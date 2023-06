POSTA! CARO DAGO, L’INSEGNANTE LICENZIATA PER INCAPACITÀ DIDATTICA (MA NON PER ASSENTEISMO, PUR AVENDO LAVORATO SOLO 4 ANNI SU 24) HA CONSEGUITO, NEL FRATTEMPO, TRE LAUREE E NUMEROSI DIPLOMI, TRA I QUALI LA SPECIALIZZAZIONE IN “PARASSITOLOGIA”. AD HONOREM... – LA SMORFIA PARLA CHIARO: MERDA FA 9; IL CULO È 23; 47 È IL MORTO CHE PARLA E 77 SONO LE GAMBE STORTE DELLE DONNE. COME LA METTIAMO CON LA NUMERAZIONE DELLE MAGLIE DEI CALCIATORI?

Riceviamo e pubblichiamo:

INCONTRO ZELENSKY - ZUPPI - MEME BY VUKIC

Lettera 1

Caro Dago, Matteo Maria Zuppi a Mosca. Ma hanno mandato un cardinale con un nome maschile e uno femminile per irritare Putin sulla questione gender?

Lucio Breve

Lettera 2

Caro Dago, leggendo i giornali, ascoltando tg, analisti e commentatori, una cosa appare chiara. Il destino del mondo dipende da quel che farà, dirà, deciderà o succederà a Putin. Biden non conta un cazzo. Inesistente, irrilevante. È quasi come se il mondo, per la prima volta, fosse privo di un Presidente Usa. Visto che Sleepy Joe non ha mai presentato, né è previsto che presenti, alcuna proposta per risolvere, in un modo o nell'altro, la guerra in Ucraina. È tutto nelle mani del russo.

RPM

francesco figliuolo

Lettera 3

Caro Dago

il generale Figliuolo nominato commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna, ma qualcuno storce il naso. E chi volevano, Arcuri?

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Dago,

ritorna il generale Figliuolo, che ha dato buona prova di se' precedentemente. Naturalmente è una scelta centralistica per Bonaccini. Quella condivisa avrebbe prodotto l'inazione, la stessa che ha procurato il disastro in Emilia.

generale figliuolo by osho

MP

Lettera 5

Caro Dago, la smorfia parla chiaro: merda fa 9; il culo è 23; 47 è il morto che parla e 77 sono le gambe storte delle donne. Come la mettiamo con la numerazione delle maglie dei calciatori? Pensa che occasione d'oro si sono persi fino a qui i VIETA-QUALSIASI-COSA.

Cincinnato 1945

Lettera 6

Esimio Dago,

l'insegnante licenziata per incapacità didattica (ma non per assenteismo pur avendo lavorato solo 4 anni su 24) ha conseguito, nel frattempo, tre lauree e numerosi diplomi tra i quali la specializzazione in "parassitologia". Ad honorem...

Bobo

Lettera 7

giuseppe conte roberto gravina elly schlein

Caro Dago,

tutti a fare sarcasmo sulla Schlein, e invece vi sbagliate, la sua strategia è giusta. Il PD vuole essere il partito degli LGBTQA+, lasciando al centro-destra solo le persone, maschi e femmine, ora chiamate cis-gender. Ma siccome il numero degli LGBTQA+ è in continuo aumento, la prospettiva per il PD è ottima.

L. A. Voisin

Lettera 8

Caro Dago,

Che ultra radical-chiccheria fare da scorta al tetro Saviano in tribunale, trasformando l'aula della giustizia in un salotto del politicamente corretto! Roba da emorragia di latte alle ginocchia.

Giovanna Maldasia

Lettera 9

michela murgia al processo per diffamazione a roberto saviano

Caro Dago, Biden: «Non si fa nulla sull’Ucraina, senza il consenso dell’Ucraina». Attenzione, dice "senza il consenso dell'Ucraina". Non "senza il consenso di Zelensky". Come dire: quando sarà il momento, ci vuole un attimo a sostituire un bambolotto con un nuovo pupazzo...

