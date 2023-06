POSTA! CARO DAGO, LA SCHLEIN PREPARA UNA ESTATE MILITANTE. FARÀ IN TEMPO A MANGIARE L’ANGURIA O LA CACCERANNO PRIMA? – PER CHI HA PROMOSSO STATISTI TIPO DI MAIO, DI BATTISTA & CO, INDOSSARE UN PASSAMONTAGNA D’ESTATE È IL MINIMO – IL FASCISMO È MORTO 80 ANNI FA, MA L'ANTIFASCISMO È VIVO E LOTTA INSIEME A NOI. SILVIO BERLUSCONI È MORTO, MA FRA 80 ANNI CI SARÀ QUALCUNO CHE SI ARROGHERÀ IL DIRITTO DI ASSEGNARE PATENTI DI ANTIBERLUSCONISMO?

Lettera 1

Caro Dago,

leggo in qualche giornale che il presidente Lula avrebbe criticato chi compra armi e non pensa alla fame nel mondo. Non trovo invece alcuna notizia su disdette di contratti di armi da parte del suo paese. Una sorta di revisione del detto " armiamoci e partite".

Riccardo

Lettera 2

“C'è un buco di 66 miliardi nel bilancio dell'UE. I 27 devono aprire il portafoglio”. Adesso è chiaro il significato della frase “Ce lo chiede l'Europa”...

ZR

Lettera 3

Dago, inutile lamentarsi dei giovani d'oggi che sono maleducati, senza cultura, senza rispetto. Manca il polso fermo di chi dovrebbe educarli, la famiglia in primis e la scuola poi. Frutti di adulti viziati dal benessere post boom economico. Sta bene a troppi questo andazzo, che produce arroganza, ignoranza, individualismo e miseria morale.

MP

Lettera 4

Caro Dago,

la Schlein prepara una estate militante. Farà in tempo a mangiare l’anguria o la cacceranno prima?

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Dago,

Tanto di cappello a Lotito, che oltre che spadroneggiare in lega calcio, comincia a fare il bello e cattivo tempo in parlamento. E' antipatico, ma dimostra di avere le palle per fare gli affari suoi.

MP

Lettera 6

Dago,

i continui ricatti tra alleati del governo, su diverse questioni importanti per il paese, compresi i governi passati, fa dedurre che le coalizioni partitiche intralciano il buon funzionamento del governo. Sarebbe tanto difficile cambiare la legge elettorale? Governa chi prende piu' voti. Magari.

MP

Lettera 7

Caro Dago, Tajani: “L’Ucarina non entrerà nella Nato in tempi brevi”. Che prontezza! S’è subito allineato a Biden che aveva detto che Kiev, per entrare, dovrà rispettare gli standard delle altre nazioni.

Ice Nine

Lettera 8

Caro Dago, De Gennaro (Gdf): "Lotta all'evasione con dialogo e collaborazione". Dimmi figliolo, quante volte hai evaso? Bene, Allora recita tre Padre Nostro e due Ave Maria...

Camillo Geronimus

Lettera 9

Caro Dago,

presentatori che vanno e vengono, nuovi programmi e risulta evidente che ormai è più di sinistra Mediaset che la Rai.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 10

Caro Dago,

Alzino la mano i volontari che sceglieranno di insegnare nella scuola dove sono stati promossi con pure nove in condotta gli studenti che hanno sparato in faccia ad una professoressa !

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago,

baci e abbracci tra il presidente brasiliano Lula e papa Francesco. Rapporti cordialissimi anche con Mattarella. Ma Lula non e' lo stesso che ha tenuto a pensione in Brasile, per molti anni, il terrorista italiano Cesare Battisti, poi consegnato alle autorita' italiano dal "terribile" Bolsonaro?

Ciao, Giorgio

Lettera 12

Dagovski,

Per chi ha promosso statisti tipo Di Maio, Di Battista & co, indossare un passamontagna d’estate è il minimo.

Aigor

Lettera 13

Dalle lagne continue che ti arrivano si capisce bene che i filo-russi nutrano un odio viscerale per Zelensky che sta riuscendo, almeno finora, a fottersi Mad Vlad dal di dietro. Ancorati perlopiù alle vecchie zavorre ideologiche antioccidentali e alle messe cantate in coro con l'incenso chez Kirill, non credono nemmeno che i russi stiano recuperando microchip da frigoriferi e lavastoviglie per riparare le loro attrezzature militari perché hanno esaurito i semiconduttori.

Secondo fonti ben informate l'industria russa è al collasso, l'esercito che doveva travolgere tutti in un im-peto di potenza allo sbando e Putin al crepuscolo. Del resto sono consapevolii di avere le frontiere colabrodo, e di non disporre di un avvistamento radar avanzato per prevedere attacchi dai cieli di Mosca come dimostrano i due droni ucraini abbattuti in extremis, puntati contro la residenza di Putin, a pochi metri dalla cupola del Senato del Cremlino. Insomma, dall'inizio del conflitto, hanno già sventato un paio attentati contro Mad Vlad. Dovremmo preoccuparci per la sua salute?

Impeto Grif

Lettera 14

Caro Dago, Biden: "Xi Jinping è un dittatore". Sleepy Joe, in vista delle elezioni 2024, voleva far vedere al proprio elettorato di avere ancora i muscoli. Invece ha fatto vedere di non avere cervello!

Yu.Key

Lettera 15

Caro Dago, Zelensky: "Al fronte ci sono feroci battaglie. Al sud distruggiamo il nemico. Nella regione del Donetsk accade lo stesso. Nella direzione di Kupyan, qualunque cosa stiano pianificando i terroristi russi, noi li distruggeremo". Poveraccio. Fa lo sbruffone a parole perché la tanto pubblicizzata controffensiva, a leggere autorevoli fonti, è un mezzo flop.

Fabrizio Mayer

Lettera 16

Esimio Dago,

il fascismo è morto ottant'anni fa, ma l'antifascismo è vivo e lotta insieme a noi. Silvio Berlusconi è morto, ma fra ottant'anni ci sarà qualcuno che si arrogherà il diritto di assegnare patenti di antiberlusconismo?

Bobo

Lettera 17

Caro Dago, Joe Biden: "Xi Jinping è un dittatore". Un altro grande diplomatico alla Mario Draghi, col suo "Erdogan, un dittatore di cui abbiamo bisogno"...

Fritz