Caro Dago, Germania, ragazzino di tredici anni uccide un senzatetto a coltellate. Si affidano ai minori, non perseguibili penalmente, per fare “pulizia”?

Caro Dago, grazie alla famiglia Salis, padre e figlia, anche l'Ungheria si permette di insegnarci a stare al mondo! Lei intraprende un viaggio per partecipare ad una manifestazione violenta, commettere reati, e poi lamentarsi delle conseguenze (volevano farla franca come succede in Italia?).

Poi frignare a destra e sinistra per risolvere i guai che hanno provocato. Troppo comodo, forse la prossima volta si starà a casa ad aggredire forze dell'ordine, danneggiare negozi e auto e ricevere la... benevolenza di qualche partito e istituzioni.

Tutti quelli che, pur votando PD, non hanno avuto manco 50 euro faranno una class action.

credo che Renzi lo ribatezzerò lumaca. La bava che sta facendo per entrare in maggioranza al posto della Lega (previa campagna acquisti) è tipica di questa creatura. Prima il doppiopesismo con le mozioni di sfiducia (No al Papeete, Sì al Twiga) oggi un lungo post in cui chiarisce che per le europee il suo obiettivo è superare la Lega. Potrebbe anche dirlo pubblicamente e basta, senza tante supercazzole.

Caro Dago, iniziativa legale di un avvocato palestinese, Salahaldin Abdalaty, contro il governo italiano per "corresponsabilità civile" nelle "violazioni ai diritti umani commesse a Gaza dalle autorità israeliane". Ha battuto la testa dentro a un cunicolo di Hamas?

Visti i disagi sofferti dall'ex ministro Speranza nella presentazione del suo libro, non sarebbe il caso che si limitasse a frequentare i meno pericolosi studi televisivi? Almeno le forze dell'ordine potrebbero lavorare a tutela di tutti i cittadini.

Caro Dago, Sergio Mattarella in un colloquio con il presidente del Ghana: "La scelta del nome di Mattei per il piano che il governo italiano ha lanciato non è casuale perché Mattei è stato davvero un amico dell'Africa occidentale, del continente intero contro ogni forma di sfruttamento coloniale, per una collaborazione sul piano paritario a tutela delle risorse locali e questo è l'obiettivo del piano Mattei.

Il piano è quindi per una collaborazione secondo le indicazioni e le esigenze definite dai paesi del continente". Accipicchia! Avrebbe dovuto dire che è aria fritta. Per le opposizioni travaso di bile in vista...

Caro Dago, per anni i partiti del centrodestra hanno, giustamente, criticato Conte e i grillini per le loro misure simbolo, RDC e Superbonus, per le troppe truffe che si registravano. Ora come la mettiamo con le truffe milionarie al PNRR? Peraltro già previste da molti magistrati e organi di controllo..

Renzi-Bonino.

(Siamo) Stati Uniti (dalle elezioni) d’Europa.

Caro Dago, Alain Delon, tribunale nomina gestore per il suo patrimonio. Cosa aspettano gli Usa a fare altrettanto con Joe Biden?

Anche Armani si puo' permettere il Diritto all'Eleganza pagando chi lavora per lui 2 euro all'ora...

Che figurone per uno che ha fama mondiale di essere un Signore!!!

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Il fondo sanitario nel 2024 è al massimo storico di sempre: 134 miliardi. Negli anni prima del Covid stava a 115 miliardi. Non si può dire che abbiamo tagliato". Le opposizioni ribattono che la spesa sanitaria va considerata in rapporto al Pil: in discesa al 6,4 per cento nel 2024, pari ai livelli pre pandemia. Quindi per Pd, 5 Stelle e sinistra varia, sarebbe meglio avere un fondo sanitario inferiore in termini assoluti, magari solo 100 miliardi, ma di una percentuale doppia in rapporto al Pil, cioè al 12,8 per cento? Ma come ragionano?

Caro Dago, il Gip di Imperia assolve il cantante Blanco con una sentenza "più che creativa", secondo lui il comportamento del cantante era dovuto alla tensione per la gara (alla quale non partecipava). Questo dimostra soltanto che i giudici non hanno bisogno di test psicologici, semmai di prepararsi di più e studiare bene le carte dei processi...

alle elezioni comunali di Bari i 5 Stelle correranno senza il PD. Preferiscono perdere da soli.

Caro Dago, 52.000 nigeriani uccisi in 15 anni solo perché cristiani: è per questo che noi chiudiamo le nostre scuole per festeggiare il ramadan?

Caro Dago, Onu: "Israele sia ritenuto responsabile di crimini guerra". L'Onu, vista la quantità e la qualità dei Paesi che ne fanno parte, è la più grande organizzazione criminale al mondo. E come se non bastasse ci ha pensato anche il segretario generale, Antonio Guterres, a metterci il carico da 11. Tentando maldestramente di "giustificare" gli orripilanti crimini di antisemitismo del 7 ottobre 2023, di un'organizzazione terroristica come Hamas.

Caro Dago, Filippo Mosca e Marcel Ciolacu: chi sono? Il primo è un nostro connazionale che sta marcendo nelle carceri rumene, mentre il secondo è il Premier della Romania. Solo che, al pari di tanti Italiani all'estero, non ha Santi in Paradiso per cui non gode della grancassa mediatica che accompagna Sant'Ilaria Salis.

E pensare che, mentre è fin troppo comodo scomunicare il diavolo Orban, amico della Meloni, contro l'angioletto Ciolacu i Nazareni ed i loro chierici mediatici rimangono in religioso silenzio: forse perché è un confratello della stessa congregazione politica europea?

