POSTA! CARO DAGO, RAGGIUNTO FINALMENTE L'ACCORDO SUI MIGRANTI: OGNI PAESE MEMBRO DELLA UE POTRÀ DECIDERE SE ACCOGLIERLI OPPURE COMPENSARE I PAESI DI ARRIVO COMPRANDO IL PANDORO DI CHIARA FERRAGNI – IL GOVERNO FIRMA IL PATTO DI STABILITÀ. LA SERA LEONI, LA MATTINA MELONI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

il governo firma il patto di stabilità. La sera leoni, la mattina Meloni.

L’elettore triste

Lettera 2

Caro Dago, Gerard Depardieu, nuove accuse di abusi sessuali. Macron: "Suo ammiratore, non ritiro Legion d'Onore" . "Odio la persecuzione umana", ha dichiarato il capo dello Stato francese, che ha chiesto che sia rispettata la "presunzione di innocenza" di Depardieu, indicando che "le procedure legali continueranno. Non togliamo la Legione d'Onore a un artista per un'accusa sennò, avremmo tolto l'onorificenza a molti artisti", ha dichiarato. Chapeau!

Forse al Museo delle Cere di Parigi hanno agito frettolosamente e d'impulso eliminando subito la statua del grande attore francese. Tra "accuse" e "condanna" c'è di mezzo un oceano. Si è visto con l'attore Johnny Depp, accusato di ogni nefandezza dalla ex moglie, com'è andata a finire.

Casty

Lettera 3

gerard depardieu

Caro Dago,

cambiano i governi ma non cambia la voglia di colpire fiscalmente il facile obiettivo rappresentato dalla casa.

Con la nuova finanziaria saranno tassati gli affitti breve con una aliquota del 21% dell’affitto corrisposto per il primo appartamento e del 26% per eventuali altri appartamenti.

Ma l’affitto incassato dal proprietario non costituisce un reddito dello stesso importo perché per gestire un affitto breve lui dovrà sostenere le spese per il riscaldamento, per il gas, per l’energia elettrica, per la gestione del condominio, per la pulizia dell’appartamento, per il cambio della biancheria, per pagare una persona che sia presente all’arrivo ed alla partenza degli ospiti etc. etc.

Per cui pagare un’imposta del 21% o del 26% sull’importo dell’affitto lordo incassato vuole probabilmente dire che si pagherà un’imposta sul reddito effettivo del 30% - 35% che appare sicuramente molto elevata.

L'evasione è assicurata in quanto sarà molto conveniente evadere...

Pietro Volpi

giuseppe conte alla camera voto sul mes

Lettera 4

Caro Dago, Patto di Stabilità, Conte: "Meloni ci rifila un pacco, torna l'austerità". Eh, sì. È finito il tempo in cui si potevano sperperare miliardi pubblici in Superbonus, redditi di cittadinanza e banchi a rotelle...

Mauro Soffianopulo

Lettera 5

Raggiunto finalmente l'accordo sui migranti: ogni Paese membro della Ue potrà decidere se accoglierli oppure compensare i paesi di arrivo comprando il Pandoro di Chiara Ferragni.

Gdo

SOUPAHNDORO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 6

Condannerei la Ferragni a passare un mese nel reparto dove sono in cura i bambini malati di tumore. Senza smartphone e senza post… Vedere la sofferenza da cui lei ha ottenuto un guadagno la aiuterà ad evitare “errori di comunicazione” in futuro.

Gigi

Lettera 7

Caro Dago,

essendo fallita la controffensiva e iniziando a scarseggiare le armi, Zelensky e' volato a Lourdes per chiedere un miracolo.

Cordialmente,

Lorenzo Delfino

Lettera 8

Dago,

il nuovo patto per i migranti, addirittura definito storico? La solita bolla di sapone che presto sarà scoppiata. Figurarsi se l'Europa può risolvere un problema cosi complesso.

MP

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Kiev alla ricerca di soldati: richiamerà espatriati per combattere. Perché non ci va Zelensky a combattere? Ha paura di morire per la Patria? Fa tanto il fanatico vestendosi sempre in tenuta militare ma finora non ha sparato un colpo. Facile fare l'eroe con la vita degli altri!

E.S.

