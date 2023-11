POSTA! - CARO DAGO, SE POCO PIÙ DI 100 FEMMINICIDI SONO "UN MASSACRO", "UNA STRAGE", CHE COSA SONO 3.159 MORTI SULLE STRADE NEL 2022? - CARO DAGO, UNA DOMANDA SI IMPONE SULLE FOTO DI GIAMBRUNO: PERCHÉ AVEVA CON SÉ QUATTRO SCATOLE DELLA PIZZA? CHI AVEVA INVITATO A CENA L’EX FIRST GENTLEMAN (PER ASSENZA DI GALANTERIA)?

Riceviamo e pubblichiamo:

giulia cecchettin e filippo turetta 2

Lettera 1

Buongiorno Dago, se le idee della sinistra barricadera fossero basate

sulla razionalità, la prossima volta che una neomamma ammazza il bimbo

tutte le donne dovranno chiedere scusa per il matriarcato tossico?

Lettera 2

Dagosapiens, per Elena quel vigliacco assassino di sua sorella "non è un mostro: il mostro è un’eccezione”. No. E’ un mostro. Ed essere mostri è un’eccezione. Detto questo, siamo più che d’accordo che i mostri non ci dovrebbero essere e che si debba fare il possibile perché non ci siano.

Vittorio Maschiomanonmostro ExInFeltrito

andrea giambruno trasloca foto di chi 3

Lettera 3

Caro DAGO, quando sento parlare a sproposito di "società patriarcale" mi vengono in mente le mie due nonne, nate all'inizio del secolo scorso, e che vissero spavalde e decise all'insegna del "in casa comando io" in famiglie, in complesso felici, la loro vita coniugale, in vigenza di un codice civile (riformato solo nel 1975!!!) che recitava "Il marito è il capo della famiglia. La moglie ne segue la condizione". E nessuno spiego' loro che erano delle suddite, o, se ci provo', fu messo a tacere. Saluti BLUE NOTE

Lettera 4

Caro Dago, se poco più di 100 femminicidi sono "un massacro", "una strage", che cosa sono 3.159 morti sulle strade nel 2022?

Tom

Lettera 5

LA RICOSTRUZIONE DELL OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN

Caro Dago, confesso di aver provato un po’ di tristezza per le foto di Andrea Giambruno nel nuovo appartamento. Il ciuffo, una volta sempre eretto, si è ormai afflosciato, e il viso si è contratto in una smorfia di nostalgia dei bei tempi in cui spadroneggiava nel pomeriggio di Rete4. Ma una domanda si impone: perché, uscito dalla nuova residenza, il nostro aveva con sé quattro (sic!) scatole della pizza? Chi aveva invitato a cena?

S.B.

Lettera 6

HI Dago

Quanta ipocrisia nelle reazioni del Palazzo. Quante volte abbiamo letto di polizia e carabinieri che non prendono in considerazione ripetute denunce di donne contro le violenze dei loro maschi? Quante volte abbiamo letto di giudici che hanno stabilito pene ridicole a maschi assassini delle loro compagne? E adesso ci tocca pure assistere alle loro lacrime di coccodrillo. Vergogna.

lilli gruber giorgia meloni 2

S B

Lettera 7

Caro Dago,

contro il femminicidio, tutto serve, per carità, anche l’educazione affettiva nelle scuole. Ma ho dato una scorsa sommaria ai casi del 2023 e ho trovato solo 2/3 casi riconducibili all’universo scolastico-adolescenziale. Il resto sono maschi di mezza età, a volte anche anziani. Bisogna organizzare corsi per adulti? C’è anche un certo numero di stranieri. Servono corsi internazionali?

L’elettore triste

Lettera 8

Her Dago,

elena cecchettin la sorella di giulia 3

un commento alla tesi di frau Lilli che ha disegnato il massacro della ragazza di Pavia come frutto dello Stato Patriarcale della Meloni. La reginetta della Garbatella le ha risposto, ricordando quattro generazioni di sole donne dove è cresciuta e cresce sua figlia.

Mi permetto quindi di notare che la polenta concia alla sud tirolese che si propina ogni sera nel salotto della prefata frau stavolta ha raggiunto l' apice del gusto stravolto. Chiacchere e distintivo. contorno di pennetta rossa e orecchini preziosi in pubblicità nascosta. E i cronici vanno a ninna satolli.

- peprig –

Lettera 9

Caro Dago, odio e rabbia sui social? Mai!!! Così si formano i Filippo Turetta. Accumulano dentro di sé tutta una serie di sentimenti che non si possono più esprimere nemmeno a voce o per iscritto e poi esplodono come bombe, ammazzando qualcuno.

