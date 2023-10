POSTA! CARO DAGO, SCIOPERO O NO, DI TAXI IN GIRO NEANCHE L'OMBRA – IL DEBITO MONSTRE RICADRÀ SULLE FUTURE GENERAZIONI. VABBÈ, TANTO SARANNO TUTTI MIGRANTI – TRAVAGLIO SI CHIEDE COME ABBIA FATTO SALVINI A VENIRE IN POSSESSO DEL VIDEO SULLA PM APOSTOLICO MENTRE. MAGARI GLIELO HANNO DATO QUELLI CHE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

volodymyr zelensky sergio mattarella 3

Caro Dago, Mattarella: "Sostenere Zelensky o rischio di conflitto devastante". Vista la sua posizione dovrebbe dire con quali soldi, altrimenti sembra una chiacchera da bar.

Ulisse Greco

Lettera 2

Dagovski,

Il debito monstre ricadrà sulle future generazioni.

Vabbè, tanto saranno tutti migranti.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago,

Vince il premio Strega Poesia "L'amore da vecchia". Sarà pur vero che la gente abbisogna di poesia, ma con tutte le truffe amorose a danno delle vecchie serve più realismo e meno romanticismo.

Signoramia

MARCO TRAVAGLIO

Lettera 4

Caro Dago, Travaglio si chiede come abbia fatto Salvini a venire in possesso del video sulla pm Apostolico mentre, nel 2018, manifestava a favore dei migranti assieme a chi gridava "Assassini" alle Forze dell'Ordine. Magari glielo hanno dato quelli che passavano a lui tutte le intercettazioni sui processi di Berlusconi? Forse è meglio che il direttore de "Il Fatto Quotidiano" trovi un vetro meno scivoloso su cui arrampicarsi...

Diego Santini

Lettera 5

Caro Dago, pensavamo che il buon senso - per non imbarazzare troppo i colleghi - avrebbe spinto la magistrata Jolanda Apostolico a rassegnare immediatamente le dimissioni. E invece no, sta ancora là. E M5s, Pd e sinistra Soumahoro hanno pure il coraggio di difenderla!

B.Ton

iolanda apostolico alla manifestazione contro salvini nel 2018 a catania

Lettera 6

Caro Dago, la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola lancia l'allarme fondi per la guerra in Ucraina: "Il nostro bilancio è al limite. Se continuiamo su questa strada, a dicembre i fondi per l'Ucraina finiranno". Sia a Bruxelles che nei singoli stati, l'Europa ha una classe dirigente totalmente inadeguata. Bisognava pensare prima se spendere tutti questi soldi per l'Ucraina era sensato o meno. Se avrebbe prodotto risultati.

Invece si è fatta una scelta ideologica: dobbiamo difendere la democrazia, si è gridato ai quattro venti! Risultato: mandare aiuti non è servito a nulla - i russi sono tutt'ora là - se non a precipitarci in una crisi economica mplto grave. Idem per i migranti. Bisogna accoglierli tutti, perché "dobbiamo salvarli". Ma prima o poi anche quei soldi finiranno e allora ci ritroveremo pieni zeppi di persone senza poter aiutare né i nuovi arrivati né chi c'era prima.

SL

joe biden a detroit

Lettera 7

Caro Dago, Usa, Biden rilancia il muro con il Messico: "Ok ad altri 32 chilometri. Non potevo fermare l'uso dei fondi"

L'attuale amministrazione "aggirerà" 26 leggi federali, alcune in materia ambientale, per prolungare la barriera nella Rio Grande Valley. Sleepy Joe vuole contendere a Ron DeSantis il ruolo di anti-Trump repubblicano?

Bug

Lettera 8

Dago colendissimo,

ma i magistrati non dovrebbero essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto (in questo caso di parzialità)? Ora si apprende – è lei stessa che lo conferma- che la giudice amica dei tunisini di Catania serenamente partecipava a manifestazioni contro il ministro degli interni che tratteneva dei migranti su di una nave. Con motivazione stravagante: “Al corteo per evitare scontri” (!).

I mandarini della giustizia si preoccupano per come ne è stata filmata la presenza, disinvoltamente sormontando un evidente caso di scarsa moralità: la giudice era tenuta a rinunciare al giudizio.

Saluti da Stregatto

tweet di matteo salvini sulla manifestazione di catania del 25 agosto 2018 con iolanda apostolico

Lettera 9

Caro Dago,

perché non si può sindacare se la Magistrata Apostolico nella sua vita privata partecipa ad una manifestazione di protesta (contro i provvedimenti del Viminale), come invoca l’Anm; mentre il Generale Vannacci viene punito nella sua vita professionale per aver scritto un libro nella sua vita privata?

Qualcuno, purché non scalatore di pareti/superfici vetrose, è in grado di fornire una risposta razionale ed esente da circonlocuzioni ideologiche?

