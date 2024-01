POSTA! CARO DAGO, RAPPORTO OXFAM: “PAPERONI SEMPRE PIÙ RICCHI. AI RITMI ATTUALI, NEL GIRO DI UN DECENNIO POTREMMO AVERE IL PRIMO TRILIONARIO DELLA STORIA DELL'UMANITÀ, MA CI VORRANNO OLTRE DUE SECOLI (230 ANNI) PER PORRE FINE ALLA POVERTÀ". NE HANNO PARLATO CON DI MAIO? – BILD: “MOSCA HA UN PIANO SEGRETO PER ATTACCARE LA NATO DA LUGLIO”. AH, “NATO IL 4 LUGLIO”? UN BELLISSIMO FILM...

Riceviamo e pubblichiamo:

schlein gentiloni

Lettera 1

Caro Dago, Gentiloni: "Da tensioni nel Mar Rosso rischi per l'economia Ue". Si vede la stoffa del fine economista: nessuno ci aveva pensato...

Axel

Lettera 2

Caro Dago, Hamas, Biden: "Non smetteremo di lavorare per liberare gli ostaggi". Certo. Se l'intento è replicare i brillanti risultati che ha fin qui ottenuto in politica estera... forse è meglio se si prende un po' di ferie!

Scara

POZZOLO, EL PISTOLERO - VIGNETTA BY MACONDO

Lettera 3

Il cittadino italiano può detenere un massimo di 3 armi comuni, le altre solo in collezione, cioè senza munizioni. Solo uno scemo occupa una di queste tre preziosissime posizioni con un revolver inutile come quello di Pozzolo. Inutile perché la cartuccia .22 è praticamente innocua e la canna è così corta che la rincorsa del proietto non consente di raggiungere un energia sufficiente a sopprimere nemmeno un coniglio.

Ma quel che è peggio è che il Pozzolo ha dichiarato di non aver premuto il grilletto, ignorando che il reato di mancata custodia di un'arma è più grave del suo improprio utilizzo.

Saluti

Roberto Gennari

FABIO FAZIO PAPA FRANCESCO

Lettera 4

Caro Dago

ribadisco che esiste la Lituania dove i pensionati sono a tassazione zero- Paese modernissimo e completamente digitalizzato, assistenza sanitaria gratuita e per lo meno nella capitale ottima.

GP

Lettera 5

Direttore

dopo l'intervista del papa da Fazio, Grillo ha criticato pesantemente la comunicazione della Santa Sede. Non è che stia cercando di ottenere altri 300.000 euro dal Vaticano?

Paolo

Lettera 6

BIELLA CIAO - MEME BY EMILIANO CARLI SUL CASO POZZOLO

Caro Dago, il caso Pozzolo e la stanza delle meraviglie.

Se Meloni parla di indagini a 360’ gradi, sarebbe più “criteriato”, restringendo il campo, delimitare le indagini ai metri quadri della stanza ( 5x5 - 6x10 ). Superficie e interpreti.

Saluti, Labond

Lettera 7

Dago colendissimo,

il Papa si fa intervistare da don Fazio, un momento che certifica la caduta di autorevolezza dell’istituzione. Nell’occasione fa presente la sua solitudine sulla scelta di benedire le coppie gay, che sta sommovimentando il mondo cattolico.

Pareva che un gesuita sul soglio di Pietro fosse la mossa giusta per arginare la scristianizzazione in atto. Emerge invece una qualche sprovvedutezza sulle implicazioni di certe posizioni. Qualcuno faccia presente a Sua Santità che dopo aver condannato i comportamenti gay per un paio di millenni, se la Chiesa cambia opinione, magari la nuova posizione travolge la credibilità generale del Cattolicesimo.

GIORGIA MELONI FESTEGGIA IL COMPLEANNO A UN GIORNO DA PECORA

Se in passato accusare di peccato i gay era erroneo, quali saranno gli altri temi della dottrina che prossimamente risulteranno fluidi? Se in passato la benedizione era riservata alle coppie sposate, adesso – bypassando in un colpo le coppie etero civili - si danno istruzioni per accogliere le coppie gay. Il papato è entrato in competizione con le influencer?

Saluti da Stregatto

Lettera 8

Caro Dago, sondaggio: "Un italiano su 3 si dichiara smarrito e preoccupato nell'affrontare il futuro. Tra coloro che manifestano il maggiore senso di inquietudine si registrano gli elettori del Movimento 5 Stelle (37,4%) e del Partito Democratico (35,2%)". Embè, perché sanno che coi leader che si ritrovano hanno meno di zero possibilità di andare al governo!

E.Moro

Lettera 9

Caro Dago, difficilmente quest'anno vedremo Chiara Ferragni ospite a Sanremo. Speriamo mandi almeno un pandoro!

A.B.

chiara ferragni 1

Lettera 10

Caro Dago, la Meloni come la Nato che con la Russia voleva stravincere - Papa Francesco: "È andata ad abbaiare alle porte di Mosca" - e adesso sta prendendo una randellata in Ucraina. È sicura che candidando governatori di Regione i suoi compagni di partito, gli elettori di Lega e FI andranno a votarli? Chi ha il premier, se sostenuto da una "coalizione", deve rinunciare a qualcosa...

