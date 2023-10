POSTA! CARO DAGO, TUTTO BENE. BIDEN È ANDATO IN ISRAELE DA NETANYAHU ED È RIUSCITO A SCENDERE E RISALIRE SULL'AEREO SENZA INCIAMPARE. IN TEMPI DI ATTENTATI ISLAMICI È GIÀ TANTO! – PUTIN IN CINA CON LA VALIGETTA NUCLEARE AL SEGUITO, COME IMMERGERSI IN UN FILM DI FANTOZZI. IL MONDO RIDE...

Lettera 1

Caro Dago, Tajani: "Nessun rischio di attentati in Italia". E allora perché la Meloni ha deciso di chiudere le frontiere?

J.R

Lettera 2

Caro Dago, nonostante siano identici a loro per cultura, religione e modo di pensare, gli egiziani non ne vogliono proprio sapere di pigliarsi i profughi palestinesi in casa. Invece noi, volenti o nolenti, dobbiamo accogliere tutti questi cacchio di musulmani che ci arrivano via mare e via terra, nonostante siano totalmente avulsi dal modo di vivere ccidentale, perché così dice il diritto internazionale. Ma le leggi non dovrebbero essere uguali per tutti?

Gian Morassi

Lettera 4

Caro Dago, Macron rassicura Zelensky su sostegno a Ucraina. L'ex comico non si preoccupi: avrà sempre il suo titoletto nei tg e sui giornali europei.

Giacò

Lettera 5

Caro Dago,

Polemiche per il fuorionda del Sig. Meloni. Sinceramente, non vedo niente di strano, semplicemente un uomo un po' sciocco, come se ne vedono tanti in giro, che scherza sull'ambiente di lavoro. Ora il punto è un altro: deve reprimere il suo modo di essere perché "compagno di" o può essere sé stesso nel bene e nel male?

Se siamo per la libertà di espressione, è giusto che si comporti così, se la vedrà con la compagna e chi siamo noi per giudicare. Se invece è sbagliato comportarsi così, perché è il compagno della Meloni, allora tocca attivare il tasto dell'ipocrisia, dell'autocontrollo innaturale dell'indole umana in certi contesti, in cui per evitare polemiche bisogna assumere un atteggiamento ingessato ed istituzionale.

Invito Giambruno a farsi dare qualche lezione dagli amici di sinistra su come si usa il mezzo televisivo, infallibili e impeccabili moralisti del tubo catodico...

Lungi da me difenderlo, però ormai è chiaro che a Giambruno non gliene risparmiano una! Ma se fosse stata la moglie giornalista di un Presidente del Consiglio di sinistra a comportarsi come lui, cosa sarebbe accaduto???

Avrebbe suscitato tutto questo clamore?

Un caro saluto,

Mary

PS: comunque dicono delle bionde... eppure è moro!

Lettera 6

Dago colendissimo,

sembra che di tutte le migliaia di razzi lanciati da Gaza, qualche centinaio sia ricaduto all’interno della striscia. Poveri palestinesi. Non solo devono cercare di evitare i bombardamenti degli israeliani, ma si devono anche guardare alle spalle, dai cosiddetti “patrioti” di Hamas.

Saluti da Stregatto

Lettera 7

Caro Dago

titolo di “Libero”: GIORGIA CHIUDE LA FRONTIERA; titolo del “Giornale”: SI CHIUDONO LE FRONTIERE. Classico esempio di wishful thinking. Una sospensione temporanea e parziale del Trattato di Schengen alla frontiera della Slovenia, come per 387 volte è già avvenuto in vari Paesi UE in situazioni di pericolo, viene convertita in: basta, chiudiamo tutto; era ora.

Da questo punto di vista è più corretto il titolo del Pelato A (chiusa una frontiera), rispetto al Pelato B (chiuse le frontiere).

Non mi lascerò andare alla facile ironia che in Italia dal 21 ottobre non entrerà più nessuno.

