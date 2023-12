POSTA! CARO DAGO, LO STAFF DI CHIARA FERRAGNI STA LAVORANDO PER METTERE SU UNA UNITÀ DI CRISI CON I FIOCCHI PER SUPERARE LA FASE PIÙ DIFFICILE DELLA CARRIERA DELL'IMPRENDITRICE DIGITALE. BCE, FEDERAL RESERVE E FMI SONO STATI ALLERTATI? – JOE BIDEN E LA FIRST LADY PASSERANNO CAPODANNO ALLE ISOLE VERGINI. OVVIO, COME TUTTI GLI AMERICANI PENALIZZATI DALL'INFLAZIONE...

corsi e ricorsi storici: a quasi 100 anni dalla Secessione dell’Aventino, la FNSI lancia una nuova opposizione aventiniana.

Caro Dago, Svezia nella Nato, primo sì del Parlamento turco. Ora manca il voto per la ratifica in aula del trattato di adesione, ancora non in calendario. È il “metodo Orban”. Lo stesso che il leader ungherese sta utilizzando per l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Si dice un primo “sì” e poi si attende di ricevere il "compenso", richiesto in cambio, prima di dare l'ok al via libera definitivo. È l'arte del saper fare politica.

Caro Dago, “Depardieu vittima di linciaggio”, 60 artisti francesi in difesa dell'attore. L'appello pubblicato su Le Figaro: tra i firmatari Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Roberto Alagna e Carla Bruni. Era ora che qualcuno si muovesse! Se invece di Depardieu le autorità giudiziarie francesi si fossero occupate di chi aveva "lo stato mentale compromesso", una mamma e quattro bambini, sterminati il giorno di Natale, adesso sarebbero ancora vivi. Certo, non trattandosi di una celebrità magari i magistrati non sarebbero finiti sulle prime pagine dei giornali...

Caro Dago, incidenti stradali, nel 2023 sono rimasti uccisi 434 pedoni. È questa la vera strage: quasi quattro volte i femminicidi!

Caro Dago, grande notizia da Firenze. Ora, dopo la visita agli Uffizi della Ferragni organizzata dal direttore Eike Schmidth, la Venere di Botticelli - fulminata dalla "collega" - si è messa a vendere ostriche (quelle che ha sotto i piedi), che notoriamente ci azzeccano proprio bene con lo spumante in questi giorni.

Caro Dago, Joe Biden e la First Lady passeranno Capodanno alle Isole Vergini. Ovvio, come tutti gli americani penalizzati dall'inflazione...

io non ho nulla contro Lollobrigida, e ritengo gli attacchi contro di lui esagerati e pretestuosi, e se ha aumentato il budget del personale del Ministero dell’Agricoltura avrà le sue buone ragioni. Ma mi chiedo: perché c’è un Ministero dell’Agricoltura? Era stato abolito nel 1993 da un referendum, con il 70,23 per cento dei voti a favore della sua soppressione, passandone tutte le competenze alle Regioni. Infatti dopo c’era un Ministero delle politiche agricole. Come si dice: a volte ritornano?

Caro Dago, "Il bello delle tradizioni è che possono cambiare"

Purtroppo gli idioti non cambiano mai.

approfittando dei giorni quasi festivi, mi sono regalato in quattro giorni ben due film nello stesso cinema di Roma centro, ben ristrutturato con 5 (cinque!) schermi bellissimi. Da un lato, Kaurismaki con il piccolo capolavoro che avrebbe potuto girare (anzi l'ha fatto) 15 o 20 anni fa... dall'altro, l'opera terminale (si spera) di Woody Allen (che di film così brutti ne ha fatti molti dopo il 1980...). Ma il brivido è che, a 60 anni passati, ero nella parte gggiovane del pubblico. Ci sarà crisi?

Caro Dago, "Se Gesù fosse nato oggi sarebbe nato tra le macerie...". Se Gesù fosse nato oggi sarebbe subito stato fatto a pezzi dai terroristi di Hamas!

Caro Dago, le due amazzoni, von der Leyen e Met(sola), ci vogliono vendere, come una decisione storica, il nuovo accordo UE su richiedenti asilo e migranti, in sostituzione di Dublino; in realtà è solo una minestra riscaldata, che solo un governo composto da stomaci forti e un'opposizione afona possono digerire. Fintanto che l'Unione parla di Paesi di frontiera e non di confini UE, che differenzia tra chi ha 2 possibilità: accogliere o pagare, e chi ne ha solo una: salvare accogliendo, per l'Italia sarà solo una gran fregatura.

in relazione all’articolo di Chiara Maffioletti su Fedez Ferragni, vorrei far presente che la tuta grigia, che la giornalista dice “andata comunque sold out”, era già esaurita ben prima del video di scuse. Io cercai di acquistarla nel periodo del Black Friday ed era già introvabile. Nessun effetto Ferragni quindi.

Caro Dago, lo staff di Chiara Ferragni sta lavorando per mettere su una unità di crisi con i fiocchi per superare la fase più difficile della carriera dell'imprenditrice digitale. Bce, Federal Reserve e Fmi sono stati allertati?

Cesare Pavese disse: «Si faccia una vita interiore, di studio, di affetti, che non siano soltanto di "arrivare" ma di "essere" - e vedrà che la vita avrà un significato». Accidenti! Mi chiedo come, tanti anni prima della sua morte, l'avesse indirizzata alla Ferragni?

