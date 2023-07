POSTA! - CARO DAGO, SIAMO ALLE SOLITE, I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO PER DELITTI ATROCI SI VEDONO RIDOTTA LA PENA IN APPELLO! DUE DOMANDE: COME MAI I MAGISTRATI GIUDICANO IN MANIERA DIVERSA LO STESSO REATO? VISTO CHE QUESTA SITUAZIONE È DIVENTATA NORMA NON È IL CASO DI FARE UN UNICO PROCESSO SALTANDO IL PRIMO CHE, STANDO ALLA CRONACA, NON È ATTENDIBILE?

giustizia

Lettera 1

Caro Dago, siamo alle solite, i condannati all'ergastolo per delitti atroci si vedono ridotta la pena in appello! Due domande: come mai I magistrati giudicano in maniera diversa lo stesso reato? Visto che questa situazione è diventata norma non è il caso di fare un unico processo saltando il primo che, stando alla cronaca, non è attendibile?

FB

Lettera 2

Egregio Dago

la venere degli stracci di pistoletto in fiamme a napoli

quale estimatore di Napoli e di tutta l'arte che racchiude, penso che basta il Cristo Velato a far dimenticare quel mucchio di stracci che è andato a fuoco. Dispiace solo per il fumo che ha inquinato la brezza che attornia Castel Nuovo. Ma erano stracci "firmati " per stracciarsi così tanto le vesti?

Scusa l'ignoranza

Sanvic

Lettera 3

Noto Rob,

stigmatizzo con veemenza isterica il senzatetto che ha bruciato gli stracci di Pistoletto, ma non perché appartengo ai beati beoti, che fingono di fruire arte, quand' anche sia solo pezze-nte estetico.

joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 4

Condanno quel rogo di protesta, non solo per aver contribuito ad aumentare la temperatura che a Napoli è già di per sé equatoriale, ma anche per aver ispirato la gratuita enfatica rampogna del presunto artista.

Giancarlo Lehner

Lettera 4

Caro Dago, da Vilnius, Joe Biden esorta tutti i Paesi a lottare insieme per l'ambiente e afferma: "Il mondo deve stare unito per affrontare il cambiamento climatico". Come no. Mandiamo bombe, razzi, missili, droni e F-16 all'Ucraina che contribuiscono alla diminuzione della CO2...

Gary Soneji

Lettera 5

Caro Dago, l'esercito ucraino alla Cnn: "Ricevute le bombe a grappolo dagli Stati Uniti". Non era meglio se Biden il grappolo lo mandava a suo figlio Hunter che così ci si faceva il vino?

la venere degli stracci di pistoletto dopo l incendio a napoli

Fritz

Lettera 6

Caro Dago: ieri si è deciso che l'Ucraina potrà far parte della Nato a guerra conclusa. Se la Russia è in guerra con l'Ucraina proprio per impedire che essa faccia parte della NATO, secondo Te quando finirà la guerra? Vuoi vedere che Putin si renderà conto che con un missile al giorno si leva la NATO di torno?

Valter Coazze

Lettera 7

Stimatissimo Dago,

la ragazza ubriaca (e recidiva di guida in stato di ebbrezza) che ha ucciso il povero Valdiserri andando a quasi il triplo della velocità consentita e al triplo del tasso alcolemico è stata condannata a 5 anni, leggasi non farà un giorno di galera.

PIETRO GENOVESE

Idem per il figlio di Genovese che tra cellulare, alcool, omissione di soccorso, eccesso di velocità etc. ha ucciso due adolescenti sulle strisce pedonali, facendosi ben 18 mesi di domiciliari e prossimo ai servizi sociali per qualche altro mese....le morti sono reali, ma le condanne più virtuali dei social che frequentano questi giovani delinquenti. Allo youtuber tireranno al massimo le orecchie

Sempre Tuo Mullah

Lettera 8

A Robe',

PALMIRO TOGLIATTI ENRICO BERLINGUER

...dopo 1500 anni dominazione straniera, che economicamente ed architettonicamente non c'ha fatto nessun danno, anzi...ma hanno contribuito massicciamente al nostro merdoso modo di essere...dopo esser passati per l'altro enorme guaio della chiesa plenipotenziaria e che ha largamente contribuito alla nostra mancata unione, in mezzo, anche geograficamente, a rompere il cazzo...dopo essere passati pure per il fascismo, ce mancava la Costituente!!

Non posso dire cosa farei a quella metà e oltre di Parlamento che per motivi egoistici non ha messo fuorilegge, oltre che il PNF anche il PCI!! Ovviamente l'esistenza del PCI avrebbe consentito un sistema bloccato, come puntualmente avvenne. Senza l'alternanza, la concorrenza, anche il più bravo diventa una bestia, figurati in Italia. E poi arriva il '92.

la venere degli stracci 4

Nel frattempo al PCI, perchè 'ntanto che ce frega al governo n'c'andranno mai, gli è stato lasciato/dato via via tutto: Università, Scuola, Stampa, MAGISTRATURA, 3 Regioni, pari pari alle mafie. Mancava il Governo. Ma venne Lui, e con lui l'altro, Marcello Dell'Utri. Che stanno crocifiggendo, letteralmente!! Bastaaaaaaa!

Io so' di sinistra, ma lo schifo mi fa schifo, da far schifo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lettera 9

Stimatissimo Dago

ora vogliamo dire che il primo pensiero di un clochard è dare fuoco a un'opera d'arte? Gli copriva il panorama vista golfo? O forse un nullatenente senza fissa dimora è l'esecutore perfetto, magari per pochi spicci, di quello che si vociferava da tempo su web, e magari non solo ? Come si dice....ah, saperlo !

dago arbore quelli della notte

Sempre Tuo Mullah

Lettera 10

Caro Dago,

apprendo dal tuo sito che già quasi quarant'anni fa, all'epoca di "Quelli della notte", hai fatto una promozione pazzesca a "L'insostenibile leggerezza dell'essere" di Milan Kundera senza nemmeno averlo letto. Possiamo quindi considerare il ministro Sangiuliano come un tuo tardo epigono?

Cari saluti

Pierluigi Milanese