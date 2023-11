POSTA! - CARO DAGO, SACROSANTO IL DIRITTO A SCIOPERARE. MA ANCHE IL DIRITTO A NON ROMPERE I COGLIONI AGLI ALTRI - IL MITICO LANDINI GIUDICA SGRADEVOLE UNA EVENTUALE PRECETTAZIONE PER UNO SCIOPERO GIUDICATO INOPPORTUNO DAL GARANTE. INVECE CREARE DISAGI ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DEI LAVORATORI, PER AUMENTARE TUTELE E PRIVILEGI A CHI GIÀ NE HA È UN ATTO ALTAMENTE DEMOCRATICO E OPPORTUNO...

maurizio landini - manifestazione della cgil a roma 7 ottobre 2023

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1:

Caro Dago, sequestri, multe e chiusure dopo i controlli dei Nas nelle mense scolastiche: cibi scaduti, blatte anche all’interno delle celle frigo nonché escrementi riconducibili a roditori. Blatte attirate dalla farina di grillo?

Ezra Martin

Lettera 2

Caro Dago,

sacrosanto il diritto a scioperare. Ma anche il diritto a non rompere i coglioni agli altri.

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Caro Dago: Grillo è un vero asso, Domenica sera da Fazio non ha detto niente di nuovo, ma il giorno dopo tutti i media ne parlano.

Valter Coazze

beppe grillo a che tempo che fa 2

Lettera 4

Caro Dago, Sassari, 41enne che uccise i suoceri a colpi d'ascia: l'ho fatto con cattiveria". Ma certo. E chi mai potrebbe pensarlo?

Giacomo Francescatti

Lettera 5

Caro Dago, Landini (Cgil): "Sciopero generale confermato, il garante sbaglia". Arrogante oltre ogni limite. Come direbbe la Schlein "Landini vuole comandare".

Ugo Pinzani

Lettera 6

merkel e la bimba palestinese

Dago colendissimo,

nel 2015 una bambina palestinese fece – piangendo - piangere frau Merkel, in quanto la famiglia avrebbe dovuto essere rimpatriata. Dopodiché la famiglia è rimasta in Germania e recentemente la oramai fanciulla ha avuto la cittadinanza.

Da cittadina integrata ha voluto nei giorni scorsi esplicitare il proprio pensiero sul caso Gaza, da cui si evince che Israele non ha alcun diritto di esistere. Quantomeno abbiamo capito perché allora piangesse: era la separazione dal welfare tedesco che la turbava. Mica le frega niente dei valori del paese che l’ha omaggiata della cittadinanza.

Saluti da Stregatto

ponte morandi

Lettera 7

Caro Dago,

nell’estate del 1922 le sinistre proclamarono lo sciopero generale, chiamato sciopero legalitario. I fascisti si opposero, e nelle città guidarono i tram, sostituendosi ai conducenti in sciopero, con l’approvazione della popolazione. Tre mesi dopo le camicie nere marciavano su Roma. A Landini e alla sinistra farebbe bene conoscere la storia.

L. A. Voisin

Lettera 8

Dago,

ponte morandi

Sul viadotto di genova, tragicamente crollato, dovrebbe valere il detto chi rompe paga. Altroche', non sapevo, credevo, pensavo. Ed i Benetton invece di ricevere i miliardi per uscire da autostrade, in uno stato serio, quantomeno avrebbero dovuto pagare la ricostruzione. Senza parlare degli indennizzi per le vittime incolpevoli.

MP

Lettera 9

meme giorgia meloni matteo salvini

Caro Dago, e meno male che Biden era quel presidente che avrebbe dovuto "unire tutti gli americani" dopo il quadriennio del divisivo Trump. È riuscito invece a farli dividere persino sul sostegno ad Israele!

Axel

Lettera 10

Caro Dago, ogni giorno i "giornaloni" con l'aiuto di sedicenti esperti, fanno le pulci ad ogni provvedimento varato dal governo Meloni, trovando ogni sorta di difetto e, quando va bene "che è scritto male".

