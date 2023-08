POSTA! - CARO DAGO, STUPRO DI GRUPPO A PALERMO, CONFESSA IL MINORENNE: “C’ERO ANCH’IO”. IL GIP LO SCARCERA. NON VORREMMO “DISCRIMINARE” QUESTO BRAVO GIOVANE, MA SI PUÒ DIRE CHE QUESTO È “IL MONDO AL CONTRARIO”? – QUANDO SI DICE LA DOPPIA FORTUNA DI AVERE UNO SCEICCO CHE LASCIA 1.800 EURO DI MANCIA E SOPRATTUTTO DI AVERE UN POS "FUNZIONANTE" AL MOMENTO...

Lettera 1

Fotogenico Dago. La differenza tra il segretario Pd. SCHLEIN e l'ex primo ministro finlandese Sanna Marin è che noi nella Nato ci siamo già.

Cordialmente.

Phantomas.

Lettera 2

Caro Dago oggi accogliamo con piacere anche la cara Elly tra le folte fila dei costituzionalisti ad minchiam, quelli che la Costituzione l'hanno forse letta, ma mai studiata, quelli che confondono la Costituzione con la prefazione al proprio libro dei sogni: "La Costituzione non tutela tutte le opinioni allo stesso modo". Insomma io so io e voi non siete un cazzo. Lo dice la Costituzione.

Max

Lettera 3

Caro Dago, stupro di gruppo a Palermo, confessa il minorenne: "C'ero anch'io". Il gip lo scarcera. Non vorremmo "discriminare" questo bravo giovane, ma si può dire che questo è "Il mondo al contrario"?

Nereo Villa

Lettera 4

Caro Dago, per capire, gli omosessuali possono chiamarsi queer, ossia anormali, ma gli altri non possono chiamarli anormali, ossia queer?

L. A. Voisin

Lettera 5

Caro Dago, nessuno, che io sappia, si è chiesto come mai il generale, uomo d’azione, pluridecorato e ancora abbastanza giovane era stato messo a “comandare” il servizio cartografico militare, luogo che più sedentario e irrilevante non si può! Non è che qualcuno gli ha fottuto la carriera e lui si è incazzato e ha tirato fuori il libro che sta terremotando i vertici delle Forze Armate?

Cordialmente

Renato Zari

Lettera 6

Dagovski,

Per risollevare le finanze, facciamoci pagare noi dai migranti per portarli in Italia.

Poi rimangiamoci l’accordo (dagli esodati al bonus 110%, un nostro grande classico).

Aigor

Lettera 7

Caro Dago, accoglienza, Anci: "Mancano gli hub, risorse insufficienti". Ovvio. Non case e risorse per sanità, scuola e servizi per gli italiani. Hub e soldi per i migranti. Il mondo al contrario.

S.L.

Lettera 8

Caro Dago, il cinismo e la malafede della sinistra è stomachevole. Per anni hanno predicato il libero ingresso ai migranti, porti aperti, accoglienza a tutti, con magistrati amici hanno portato Salvini in tribunale perché cercava di arginare gli ingressi, hanno eletto ad eroina una che si rese responsabile di una dozzina di reati tra nazionali e internazionali, hanno organizzato passerelle sulle navi dei poveri migranti incoraggiando scafisti e trafficanti!

Ora che i "loro" sindaci si accorgono che l'invasione che volevano è ingestibile chiedono alla Meloni di fermare gli ingressi. Se non temessi di offendere un importante organo del corpo umano direi che a sinistra hanno la faccia come il c..o.

FB

Lettera 9

Esimio Dago,

i 4 bischeri che non hanno pagato 80 euro (80 euro…) di conto nel ristorante in Albania – al di là della figura di menta che hanno fatto nell’universo mondo ma soprattutto nei confronti di quelli che li conoscono e li hanno riconosciuti - hanno consentito a Giorgia nostra di farsi un sacco di positiva pubblicità mondiale spendendo, appunto, solo 80 euro… Per dire, costa molto di più fare le fotocopie da attaccare nel quartiere per la ricerca dei cagnolini scomparsi…

Gibi

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, il cardinal Zuppi: "L'Ue non fa abbastanza per la pace". Però fa tanto per la per la guerra. Dopo tutte le armi inviate, adesso manderà pure gli F-16!