Bug

Lettera 10

gruber meloni

Caro Dago, la famosa giornalista Lilly che si indigna contro la cultura patriarcale, citando Meloni che si fa chiamare "il Presidente del Consiglio", e inalberandosi così tanto da mettere a repentaglio il cesellato lavoro del chirurgo plastico, lo sa che le componenti della Corte Costituzionale, uno dei più alti organi istituzionali, si declinano solo al maschile: il Presitente, il Giudice ,il Relatore? Non le suscita un moto di rabbia sapere che fino all'11 novembre scorso (fine del mandato di Silvana Sciarra), pur essendo in Italia le magistrate in maggioranza rispetto ai colleghi (dato Istat),nella Corte erano meno di un quarto dei componenti?

Paloma

LA FUGA DI FILIPPO TURETTA

Lettera 11

Caro Dago: ogni giorno, sento e leggo la frase "Nessun bambino deve morire a Gaza"....certo, meglio farli crescere prima di ammazzarli.

Valter Coazze

Lettera 12

Caro Dago,

Non credo esista al mondo un altro paese con leggi che permettono a chi delinque di farsi scudo dei figli e addirittura di usare la gravidanza per rubare e perfino distruggere impunemente la vita di altre persone occupandone le abitazioni, cancellandone anche il diritto alla proprietà dei propri ricordi. E se errare è umano, perseverare a difendere queste aberrazioni legali come qualcuno sta facendo è non solo diabolico, ma pure idiota .

Giovanna Maldasia.

Lettera 13

Caro Dago, Meloni influenzata, Mattarella rinvia il Consiglio Supremo di Difesa. E infatti. Abbiamo sempre pensato che dietro alla premier ci fosse qualcuno che le suggerisce tutto!

Jantrax

Lettera 14

Caro Dago

sergio mattarella giorgia meloni alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa

“Per fortuna, il diritto al pensiero libero e critico è ancora ben tutelato dalla nostra Costituzione”. Quindi anche un Presidente del Consiglio ha diritto a rammaricarsi per un giudizio negativo sul piano personale che ha ricevuto.

Saluti, Usbergo

Lettera 15

Caro Dago,

A seguito delle polemiche sul patriarcato, si profila in Italia uno scenario distopico. Da una parte il ghetto delle donne di destra, indegne di essere definite tali perché non di sinistra e poco femministe, dall'altra, gli uomini, tutti colpevoli, anche i più bravi, che in qualità di uomini sono futuri assassini.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 16

Caro Dago,

arianna meloni e lollobrigida

salvo errore, l’opposizione, ivi compresi i giornali che la sostengono, non ha sollevato alcuna critica alla recente legge liberticida (vieta quello che in altri paesi è lecito), oscurantista (vorrebbe fermare l'evoluzione che ha da sempre caratterizzato la vita da quando l'uomo ha iniziato ad usare la sua intelligenza) ed al di fuori della realtà che vieta la produzione e la vendita di carne ‘sintetica’ nel nostro paese mentre ha sparato ad alzo zero contro le nuove norme che. dovrebbero punire con certezza chi occupa case o chi ruba sistematicamente nella sicurezza di farla franca.

Se il governo sbaglia, l’opposizione non dice nulla.

Se il governo ne fa una giusta, l’opposizione insorge.

Il mondo alla rovescia ?

italia ucraina 1

Pietro Volpi

Lettera 17

Dago colendissimo,

come per il maiale, di un buon femminicidio non si butta niente. Alluvione di intellò sui media, tutto uno sgomitare per trovare posto sotto i riflettori, in concorrenza con i politici. Ucraina e Palestina scansatevi. Smascherati i colpevoli – noi maschi ed in quanto tali tossici – che rimangono in nervosa attesa degli imminenti avvisi di garanzia.

ucraina italia

Però proviamo a partire dall’inizio. Quando Giulia era perseguitata dal matto, dove stava la sorella saputella? E il patriarca di famiglia? Complice dell’ex fidanzato?

Saluti da Stregatto

PS Ed adesso vai con i corsi di affettività a scuola, da cui peraltro già molti escono analfabeti in quanto non parlanti italiano….Riguarderanno solo i maschietti? Solo insegnanti femministe? Auguri….

Lettera 18

Caro Dago, Qualificazioni Euro 2024, 0-0 con l'Ucraina in guerra. Grande Italia!

F.T.