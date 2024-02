POSTA! CARO DAGO, L’IPOTESI DEL "TIMES": "NAVALNY UCCISO CON UN COLPO AL CUORE". OPS! NON UN COLPO DI TESTA DI PUTIN? – PUTIN HA REGALATO A KIM UNA LIMOUSINE BLINDATA DI FABBRICAZIONE RUSSA. NEL MAGNIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'AUTO, HA DETTO AL DITTATORE NORDCOREANO: “GUARDA CHE BAGAGLIAIO GRANDE, CI STANNO COME MINIMO TRE CADAVERI DI DISSIDENTI”…

Riceviamo e pubblichiamo:

ALEXEY NAVALNY E YULIA

Lettera 1

Gentilissimo Dago,

Salvinov dice che su Navalny faranno chiarezza i giudici. Ma lo sa che i giudici russi lo hanno processato per violazione della libertà vigilata mentre era in coma dopo essere stato avvelenato?

Cordialmente,

Bass Reeves

Lettera 2

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "Screening sull'adesione ucraina alla Ue dopo le elezioni europee". Ottimo. Come dire che deciderà chi viene dopo se vorrà caricarsi sul groppone il corrotto regime di Kiev...

E.Moro

Lettera 3

LA MORTE DI NAVALNY - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Caro Dago, l'ipotesi del Times: "Navalny ucciso con un colpo al cuore". Ops! Non un colpo di testa di Putin?

Fabrizio Mayer

Lettera 4

Caro Dago, a Cagliari ina pensionata contesta Elly Schlein: "Vada a lavorare 25 anni come ho fatto io in un'impresa di pulizie per 500 euro al mese". Ma dai... È palese che la segretaria Pd non sa tenersi puliti nemmeno i capelli!!!

Theo

Lettera 5

Caro Dago, sulla morte di Navalny la Casa Bianca chiede a Mosca completa trasparenza. Biden che, come Salvini, si affida a medici ed investigatori russi?

Lino

Lettera 6

donna sarda sbotta contro elly 1

Caro Dago, il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato di aver imposto sanzioni su sei funzionari russi, additati come presunti responsabili della morte in carcere di Alexey Navlany, oppositore di Vladimir Putin. Rapidissimi!!! Mandiamoli le carte di Ustica e di Emanuela Orlandi!

Tommy Prim

Lettera 7

Caro Dago, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, senza indagati e senza per il momento ipotesi di reato, dopo un esposto presentato dall'onorevole Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), dalla segreteria del Pd Elly Schlein e dal segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Nessun reato e nessun indagato... Ovvio che si apra un fascicolo! Ce ne sarà uno anche sul sesso degli angeli?

Diego Santini

vladimir putin e kim jong un

Lettera 8

Caro Dago,

Putin ha regalato al dittatore trippone nordcoreano una Aurus Senat , limousine blindata di fabbricazione russa (la stessa che usa lui), in segno della sua stima e amicizia. Nel magnificare le caratteristiche dell' auto, ha detto a Kim "guarda che bagagliaio grande , ci stanno come minimo tre cadaveri di dissidenti "

Marco di Gessate

Lettera 9

Caro Dago,

in Italia si discetta sul terzo mandato. Tanti politici sono "innamorati" del potere come professione. In ogni caso il terzo mandato è da bocciare , non solo adesso, ma anche dopo le europee, e c'è da sperare che anche le opposizioni, vedi Pd, si adeguino, visto che in questo partito , il cosiddetto partito dei sindaci, con l'avallo della corporazione Anci, sogna la carica a vita.

Cordiali saluti.

Giovanni Attinà

EDUCAZIONE SIBERIANA - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 10

Caro Dago, Alexei Navalny "è stato ucciso con un pugno al cuore, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb, dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore". È quanto scrive il Times citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net. Ieri era stato "avvelenato col Novichok", oggi "ucciso con un pugno al cuore" e domani? Contagiato col virus Ebola?

Jonas Pardi

Lettera 11

Caro Dago, la risoluzione araba del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza è stata bocciata per il veto Usa. Hamas ha condannato la decisione degli Stati Uniti, affermando che ciò equivale a dare a Israele il "via libera" per compiere "ulteriori massacri". Come no. E invece avrebbero voluto fosse data a loro la possibilità di organizzare un nuovo 7 ottobre...