Lorenzo Delfino

Lettera 10

Caro Dago,

sciopero o no, di taxi in giro neanche l'ombra.

L'elettore triste

protesta tassisti a roma 1

Lettera 11

Caro Dago, il Pd ha già un capolista per le prossime elezioni politiche, la giudice Apostolico che seguirà le orme delle decine di magistrati che dopo aver sentenziato secondo una determinata ideologia, sono entrati nei partiti ovviamente di sinistra! Sul giudice che manifesta contro le forze dell'ordine credo che il nostro presidente Mattarella farà sentire la sua voce.

FB

protesta dei tassisti a roma 3

Lettera 12

Caro Dago, Campi Flegrei, Cdm approva il decreto: il governo stanzia 52 milioni, niente fondi dalla Regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca come Ponzio Pilato?

Bibi

Lettera 13

Dago,

incredibile quanti pasticci economici vengano fatti, a causa di politiche poco lungimiranti e di continui cambi di governo, che pensano solo ai propri interessi e non a far funzionare le cose. Il caso di Tim è lo specchio di quanti aspiranti stregoni dirigano le cose in Italia.

MP

Lettera 14

Esimio Dago,

senza entrare nel merito delle polemiche riguardanti il giudice Iolanda Apostolico di Catania, è bene ricordare quanto dichiarato il 17 giugno 2023 dall'ex presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi: "Il giudice, come anche il pubblico ministero, non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire imparziale, e per apparire tale occorre che sia privo di legami politici, economici, sociali, personali o anche solo ideologici che possano farlo ritenere condizionato o condizionabile". Niente da aggiungere e da commentare...

Bobo

Lettera 15

Egregio sig. Dago.

Leggo, solo nell'ultimo mese, di noti mafiosi e criminali che dopo essersela spassata per anni, a suon di estorsioni, rapine, omicidi una volta beccati e dopo aver passato comodamente (le carceri italiane non sono come quelle sudamericane o asiatiche) qualche anno in galera,si laureano a gratis con 110 e lode (lodati in che senso), escono di giorno per andare a lavorare oppure saltano tutte le code per farsi curare da primari e dottoroni in strutture all'avanguardia ( a volte capita che non basta). Vengo al sodo… mia figlia ha fatto tre anni di università e un anno di master e io ho dovuto cacciare, tra iscrizione rette e tasse circa 28000 euro, per ora si scorda di trovare uno straccio di lavoro e io, se avessi bisogno di una tac dovrei aspettare qualche mese.

Quasi quasi.....

Distinti saluti.

Antonio

iolanda apostolico con il compagno massimo mingrino

Lettera 16

Dago,

c'è del comico, come sempre, nei fatti gravi. Non si deve fare lo screening dei magistrati, sentenzia il presidente della Anm. Loro lo fanno di norma per evidenziare il profilo dell' indagato, mandato a processo o no. La collega in maglia nera del filmato stava tra i manifestanti per fare lo screening dei poliziotti che volessero reagire al reato di vilipendio in modo violento. Azione preventiva del buon magistrato. Già paventano, i soliti noti opinionisti sui loro contenitori mediali. che trattasi di un filmato Artefatto Quotidiano ripreso e modificato dai servizi deviati.

- peprig –

iolanda apostolico alla manifestazione a catania contro matteo salvini - 25 AGOSTO 2018

Lettera 17

Caro Dago,

alcuni colleghi della giudice Apostolico di Catania, per giustificare la sua presenza al corteo di protesta, hanno detto che si era frapposta per evitare scontri. Ma ci vogliono prendere per il culo? Una donna sconosciuta ai più va in piazza per evitare scontri? Ma se fosse stato vero chi l’avrebbe cagata?

Annibale Antonelli

Lettera 18

Dago,

adesso che è successa la tragedia, tutti ad accorgersi della pericolosità della tangenziale di Mestre. Avendola percorsa per anni, ogni volta erano brividi di paura. Corsie strette, traffico ipercongestionato a velocità elevate, viadotto vecchio e supersfruttato. Strano che non sia successo niente fino ad oggi.

MP

Lettera 19

Direttore

IL BUS DI MESTRE ACCARTOCCIATO DOPO LA CADUTA

io potrei capire se Mughini si lamentasse perche' lo vorrebbero in TV aggratis per parlare di cose di alta cultura (per capirci quella contenuta nei tomi che lui compra a 2.000 euro). Ma a chi vuole interessi la cultura in TV oggi come oggi.

Mughini lo chiamano in televisione spesso per fare il polemista, per fare casino, per fare il tuttologo, per parlare di Juve, di costume di musica e qualsiasi cosa passi per la testa del conduttore di turno. Ora in giro, purtroppo per Mughini, e' pieno di gente che puo' fare le stesse cose aggratis.

pullman caduto dal cavalcavia a mestre bus incidente mestre guard rail

Paolo Ferraresi