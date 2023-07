POSTA! - CARO DAGO, SONO ANNI CHE PATRICK ZAKI VIENE DEFINITO DALLA STAMPA ITALIOTA "IL RICERCATORE EGIZIANO" SENZA ESSERE LAUREATO. DA POCHI GIORNI HA CONSEGUITO LA LAUREA E CONTINUANO A CHIAMARLO "RICERCATORE". COSA STAREBBE "RICERCANDO"? NON SI SA! PER DIVENTARE RICERCATORE BISOGNA AVERE ALMENO UNA LAUREA MAGISTRALE, MAGARI UNA SPECIALIZZAZIONE O UN MASTER, DI SICURO UN DOTTORATO (PHD), E INFINE QUALCHE ANNO DI ESPERIENZA IN CENTRI DI RICERCA E UNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE. POI BISOGNA TROVARE UN LAVORO…

Lettera 1

Caro Dago

incorreggibili a sinistra. Se Vox ha perso in Spagna, si aspettano le dimissioni di Meloni in Italia.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, gli Spagnoli hanno visto che Vox ha il sostegno della Meloni, una che a metà 2023 ha già fatto entrare in Italia 80.000 clandestini, e si sono spaventati. Se l'orientamento è quello, tanto vale tenersi Sanchez!

Bug

Lettera 3

L'ambasciatore ucraino, su proposta e firma del presidente Zelensky, ha conferito a Gigino Di Maio l'onorificenza dell'ordine del principe Yaroslav il saggio.Poi ci si chiede pure perché fanno guerre.

Signoramia

Lettera 4

Caro Dago, finalmente i Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda! Così la gente può andare a lavorare sapendo di non perdersi nulla.ì

Frankie

Lettera 5

Caro Dago&Co,

Sapete qual è la differenza fra Clint Eastwood e Chiara Ferragni? Del mitico Eastwood si diceva, ai tempi dei western spaghetti, che avesse due espressioni : col cappello e senza.

Chiara Ferragni non porta il cappello.

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago, elezioni in Spagna. Farsi vedere con una, come Giorgia Meloni, che accoglie tutti ma proprio tutti i migranti che arrivano via Mediterraneo dall'Africa a braccia aperte, evidentemente non ha portato bene a un partito come Vox...

Tas

Lettera 7

Caro Dago,

Allora: secondo le argomentazioni della Murgi3 un vestito da sposa in pizzo con strascico e le fedi d'oro scambiate fra due sposi innamorati sarebbe un orrore borghese e simbolo di oppressione e mente reazionaria, mentre tutti gli invitati vestiti di bianco con ricamino di perline rosse e gli anelli con bianca rana di finta madreperla sono il massimo chic dell'avanguardia del null3 pensier4.

Avrei apprezzato leggere che, per coronare questa sfoggio di innovativa originalita', gli invitati avessero concluso la festa tirandosi confetti e tramezzini vegani con fionde di finto legno imitazione eta' della pietra ,nascosti dietro tavoli rovesciati trasformati in barricate e urlando slogans LGBTQIA91098.

Giovanna Maldasia

Lettera 8

Caro Dago, sono anni che Patrick Zaki viene definito dalla stampa italiota "il ricercatore egiziano" senza essere laureato. Da pochi giorni ha conseguito la laurea (senza aver dato esami o li ha dati pro forma) e continuano a chiamarlo "ricercatore". Cosa starebbe "ricercando"? Non si sa!

Per diventare ricercatore bisogna avere almeno una laurea magistrale, magari una specializzazione o un master, di sicuro un dottorato (PhD), e infine qualche anno di esperienza in centri di ricerca e università italiane e straniere. Poi bisogna trovare un lavoro nel settore privato o in quello pubblico. In quest'ultimo devi fare gavetta, essere raccomandato e vincere un concorso. Gatto Giacomino

Lettera 9

Caro DAGO. ORA che zaki è liberato facevo una domanda elementare:se il soggetto fosse stato imprigionato in Cina.... Come sarebbe stato il... Film...??? Un saluto. Ale

Lettera 10

Caro Dago,

Fare interviste in ginocchio (RadioUno, 24.VII.2023, ore 7 e 35) può divenire un boomerang: mettono a nudo la pochezza dell’intervistato, oltreché quella dell’intervistatore. Nel caso di Tajani, però, aggiungono poco, il suo spessore (fisico a parte) non è una novità.