Sasha

Lettera 11

Caro Dago, Israele, auto sulla folla a Ra'anana, morta una donna e 17 feriti: arrestato un palestinese. E meno male che la popolazione di Gaza è "vittima" e non c'entra con Hamas... Terroristi da estirpare tutti quanti!

Kylie Butler

Lettera 12

Caro Dago,

A me Bianca Berlinguer che si arrabbia per la “cagnità” dei suoi collaboratori a Mediaset ricorda quando in “Boris” (stagione 3) René va a lavorare per una tv privata a Milano (!) e che dire… La tv per cui lavorava prima in confronto è oro e presto torna indietro. Lo farà anche Bianca?

Saluti a chi è un pesce fuor d’acqua,

Lisa

PS devo davvero fare mea culpa. Mai e poi mai avrei creduto che Fazio fuori dalla tv di stato avrebbe pure fatto meglio. Da studiare perché Fazio continui a fare questi ascolti…

BIANCA BERLINGUER - E SEMPRE CARTABIANCA

Lettera 13

Buongiorno,

vorrei segnalare che in Germania da diversi giorni e oggi in particolare una marea di agricoltori invade le strade x protesta contro le politiche UE. Ve ne siete accorti o censurate anche voi come tutti i media nazionali queste notizie scomode?

Marco Zanoli

Lettera 14

Caro D due cose

La prima: leggo articoli e commenti sulla povera Giovanna Pedretti che hanno un suono molto caustico, la Lucarelli si giustifica... l'uomo della strada sostiene che la signora in questione se l'è un po' cercata, chi di social ferisce di social perisce e così via. Vedo molto interesse, ma molto distaccato, non vedo la pietas, non vedo lo strazio, mi sarei aspettato qualche istinto di solidarietà, me ne sarei aspettato almeno un 5% di quello dedicato ai palestinesi. Evidentemente ci sentiamo più vicini a dei bombardamenti a 2500km che a un caso di depressione vicino Milano

selvaggia lucarelli

La seconda: sei rimasto solo tu a difendere Mourinho, giocatori scappati di casa? ma cosa? dai la rosa della roma a Italiano (non dico a Sarri senno' ti incazzi) e a quest'ora stava lottando per lo scudetto, altro che...

Salut'

WBBB

Lettera 15

Caro Dago,

Ieri il Papa era ospite da Fazio a Che Tempo che Fa. Ovviamente, non si è parlato della pratica dell'utero in affitto che secondo il Papa, andrebbe proibita «a livello universale». Tema tabú per Fazio: come affrontare un tema in cui Vaticano e destra sono d'accordo? Meglio restare su temi cari alla sinistra: pace nel mondo, immigrazione, benedizione ai gay. Così la facciata del buonismo non viene meno.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

Caro Dago,

selvaggia e il fidanzato lorenzo biagiarelli

Non conosco bene la storia (d’altra parte da quanto capisco penso che nessuno dovrebbe conoscerla), ma quando Selvaggia Lucarelli, parlando di un caso di suicidio che potrebbe essere legato a recensioni false di un ristorante di S. Angelo Lodigiano, cerca di chiarire la sua posizione parlando addirittura di “ricerca della verità”, a me sembra che faccia finta di non saper distinguere fra Ilaria Alpi e Capitan Ventosa. Anche questa è una caciara perniciosa e degna di Black Mirror.

Con Affetto

Umberto

Lettera 17

Caro Dago, Bild: "Mosca ha un piano segreto per attaccare la Nato da luglio". "Nato il 4 luglio"? Un bellissimo film...

John Doe Junior

Lettera 18

Caro Dago, Rapporto Oxfam: "Paperoni sempre più ricchi. Ai ritmi attuali, nel giro di un decennio potremmo avere il primo trilionario della storia dell'umanità, ma ci vorranno oltre due secoli (230 anni) per porre fine alla povertà". Ne hanno parlato con Di Maio?

D.H.

Lettera 19

LUIGI DI MAIO INVIATO SPECIALE DELL UE NEL GOLFO - MEME BY OSHO

Caro Dago, immagino che il vaticano cardinal Ferragnez, ormai capo-influencer papale, sia già corso a Parigi a benedire il nuovo governo Macron, per l'innovativa liaison tra presidente e ministro degli esteri.

Cincinnato 1945

Lettera 20

Caro Dago, Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli siete entrati nelle psiche di una persona umile e gentile di essersi inventato tutto, con una O allargata e una I allungata e Lei non ha retto alla vergogna……

Bobilduro

P.s. pensare ai cazzi vostri mai?

Lettera 21

Caro Dago, Europee, Appendino: "Conte non si candiderà perché non inganna i cittadini". Ahahahaha! Conte chi, quello delle case restaurate "gratis" col Superbonus?

Piero Nuzzo

Lettera 22

CHIARA APPENDINO GIUSEPPE CONTE

Caro Dago

scaletta di ieri del programma di Fazio: “ Roberto Burioni, il duo di Piadena, Nino Frassica, Marisa Stagini, papa Francesco, Marco Biliardi e in esclusiva: grande rientro in televisione di Topo Gigio”.

MEME SU GIUSEPPE CONTE E SUPERBONUS BY USBERGO

Saluti, Usbergo

giuseppe conte manifestazione esodati del superbonus 1