Lettera 1

Caro Dago,

Susan Sarandon ci sbomballerà con il suo impegno politico e sociale, ma la scena in Atlantic City in cui si lava spiata da Burt Lancaster rimane il massimo dell’erotismo mai raggiunto in un film, e pure Fiorella Mannoia ci sbomballerà con il suo impegno politico e sociale, ma quando cantò “A que serà” con Chico Barque e Toquinho rimane uno dei vertici della musica leggera italiana.

L. A. Voisin

Lettera 2

Caro Dago,

ho letto che un governatore di regione è stato arrestato poiché, si presume, si sia fatto corrompere per 74 mila euro. Se fosse vero devo dire che, guadagnando 14 mila euro al mese, lo considero un miserabile per aver perso la dignità per una cifra così infima. I politici ci fanno sempre meravigliare chi per un profumo da 100 euro e chi per una tangente pari a 5 mesi di stipendio. Un consiglio per loro “ se vi dovete sputtanare fatelo per milioni non per bruscolini”.

Sono disgustato.

Annibale Antonelli

Lettera 3

Caro Dago, La7 invita al rispetto reciproco, Mentana sottoscrive. Con quelle labbra Lilli Gruber non può dire qualsiasi cosa...

Tommy Prim

Lettera 4

Caro Dago, "Microsoft avrebbe in cantiere “mai-1”, un programma di intelligenza artificiale di nuova generazione – il modello è pensato per ragionare in maniera simile all’uomo". Sarà dunque fornito di culo?

Cincinnato 1945

Lettera 5

Caro Dago, qualcuno nel PD si lamenta che la multigender e armocromica Schlein si muove sempre al seguito del M5S. È semplicemente la conferma che a votarla nei gazebo sono stati i...grillini.

FB

Lettera 6

Caro Dago

secondo Vannacci non sarebbe normale l'omosessualità di Zan? Ma forse pensa che siano normali i numerosi sposati e padri di famiglia che frequentano battuage, chat, e dark room gay? Sveglia, il mondo non è quello che insegnano a catechismo ! Roma Santa e Dannata insegna...

Lorenzo B.

Lettera 7

Caro Dago, Mentana vs. Gruber: sarebbero dimissioni col botox!

Pikappa

Lettera 8

Caro Dago,

Nella storia fra Trump e la pornostar si è capito che lui è porcellino nella media internazionale, molto al di sotto del santificato John Kennedy , ma anche che lei e' una gran stronza pettegola e magari qualcuno potrebbe chiedersi con qualche dubbio "cui prodest", oppure dobbiamo tutti berci la storiella che lei lo sputtana per moralizzare la Casa Bianca?

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Caro Dago,

Lo so, il Paese ha altri problemi ma dalla foto di schiena di Arianna Meloni penso di avere la conferma. Le sorelle Meloni usano le extension nel loro nuovo look Barbie fascia.

Tu dirai: “embeh…?” Ed io ti devo dire che chi mette le extension a parte l’idea cheap di per sé, accetta di mettersi addosso capelli altrui specie se si mettono le extension di alta qualità. Non sono prese da teste italiche, ma dalla India o Cina. Ci sono poi storie abbastanza horror sulla Cina (condannati a morte o comunque prigionieri) e per l’India si dice vengano dai templi.

Quindi le sorelle d’Italia sono contro l’utero in affitto ma sì per pura vanità estetica ai capelli altrui?

Almeno Silvietto aveva la mania del trapianto… penso di suoi peli!

Saluti alle questioni pelose,

Lisa

Lettera 10

Caro Dago, non ci sono più i politici e i corruttori di una volta! I milioni sono stati sostituiti da poche migliaia di euro. Siamo in piena deflazione e non ci dicono niente... aumentano solo generi alimentari e carburanti!

FB

Lettera 11

Caro Dago, aggredita a Berlino Franziska Giffey, ex sindaca della capitale tedesca. Evidentemente non deve aver lasciato un bel ricordo.

Kyle Butler

Lettera 12

Caro Dago, il generale Vadym Skibitsky, vice dell’intelligence militare di Kiev: «L’incognita principale di questa guerra? Sono i partner europei. Se non trovano un modo per aumentare la produzione di armi per sostenere l’Ucraina, si ritroveranno nel mirino russo». Siamo dalla parte sbagliata della storia. I governanti occidentali si sono schierati col perdente: mandiamoli a casa!

Maury

Lettera 13

Dago,

Gli ennesimi morti sul lavoro, sono il frutto di lavori sottopagati, senza adeguate tutele e senza controlli da parte di chi dovrebbe effettuarli. Il subappalto, oramai predominante, porta utili ai datori e sfruttamento e tragedie ai lavoratori. Siamo sempre piu' allo sbando.

MP

Lettera 14

Caro Dago, Londra espelle l'addetto militare russo, "È una spia". Un giorno sventano un attentato a Zelensky, un altro smascherano una spia... Intanto che questi escogitano mezzucci per coprire le vergogne, Putin sta stravincendo sul campo

Povero Occidente...

SdA

Lettera 15

Caro Dago, AstraZeneca ritira il suo vaccino anti Covid in tutto il mondo. Ma gli "esperti" non avevano assicurato che era ultra sicuro?

Nereo Villa