Peccato che questa attenzione non ci sia stata con due misure varate dai loro amici del M5S e PD, mi riferisco al superbonus e RDC, il primo costerà quanto tre finanziare e il secondo ha "aiutato" truffatori di ogni risma.

Se avessero esaminato con la stessa attenzione di oggi anche quei provvedimenti avrebbero scoperto quanto meno che "erano scritti male"...e si è visto dai risultati!

MELONI BUTTERFLY - MEME

FB

Lettera 11

Caro Dago, più di 30 organizzazioni religiose e di attivisti - fra le quali Oxfam America, Amnesty International e Center for Civilians in Conflict - scrivono al Pentagono per chiedere la sospensione delle forniture di munizioni a Israele. E infatti: non si capisce come Biden dopo aver riconsegnato l'Afghanistan ai talebani possa stare dalla parte dei sionisti!

Diego Santini

maurizio landini cgil 2

Lettera 12

Caro Dago, il mitico Landini giudica sgradevole una eventuale precettazione per uno sciopero giudicato dal garante inopportuno. Invece creare disagi alle fasce più deboli dei lavoratori, per aumentare tutele e privilegi a chi già ne ha molte è un atto altamente democratico e opportuno. Vergogna!

FB

Lettera 13

Caro Dago,

merkel e la bimba palestinese

mi auguro che l’afflato salvifico del nostro governo in “difesa della vita” non si estingua di botto dopo il caso della bimba inglese affetta da malattia genetica incurabile, ma prosegua con eguale lodevole determinazione nella salvezza dei 5 milioni di bambini sotto i cinque anni, compresi 2 milioni di neonati (dati UNICEF), che ogni anno muoiono nel mondo per mancanza di cibo, acqua, cure, medicine, elementari condizioni igienico-sanitarie, assistenza alla nascita.

Altrimenti cosa devo pensare?

fabio fazio e beppe grillo a che tempo che fa 2

L’elettore triste

Lettera 14

Dago Comunicatore Max,

il duo Grillo - Fazio ha confermato una cosa: il conduttore usa costantemente un grosso microfono nel parlare con l' intervistato. Simbolo d' insicurezza per nascondere i denti, di comando stile feldmaresciallo, d' attrazione ipnotica per i tele fidelizzati?

Braccio destro piegato e rigido, sorrisetto compiacente o mordace a seconda dell' intervistato, sussurrano che non abbandoni mai l' attrezzo anche nel privato. Domanda iconoclastica: lo abbandona quando si ritira nella ritirata ?

- peprig –

Lettera 15

MISS POLLY HAD A DOLLY

Gentile Dago,

in merito alla notizia del PRIMO CORTOMETRAGGIO ITALIANO PRODOTTO CON L’IA A PARTECIPARE A UN FESTIVAL, ti segnalo quanto segue.

Il primo cortometraggio generato totalmente con l'ausilio delle ai è NELLE FAUCI DEL TEMPO di Nicola https://www.rainews.it/tgr/campania/articoli/2023/07/ecco-il-corto-realizzato-interamente-con-intelligenza-artificiale-2fe6f39f-6040-48e4-ba19-8f5aa1db2ff1.html e come dichiarato nelle modalità di realizzazione da me stesso https://www.expartibus.it/intervista-a-nicola-guarino-suo-il-primo-corto-italiano-creato-con-ia/ proiettato in anteprima pubblica al Reggio film festival due giorni fa .

MISS POLLY HAD A DOLLY

Capisco che la fonte originale cioè l'Ansa abbia dato la notizia e il mio ufficio stampa sta chiedendo immediata rettifica. Anche le modalità id produzione e le logiche creative sono estremamente sovrapponibili per cui sinceramente, anche se non mi interessano i primati, non posso lasciar perdere una informazione errata dovuta solo al fatto che io non sia un artista importante o che non abbia avuto dietro la potenza di comunicazione di colossi festivalieri.

Ti ringrazio.

Nicola Guarino