Giacò

Lettera 12

vladimir putin matteo renzi

Caro Dago, ma questi che fanno tanto i fanatici con Putin, sono gli stessi che poi incontrano e fanno accordi, come nulla fosse, con Xi, Erdogan e Al Sisi? In Cina, Turchia ed Egitto gli oppositori sono liberi di protestare e i diritti vengono rispettati?

B.Ton

Lettera 13

Caro Dago, guerra in Ucraina, i 27 Paesi Ue approvano le nuove sanzioni alla Russia. In vista un nuovo aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse per noi europei?

Tony Gal

Lettera 14

elly schlein giuseppe conte foto di bacco

Caro Dago, mozione urgente di Italia Viva per l'intitolazione della via dove si trova l'ambasciata russa a Alexey Navalny. Se Renzi sente il bisogno di dar sfogo al suo infantilismo con uno sberleffo, può prendere una foto di Putin e disegnarci sopra i baffi e le corna, come si faceva all'asilo.

SL

Lettera 15

Caro Dago

Elezioni Sardegna. Il talismano di Alessandra Todde: l’assenza di Conte e Schlein.

Saluti, Usbergo

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Lettera 16

Caro Dago, secondo un sondaggio, a quasi due anni dall'invasione dell'Ucraina solo il 10% circa della popolazione europea crede che la Russia possa essere sconfitta. E adesso chi lo spiega agli imbecilli che governano l'Europa a livello nazionale e continentale?

F.G.

Lettera 17

A Dagospia.

A leggere i media occidentali e in particolare alcuni italiani oggi l’Esercito Ucraino, grazie alle sue vittorie e ai duri colpi inflitti allo stupido Esercito Russo, dovrebbe essere già alle porte di Mosca. Proprio come accadde con Napoleone, che addirittura vi entrò, e a Hitler che non ce la fece e dovette togliere l’assedio. La realtà è che i Combattenti Ucraini, in ritirata dentro il loro territorio, non vogliono più morire inutilmente. Tregua! Oppure le Forze Armate Ucraine si sfalderanno. Meloni (leader temporaneo del G7) medita, meditate gente!

Olho

Lettera 18

GIAMPIERO MUGHINI

Ho trovato strano l’articolo di Mughini sui CCCP: “fedeli alla linea” non lo diceva nessuno riferendosi a loro, nonostante fossimo tutti “trogloditi di sinistra” noi che pogavamo al ritmo delle loro canzoni… Quello che suona veramente strano è scrivere di un gruppo musicale (fondamentale nel panorama italiano) senza aver mai ascoltato le loro canzoni, se non per qualche video su YouTube (che di sicuro non rende l’idea di cosa fosse l’atmosfera dei loro concerti)…

Sarebbe un po’ come se il ministro della cultura, facesse il giurato al Premio Strega, senza aver letto nessuno dei libri in concorso…

Roberto Meneghetti

Lettera 19

Caro Dago, una raccomandazione ai nostri leoni della democrazia (politici e giornalisti): con Putin, per Alexei Navalny, stessa fermezza e reattività che si è avuta con al-Sisi dopo che ha fatto massacrare Giulio Regeni...

Marino Pascolo

CCCP FEDELI ALLA LINEA MOSTRA

Lettera 20

Caro Dago

Alla presentazione della docufiction a lui dedicata "Supersex", Rocco Siffredi ha dichiarato che a breve in italia verra' lanciato il giornale della sua casa editrice e si chiamerà "il Fotto Quotidiano".

Marco di Gessate

Lettera 21

Caro Dago,

Gli studenti non reggono i ritmi e sbroccano anche con violenza, auspicando una scuola con meno gravosi impegni e più attività di aggregazione, in realtà più fancazzismo. In un prossimo futuro per costruire un ponte o un frigo dovremo chiamare tecnici dal terzo mondo, dove gli studenti vanno ancora a scuola per studiare.

rocco siffredi rocco siffredi

Giovanna Maldasia