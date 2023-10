POSTA! CARO DAGO, SIAMO D’ACCORDO CHE I MAGISTRATI DEVONO ALMENO “SEMBRARE” IMPARZIALI? – HO SEGUITO L'INTERVISTA A PATTY PRAVO, SESSO, DROGA E ROCK&ROLL, MA SULLA CHIRURGIA PLASTICA NEGA L'EVIDENZA: LA SOLITA CONFORMISTA! – SINNER HA LA RESIDENZA FISCALE A MONTECARLO. E NON A MONTECATINI. RICORDIAMOCELO PIÙ SPESSO QUANDO SI PARLA DI PERSONE CHE CONSIDERIAMO BANDIERE NAZIONALI...

Caro Dago

siamo d’accordo che i magistrati devono almeno "sembrare" imparziali?

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, “È stato il settembre più caldo mai registrato a livello globale”. L'Osservatorio Copernico: con una temperatura media di 16.38°C sulla superficie terrestre, il mese appena trascorso rappresenta una “anomalia senza precedenti” superando di un sorprendente 0.5°C il record di settembre 2020. Abbiamo le statistiche climatiche di un "attosecondo" (si fa per dire) rispetto all'età della Terra: 4,54 miliardi di anni. E quindi parlare di una "anomalia senza precedenti" basandosi sui dati di un periodo di tempo infinitesimale significa meritare il Nobel per la Stupidità.

J.N.

Lettera 3

Gentile Dago: ho seguito l'intervista alla sig.ra Strambelli, sesso, droga e rock&roll, ma sulla chirurgia plastica nega l'evidenza: la solita conformista!

Giovanni

Lettera 4

Dago,

il politicamente corretto viene applicato anche ai futuri mondiali di calcio del 2030, che si svolgeranno in 6!! nazioni. Pagliacciata per portare il calcio a fenomeno da baraccone. L'aspetto tecnico sportivo, conta poco rispetto alla sovraesposizione mediatica e ai lauti incassi dalle federazioni e dagli sponsor. Quando si da' in mano qualcosa che funziona agli ingordi, va a finire cosi.

MP

Lettera 5

Carissimo Dago,

noto che ormai La Stampa e la Repubblica sono le tue fonti maggiori. Che dici ogni tanto vuoi ricordarti che in Italia c’è un elettorato di centro destra e magari parlare anche po’ ad esempio che so di un magistrato che fa politica partecipando a cortei e bla bla? Perché saremmo curiosi di capire come funziona il discorso legge-politica e chi sono questi personaggi. Insomma non fare come TUTTI i giornali che fanno le pulci sempre e solo ai soliti e MAI agli intoccabili sinistri. Chissà se l’hai notato ma siamo tutti stanchi di questo regime dalla voce unica.

Se non è troppo disturbo.

Grazie

Federica

Lettera 6

L’istruttoria avviata dal Cnel sul salario minimo ha dato esito negativo. Per Conte e Schlein, che detestano le trivelle, un buco nell'acqua.

Pat O'Brian

Lettera 7

Caro Dago, media tedeschi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz "per ora non vuole consegnare missili da crociera Taurus" all'Ucraina. Glieli invierà quando si saranno arresi? E meno male che per Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Josep Borrell, l'Europa sul tema è tutta d'accordo nel continuare a sostenere Kiev!

Gian Morassi

Lettera 8

Ricorderete bene tutti l’attacco di Andrea Lucchetta (11.IX.23, “Radio anch’io Sport”) nei confronti di Paola Egonu? No? Allora rinfresco la memoria:

“Paola Egonu si è fermata: è andata in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma doveva riempirla anche tecnicamente. Guidetti è un tecnico che riesce a dare gli strumenti giusti. Paola, invece, si è fermata".

Ora arriva la replica:

"Sono felice dell'esperienza all'estero, mi ha fatto crescere sia a livello personale che sportivo. Rientro e spero di poter fare meglio riportandomi tutto il lavoro che ho fatto lì".

Non basta, per i duri di comprendonio ribadisce:

"L'esperienza mi ha insegnato molto e credo di essere cresciuta. L'ho fatto vedere a Torino, era importante per me arrivare a quella finale come inizio del ritorno in Italia".Ne leggeremo ancora delle belle.