Jonas Pardi

Lettera 11

Caro Dago, a Genova, un cinghiale mangia il sellino di uno scooter e i Genovesi non mangiano lui. Belìn, ha ragione il Generale Vannacci: è proprio un mondo al contrario!

Leo Sclavo

Lettera 12

Caro Dagos,

per molti, la teologia è parente stretta della fantascienza o della letteratura fantastica: fatta questa premessa, c'è gente che non crede, ma è capace di leggere con interesse e con rispetto le pagine scritte dai teologi di ogni fede religiosa (gli altri tipi di fede, atee, non sono religioni meno esigenti: anche il fai da te non scherza, quanto a gelosia delle proprie prerogative: anzi, più ristretta è la base, più bassa è la soglia di suscettibilità: Murgia docet).

Ma gli agiografi della scrittrice sarda hanno inventato un nuovo genere della letteratura fantastica: la fanta-teologia. La canonizzazione della Murgia, di cui non può essere messa in dubbio né la qualità letteraria (il paragone con Pasolini è grottesco, una autocaricatura di chi lo postula) né la civiltà cattolica up to date, è puro delirio a squarciagola. Buon proseguimento delle convulsion e contorsioni collettive.

Raider

Lettera 13

Caro Dago, Zelensky: "Tutti i vicini della Russia minacciati se Kiev perde". L'ex comico faccia attenzione. Se la controffensiva continuerà ad essere il flop disastroso che è adesso, il primo a venir cotto sulla griglia dai vicini sarà lui. Non ha scuse ora che ci sono pure gli F-16.

Spartaco

Lettera 14

Preclaro Dago,

non sono un costituzionalista ma non mi sembra che, come afferma la rediviva e ridens segretari? del PD Schlein, “la nostra Costituzione non mette tutte le opinioni sullo stesso piano”… (corriere della sera oggi)

Io mi ricordo bene l’art. 21 della Costituzione e non vi è nessun distinguo sulle opinioni dei cittadini: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure… ecc” Forse la suddetta segretari? confonde la Costituzione con la sua idea di “democrazia”… Dovrebbe leggere davvero la Costituzione Italiana ma forse da brava 1/3 svizzera 1/3 americana non gliene frega nulla della nostra…

Asgaqlun

Lettera 15

Caro Dago quando si dice la doppia fortuna di avere uno sceicco che lascia 1.800 Euro di mancia e soprattutto di avere un POS "funzionante" al momento...

Amandolfo

Lettera 16

Caro Dago, Copenaghen: "Kiev potrà usare gli F-16 solo in Ucraina". Bene. Un colpo di pennello per trasformare il "6" in "8" e poi in Russia potranno utilizzare gli "F-18"...

Piero Nuzzo

Lettera 17

Caro Dago, clima: caldo record sulla Marmolada, 13,3 gradi a 3.343 metri di altitudine. Il 3 luglio del 2022 - col collasso di parte del ghiacciaio e la morte di 11 alpinisti - c'erano +12,7 gradi. Gli esperti: "Temperature mai viste". Logico. Lassù stanno rilevando le temperature da appena - bene che vada - qualche decennio, cosa vorrebbero aver visto in una manciata di anni? È come un bimbo appena nato: cosa potrebbe aver visto dopo pochi minuti di vita?

P.T.

Lettera 18

Caro Dago, Miguel Bosé rapinato in casa da un commando armato. Rapina omofoba?

Kyle Butler

Lettera 19

Caro Dago, leggo che uno dei responsabili dello stupro di Palermo ha confessato ed è stato subito ...scarcerato. Abito in un piccolo centro a nord di Roma dove da tempo imperversavano furti, i carabinieri con grande abilità sono riusciti ad arrestare i ladri in fragranza, un giudice li ha subito rilasciati. Sorge un dubbio, alcuni giudici vogliono incoraggiare i delinquenti o incoraggiare i cittadini onesti a farsi giustizia da soli?....

FB

Lettera 20

Dagosapiens, la navicella spaziale di Putin si è schiantata sulla Luna. Costernazione: non c’era Putin dentro.

Vittorio Spaziale ExInFeltrito