Lettera 10

Caro Dago, Israele-Hamas, Usa: "Vogliamo la fine della guerra il prima possibile". Non che importi qualcosa delle vite umane ma... Cribbio: Biden deve affrontare le Presidenziali 2024 e stava già messo male anche senza questo "fastidio"!

Ranio

UNA SOLDATESSA ISRAELIANA IN UNO DEI KIBBUTZ ATTACCATI IL 7 OTTOBRE DA HAMAS

Lettera 11

Caro Dago,

Balocco non ci avrà perso, ma di sicuro ha guadagnato di più la Ferragni… per 600.000 euro di vendite in più valeva la pena?

Detratte le spese e le tasse…non credo sia rimasto molto…come al solito l’unica che vince e lei…! Ma finch’e ci saranno questi maghi del marketing la nostra può dormire serena!!

Saluti

LB

Lettera 12

Dago,

Dopo l'ennesima tragedia di un uomo che uccide una donna, c'e' la conferma che il patriarcato e' solo nella testa di quei pochi maschi assassini con la testa piena di ignoranza. E che chi potrebbe fermarli, magistrati, polizia, non lo sta facendo efficacemente, perpetuando un orrore quotidiano.

MP

Lettera 13

i meme su chiara ferragni 1

Dice: gli arruolandi "su base volontaria" dovrebbero sapere in anticipo... quando verranno congedati" . Il fatto è che gli arruolandi non sanno quando ma sanno benissimo come: in un sacco di plastica.

Che Dio ci aiuti.

Paolo Montagnese

Lettera 14

Caro Dago, Elly Schlein: "Non attaccherò mai i 5 Stelle". Sembra speculare a quel che dicevano dell'altra parte: "Mai col Pd"... Chi si assomiglia si piglia!

Greg

elly schlein alla camera 2

Lettera 15

Caro Dago, ingiustizie della vita. Cosa non darebbe la Schlein per poter sfoggiare il sorriso rilassato ed esteticamente perfetto della Marogna, la brillante consulente di Becciu...

Cincinnato 1945

Lettera 16

Caro Dago, Ecofin, "Vanno in archivio il vecchio Patto di Stabilità e la stagione dell'austerity" ha sottolineato il commissario Paolo Gentiloni, riconoscendo "l'equilibrio tra stabilità e crescita". Forse farebbe bene a spiegarlo anche alla segretaria del suo partito, il Pd. A sentirla polemizzare con il Governo, sembra che Elly Schlein abbia preso lucciole per lanterne.

Raphael Colonna

Lettera 17

paolo gentiloni 4

Caro Dago, Natale, i Carabinieri regalano i 'pandorini' ai bambini dello Zen. Le femministe diranno che è un attacco a Chiara Ferragni?

Soset

Lettera 18

Dago,

ad occhio la proposta di non pubblicare intercettazioni e notizie su un caso mi pare sensata. Trovo corretto dire che la stampa ci marci, sollevando polveroni per certe vicende, tanto per farsi notare. Il diritto di cronaca va riportato entro certi limiti, altrimenti, come succede da tempo, si fanno i processi mediatici prima di quello reale, creando colpevoli che magari non lo sono.

MP

Lettera 19

il murale di tvboy su chiara ferragni 1

Caro Dago,

Pensa che il murales Ferragni e senzatetto pensavo fosse una citazione colta della donazione di Beatrice Borromeo, che un’estate ormai pre Covid e archeologica raccontò della sua bontà e della cattiveria del clero. Un pezzo che potrebbe pareggiare Elkann e i lanzichenecchi.

Io penso che in Italia chi difenda la Signora Ferragni non abbia capito come funziona la beneficenza. Non sono gli altri che donano per te (anche per gli Oreo, i biscotti, per l’ospedale di Bergamo nel 2020, ha donato un altro per lei) ma sei te che doni. Anche detraendo dalle tasse…

Ma io ora voglio i popcorn perché per pagare (e non dico donare) al pubblico la tracciabilità è richiesta… io aspetto le influencer dai guadagni pazzeschi, ma vendite limitatissime di pezzi sold out e gli avanzi distrutti…

Saluti al bene che si fa,

Lisa

Lettera 20

chiara ferragni e il pandoro balocco

Caro Dago, nel nostro piccolo tutti noi vorremmo fare beneficienza come la Ferragni: 50 euro ai poveri e 1.000 euro sul nostro conto in banca!

Bug