Stay tuned.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago, Zelensky: “Sarei lieto se il Papa venisse in Ucraina”. Quindi quella di un mese fa di Mikhailo Podolyak - suo primo consigliere - “Il Papa è filorusso, non è credibile”, era una panzana?

John Reese

Lettera 10

Caro Dago, mentre Tajani e Crosetto litigano come due personaggi delle baruffe chiozzotte, a forza di inviare armi in Ucraina, stiamo svuotando gli arsenali nazionali....non abbiamo soldi per commissionarne altre, anche se per le armi qualche gioiellino di stato da portare al compra oro si trova sempre, quindi difenderemo i confini italici con picche e spade... bentornati nell'Italia dei comuni... in attesa del nuovo Rinascimento!

ilgandi

Lettera 11

Ma un ministro dei TRASPORTI che, sulla base di elementi che conosce solo lui, decide di proclamare "il guardrail non c'entra niente...", dopo aver appreso che il bus è caduto proprio perché il guardrail era rotto in quel punto (dopo aver strisciato per 50 metri contro lo stesso), in un paese NORMALE, non dovrebbe dimettersi?

DP

Lettera 12

Sinner ha la residenza fiscale a Montecarlo. E non a Montecatini. Ricordiamocelo più spesso quando si parla di persone che consideriamo bandiere nazionali.

Gdo

Lettera 13

Caro Dago, sulla vicenda del tragico incidente del bus di Mestre interviene anche l'ex ministro Toninelli... Ah, è riuscito a trovare la località su Google Maps?

L.Abrami

Lettera 14

Caro Dago

Hai capito i figli del cav?! si sono messi d’accordo in 5 minuti… grazie alle leggi ad hoc preparate con largo anticipo dal papi…taaac la successione è fatta e non pagheranno un euro di tasse di successione!!

Silvio sempre un grande!

Saluti

LB

Lettera 15

Caro Dago, Giorgia Meloni: "L'Italia deve governare la sfida dell'intelligenza artificiale". Artificiale o "artificiosa", come quella di Elly Schlein?

Furio Panetta

Lettera 16

Caro Dago, a leggere "The Economist" sembra che Giorgia Meloni si trovi nella stessa situazione in cui si trovava Gianni Agnelli quando guidava la Fiat. E la cosa buffa è che la premier è sulla stessa poltrona di chi allora metteva una pezza - miliardi di lirette! - per porre rimedio ai flop dell'Avvocato...

Vic Laffer

Lettera 17

Caro Dago, Zelensky: "Il nostro obiettivo è mantenere unita l'Europa". Come se la zanzara dicesse che la sua missione è "tenere pulito il sangue"...

Antonello Risorta

Lettera 18

Caro Dago, migranti, 20 giorni di fermo amministrativo per nave Open Arms. Una vergogna! Ricordiamo male o Giorgia Meloni prometteva che, dopo aver fatto scendere e messo al sicuro tutte le persone a bordo, le navi che trasportavano clandestini andavano affondate?

F.T.

Lettera 19

Dago colendissimo,

più indizi possono fare una prova? A Catania, la giudice rilascia tre tunisini migranti illegali dai curricula decisamente specchiati, desumendo inoltre che il decreto Cutro è incostituzionale (!?), rimediando all’inerzia di quei fanigottoni della Corte costituzionale.

A Firenze il tribunale nega il rimpatrio di un migrante tunisino – sempre illegale - perché il suo paese non è sicuro (avranno consultato una agenzia viaggi?).

La Cassazione intanto stabilisce per sentenza l’istituto del salario minimo, sottraendo la funzione al cosiddetto parlamento sovrano.

Pare che per i mandarini della giustizia l’indipendenza della magistratura equivalga alla propria interpretazione personale delle leggi, anche quando le leggi dicono altro.

Saluti da Stregatto

Lettera 20

Caro Dago, il Governo vuole revocare l'Onoreficenza di Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che gli fu data il 4 ottobre del 2017, a Dimitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin. Semmai, visto che la Crimea era già stata occupata, per pudore bisognerebbe tagliare un paio di dita alla mano che decise d'insignirlo di tale riconoscimento!

Neal Caffrey