Giuseppe Tubi

Lettera 11

Sabrina Ferilli, si avvale dell'aiuto di un immigrato per pulire le strade del suo quartiere, in cambio di un piccolo contributo. Chissà, se il tutto è regolato da una ricevuta per lavoro occasionale...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 12

Dago colendissimo,

un certo Zaki, attempato studente (!) presso la facoltà di fanfaluche assortite alla Università di Bologna, non aveva abbastanza cervello da capire che certi discorsi – nel paese delle piramidi - ti possono portare in gattabuia. Di ritorno al paesello, viene assicurato al gabbio, finché da Roma una mano gentile provvede ad “estrarlo” (e magari neanche a gratis…..). Al senza cervello viene poi offerto un volo di stato per venire in Italia (perché mai!), che fortunatamente non accetta (è bene risparmiare ed è bene evitare la sceneggiata del ricevimento alla sora Giorgia). Dopodiché il senza cervello si ricongiunge ad una numerosa schiera di senza cervello (in rappresentanza di PD, Università, Comune), ed ossequiato e riverito con intensi festeggiamenti. Ma il desso – non parlante italiano – di quali eroismi si è coperto?

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, Monza e Brianza, lunedì mattina ore 11.30, mi reco in banca per un versamento urgente, sulla porta di entrata un cartello “ LA FILIALE à CHIUSA PER MALTEMPO” secondo cartello “IL POMERIGGIO LA CASSA à CHIUSA” un piccolo particolare fuori è uscito il sole……..Bobilduro

Lettera 14

Caro Dago, Twitter, Elon Musk sostituisce il logo dell'«uccellino blu» con la «X». I punti di sutura dopo l'evirazione?

A.Sorri

Lettera 15

Caro Dago, Bonus 110%. Non posso permettermi l'aria condizionata e debbo dire che il "cappotto termico" funziona benissimo anche d'estate: una volta entrati i 32 gradi centigradi non li cacci nepure se esibisci l'immagine di Greta Thunberg in persona!

J.R.

Lettera 16

Se prima Twitter dimostrava la propria predisposizione all'estrema e greve semplificazione della realtà senza però esporre completamente la sua vera natura, ora, finalmente, si fa vedere per ció che è: perfetta app per un mondo in cui sempre più sono Analfabeti. Grazie a chi ha scelto la X come nuovo logo per rendere evidente il percorso di retrogressione che questo felice e moderno (ovviamente sostenibile) mondo sta compiendo....

Lotte

Lettera 17

Dago Lux,

in nome dell'antica amicizia, ti chiedo di partecipare con un congruo obolo alla raccolta fondi per l'erigendo santuario per il culto di Patrick Zaki, santo subito.

Il tempio sorgerà sui resti della cappella sconsacrata dedicata a suo tempo dai vari Lerner, Damilano, Bianchi, detto Zoro, ad Aboubakar Soumahoro, santo fu.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Dago,

Mi sfugge qualcosa, la ragioneria dello stato e' solerte nel controllare le coperture finanziarie dei provvedimenti economici governativi, pero' il deficit pubblico continua ad aumentare. Chi non fa bene il proprio lavoro?

MP

Lettera 19

Esimio Dago,

nonostante gli interessati neghino con fermezza, è evidente che dal convegno di Cesena sia nata una nuova corrente nel PD. Del resto, "Energia popolare" cosa avrebbe potuto produrre se non una... "corrente"?

Bobo

Lettera 20

Caro Dago, ci voleva un lettore, attento e preparato del tuo (disgraziato) sito per mettere a nudo la narrazione su Zaki. In pratica il ragazzo che si vuole spacciare per "ricercatore" (cosa che fa status) si può assimilare ad un diplomato della celebre "Scuola Radio Elettra".

Continua a dire che ama l'Italia della quale però non ha imparato una parola! (Nemmeno grazie). A parte questo sorprende la deriva della sinistra italiana, ormai a corto di leader, ideali, programmi, che ha eletto il personaggio come suo pupillo politico, senza peraltro molta convinzione, solo per attaccare il governo che lo ha...fatto graziare! È la politica ragazzi...

FB