti. A furia di girarsi verso il centro le son venute le vertigini: per le europee deve guardare a destra...

Fabrizio Mayer

Fabrizio Mayer

a causa della sindrome otolitica, conferenza stampa di fine anno rinviata al 4 gennaio. Giorgia Meloni dovrà aspettare per potersi togliere i sassolini dalla scarpa: prima dovrà levarseli dall'orecchio!

John Reese

John Reese

Caro Dago, ma nessuno ha mai pensato a fare un sondaggio, per sapere quanti sarebbero d'accordo con quanto dichiarato da Mauro Corona.

Io credo che la maggioranza degli Italiani approverebbe le sue parole.

Saluti.

Cips.

A me la Ferragni non sta per nulla simpatica, ma quando indaga la Procura che ha la competenza territoriale non è più che sufficiente? Capisco che fa figo indagare sulla famosa influenzer, ma 100 o più procure che indagano tutte sulla Ferragni sarebbe una barzelletta, non è mica Al Capone!

M.H.

Arrivata la rata del Pnrr, spred ai minimi, inflazione in calo, occupazione in crescita..... Che tremendo fine anno per i rosiconi che sperano che l'Italia fallisca così loro e chi li sostiene possono sedersi finalmente sulle tanto agognate ceneri.

Giorgio

Conte: "…prima o poi tornerò a fare il professore e l'avvocato". Poi.

Vittorio InvecchiareconConte? ExInFeltrito

Vittorio InvecchiareconConte? ExInFeltrito