Noto invece che il giornale del Pelato B è “dal 1974 contro il coro” ma evidentemente non contro il duetto.

L’elettore triste

Lettera 8

Caro Dago, Cgil: "Manovra sbagliata, pronti allo sciopero generale". E quindi oltre alla manovra "sbagliata" i lavoratori devono beccarsi anche una giornata di stipendio in meno?

M.H.

Lettera 9

Caro Dago, abbiamo accolto, come nulla fosse, centinaia di migliaia di potenziali terroristi islamici e ora chiudiamo le frontiere per non farli scappare?

Gildo Cervani

Lettera 10

Caro Dago, tutto bene. Biden è andato in Israele da Netanyahu ed è riuscito a scendere e risalire sull'aereo senza inciampare. In tempi di attentati islamici è già tanto!

Tommy Prim

Lettera 11

Caro Dago, attivisti di Ultima Generazione incollati alla strada per bloccare il traffico? Scavare per terra e sollevarli col pezzo d'asfalto ancora attaccato al culo, così vediamo se poi si divertono...

Bug

Lettera 12

Caro Dago,

fu proprio Striscia a mandare servizi su servizi su Fini per la villa lasciata ad AN. Anche se la vera chicca fu un video di epoca della allora ancora non Signora Fini vicino a Gaucci, al tempo suo fidanzato.

Meloni ricordi...

Comunque come mai uno nato e cresciuto a Monza parla come se fosse uno della curva Sud della Lazio?

Saluti alle ville di AN,

Lisa

Lettera 13

Caro Dago, terrorismo, l'Italia e altri 8 Paesi Ue ripristinano i controlli alle frontiere. Ah... chiaro. Prima libero ingresso, con tanto di salvataggio in mare, a qualsiasi belva jihadista senza identità. Ma ora, se dovessero volersene andare, è bene che prima esibiscano un documento... Il mondo al contrario.

Nereo Villa

Lettera 14

Caro Dago, ma va!? Mescolati coi migranti che scappano da guerre, fame e povertà, arrivano migliaia di terroristi islamici e ora l'Ue deve correre ai ripari ripristinando i controlli ai confini? Chi l'avrebbe mai detto. Con tutte le storielle strappalacrime che giornali e tv ci hanno raccontato sui profughi "minorenni" nati trent'anni fa...

B.Ton

Lettera 15

Caro Dago, Medio Oriente, per "Sleepy Joe" faccia a faccia solo con Benjamin Netanyahu. Nessun leader arabo ha voluto incontrarlo... Troppo rimbam-Biden?

Furio Panetta

Lettera 16

Drago drago,

la partita Inghilterra-Italia è stata fondamentale per capire che i giocatori di classe e non gli allenatori sono il sale del football. Spalletti apparve grande a Napoli e risulta mediocre in nazionale, ma la verità è che prima si avvaleva di fuoriclasse, mentre oggi ha solo normali calciatori.

Insomma, il ruolo degli allenatori è sopravvalutato come i loro stipendi, che andrebbero decurtati del 93%, visto che il loro apporto positivo è valutabile al massimo al 7%.

Giancarlo Lehner

Lettera 17

Putin in Cina con la valigetta nucleare al seguito, come immergersi in un film di Fantozzi. Il mondo ride.

Dark Fenix

Lettera 18

Caro Dago, "Che Tempo Che Fa", Patrick Zaki ospite di Fabio Fazio domenica 22 ottobre. Annullato il primo invito a causa delle sue parole su Israele ("Netanyahu è un serial killer") adesso è tutto dimenticato? I sinistri si perdonano rapidamente?

Mario Canale

Lettera 19

Ciao Dago,

davanti alle tragedie vere (Ucraina, Gaza), eravamo terra dei kaki ma adesso anche terra degli zaki. poi c'è corona...

Rob

Lettera 20

Caro Dago

lo "scandalo" di Gianbruno coi colleghi su Rete4? Trattasi di normale e sacrosanto “cazzeggio”.

Saluti, Usbergo