Piero Nuzzo

Lettera 10

Alla domanda "Con Biden o con Putin? Bertinotti risponde "Non scelgo l’albero a cui impiccarmi. Putin ha scatenato la guerra, Biden gli ha tenuto bordone". No, preferisce scegliere l'albero fatto apposta per la spada del boia di Putin che stacca la testa dal tronco alle speranze ucraine per un progetto di afforestamento russo nel Donbass e in Crimea.

corrado formigli roberto saviano michela murgia

Chiunque abbia in testa qualcosa che somigli a un pensiero capisce che le trattative di pace sul fronte di guerra, davanti a chi finora ha mostrato una tale limitazione bestiale dell'intelletto e provocato tali barbarie in Ucraina, non sono alla stregua delle trattive spasmodiche che il Sub com da salotto era abituato a gestire per i sindacati su deroghe o riforme dell'età pensionabile.

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, i dirigenti della Silicon Valley non sono i primi e sicuramente non saranno gli ultimi "potenti" a farsi come ventenni a Woodstock. Alcuni degli uomini più importanti e influenti del Novecento sono stati consumatori e sostenitori dell'utilizzo di droghe.

elon musk 1

Tra i tanti, l'inventore Edison era un accanito bevitore del Mariani wine (vino con foglie di coca), Freud era un consumatore abituale di cocaina e ne raccomandava un moderato (0,2 gr) consumo quotidiano, il grande astrofisico Carl Sagan, consumatore di marijuana, notò un deciso peggioramento della qualità del suo lavoro nei periodi in cui non fumava e i week end a Big Sur di Richard Feynman erano famosi per prevedere il generoso utilizzo di qualunque droga conosciuta all'uomo. Salvini e Meloni li avrebbero mandati a San Patrignano, dopo il ritiro della patente beninteso, quelli invece hanno influenzato il corso della storia.

Barney

PS se la "linea dura" contro le droghe avrà gli stessi effetti della linea dura sull'immigrazione, probabilmente a breve faremo concorrenza a Messico e Colombia.

elon musk mark zuckerberg

Lettera 12

Caro Dago, in Europa hanno fretta di approvare il MES perché sanno che a furia di aumentare i tassi di interesse molti Stati andranno a gambe all'aria, quindi meglio prepararsi per tempo...fermare gli aumenti proprio no?

FB

Lettera 13

Corte dei Conti:" Stop alle sanatorie fiscali, si rischiano iniquità." Ma in un Paese dove si fatica a campare e a pagare, iniquo è solamente chi vive di troppi privilegi.

Signoramia

Lettera 14

Caro Dago, Mes, Schlein: "Il premier Meloni mette in imbarazzo l'Italia". Come no. Invece quando era Draghi a non rettificarlo, era motivo di orgoglio...

Mark Kogan

Lettera 15

giorgia meloni alla camera

In retrospettiva, la rivolta dei mercenari appare più come un'operetta di Wagner che come un crepuscolo degl dei. Il crepuscolo dell’uomo forte che non deve chiedere mai il cui potere dipende dai silovik, un gruppo di individui delle milizie militari e dei servizi segreti.

Tant'è che con la coda tesa tra le gambe vola via a San Pietroburgo sopra un PUIlyushin Il- 96 al primo tentativo di rivolta del pericoloso "chef macellaio" che così bene sa preparare il rancio per la truppa impegnata nel tritacarne del Donbass.

Impeto Grif

giorgia meloni alla camera

Lettera 16

Caro Dago, modalità Meloni Giorgia:

urla alla Camera ritenendo di essere in curva all’Olimpico.

Saluti, Labond

Lettera 17

Lumen Drago,

Enrico Papi annuncia Urbi et Orbi di essere fluido. Mia suocera moscovita da ma interpellata ha commentato: Chissenefrega! Sono cazzi suoi.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago,

giorgia meloni alla camera

non voglio difendere la Meloni, poiché ha tanto midollo spinale che sa difendersi da sola. Se ha urlato, come tu dici si urla al mercato della Garbatella, perché ultimamente gli avversari politici, non sapendo che pesci pigliare l’attaccano senza alcun motivo. Anche tu se fossi stato al suo posto li avresti mandati a spigar grano, lei essendo donna e Premier si è data una registrata e ha alzato soltanto il tono della voce, ma dentro di se, ne sono certo, li ha mandati a cagare. Ma che la lasciassero governare senza romperle le palle in senso figurativo.

Annibale Antonelli

enrico papi chi enrico papi chi ENRICO PAPI RAFFAELLA SCHIFINO 5 enrico papi 1 enrico papi 2 enrico papi chi