Lettera 1

Caro Dago, la Procura di Roma ha rigettato l'istanza - depositata a marzo per conto del regista Grieco e dello sceneggiatore Giovannetti e dell'Ordine dei giornalisti del Lazio - per riaprire l'inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, il 2 novembre 1975 a Ostia. E meno male! Con tutti i crimini recenti irrisolti che ci sono bisognava andare a pescarne uno di quasi 50 anni fa?

Ezra Martin

Lettera 2

Caro Dago, ai giornalisti di Repubblica proprio non riesce! Quando si tratta di violenze o aggressioni da parte di immigrati o clandestini, che avvengano in Italia o in altre paesi, non riescono a scriverlo. Anche nel caso di Dublino l'aggressore era "un uomo" ma per completezza di informazione e "onestà professionale" a scendere in piazza sono stati gli xenofobi...povero Scalfari che brutta fine il suo giornale!

FB

Lettera 3

Caro Dago, nella difesa a spada tratta delle matriarche sono comprese tutte, ipso facto anche quelle del "modello suocera"?

Cincinnato 1945

Lettera 4

Caro Dago, Mattarella: "Social non sovrappongano la realtà virtuale al reale. Loro uso rafforzi i vincoli relazionali di una società autentica". Se vuole dettare le regole è bene che si faccia un social tutto suo!

Nino

Lettera 5

Dago,

Che l'assassino di Giulia diventi l'esempio di come sono tutti gli uomini e' fuori dalla normalita'. E le turbo femministe ci stanno marciando, importandosene poco della vittima e molto di criminalizzare il maschio come genere. Le poche voci contrarie a questo andazzo hanno ragione.

MP

Lettera 6

Caro Dago: Perché la Meloni invece di essere amica di Orban non tenta di farsi amica di Mohamed bin Salman per aiutare il Paese?

Valter Coazze

Letter 7

Buongiorno e complimenti. Siete una lettura mattutina fondamentale, alla Hegel. A conferma di Ian Buruma: le prime pagine dei giornali di sinistra sulle rivalutazioni delle pensioni. Ma in ciò che dicono Bruma e Walter manca l’analisi degli interessi economici della sinistra. Buon lavoro, vecchie talpe.

MB

Lettera 8

Caro Dago,

autunno, andiamo. È tempo di contare.

Ora a Palazzo Chigi si registra un bilancio di stenti e cifre amare manco fosse un governo di sinistra.

L’elettore triste

Lettera 9

Dago Console,

come è andata nelle terre Castra Taurinorum? Sulfureo al braccio della bellezza femminea ritratta in foto hai documentato che le famiglie reali - locali di un tempo sono un amaro ricordo Hai omaggiato via Roma Imperiale al motto dei tuoi Legionari: Estikazzi! A parte le battute, onore ai tuoi invitati anche se mai si sono sentiti Romana Gens eppure ti hanno accettato sorridendo.

-peprig -

Lettera 10

Caro Dago,

ora che l’efferato criminale Filippo Turetta è stato assicurato alla giustizia, il popolo italiano può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Che ogni giorno, sulle italiche vie, si possa tranquillamente e legalmente incontrare un uomo che ha ucciso 150 persone tra cui un bambino strangolato e poi disciolto nell’acido, non conta.

Lettera firmata

Lettera 11

Caro Dago, la vittoria di Wilders in Olanda? A Bruxelles hanno tanto tirato la corda sui temi cari a sinistra - migranti, clima e "diritti" (che in realtà sono privilegi solo per alcune categorie) - che adesso gli elettori si buttano in all'estremo opposto. Nella vita ci vuole equilibrio.

Matt Degani

Lettera 12

Dago colendissimo,

un paese disastrato dal monopolio burocratico. Il Tar Lombardia annulla l’ordinanza del comune di Milano per l’obbligo di installare i cosiddetti “sensori angoli ciechi”, dopo la serie di incidenti mortali successi in zona B causati da automezzi di grandi dimensioni. Pare che la competenza spetti allo Stato, che ovviamente si sta occupando di cose più importanti.

Funziona così: il cosiddetto “diritto sulla carta” prevale sul buon senso. Nessuno si permetta di tutelare i cittadini, perché tocca allo Stato. Quando quest’ultimo avrà capito, pensato, studiato, forse deciderà. Se deciderà, il testo legislativo sarà ambiguo, con una sbornia di “visto, considerato, blah blah” per la gioia dei Tar.

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, arriva il freddo: temperature giù fino al ponte dell'Immacolata. Sabato previsto il crollo delle temperature. Colonnine giù anche di 12 gradi, con medie che scenderanno sotto i valori stagionali per i prossimi 10 giorni. Quindi, in estate le temperature erano sopra la media stagionale, adesso sono sotto... E allora alrro che cambiamento climatico: la natura si riporta in equilibrio da sola.

Nereo Villa

Lettera 14

Caro Dago Schlein: "Domani il Pd in piazza contro la violenza sulle donne". Ma non si vergognano a mettere su questo teatrino dopo che per un decennio al governo non hanno fatto nulla?

Simon Gorky

Lettera 15

Caro Dago, premierato, Elly Schlein: "Su un punto siamo stati chiari: no all'elezione diretta del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio". Il terrore per la scelta degli elettori, universalmente riconosciuta come "democrazia".

Spartaco

Lettera 16

Caro Dago, una volta si diceva: "Fermate il mondo, voglio scendere!". Va riconosciuto che il ministro Lollobrigida si è accontentato del treno...

Claudio Coretti

Lettera 17

Caro Dago, nonostante le rigide temperature del Massachussetts, Joe Biden non ha rinunciato al tradizionale 'tuffo del Thanksgiving' nelle acque gelate dell'oceano Atlantico. Da una foto che lo ritrae all'uscita dal mare avvolto in un asciugamano si deduce che risulta indigesto anche agli squali: piuttosto che mangiarselo hanno preferito saltare il pasto!

Theo

Lettera 18

Caro Dago, Meloni: "Non ci fermiamo finché non si ferma la violenza di genere". Un altro blocco navale?

Sonny Carboni

Lettera 19

Caro Dago,

Schlein: "Domani il Pd in piazza contro la violenza sulle donne". Ma non si vergognano a mettere su questo teatrino dopo che per un decennio al governo non hanno fatto nulla?

Simon Gorky

Peter Neal, Little Hunter, Baby Beau, Hunter Biden, Joe Biden, Maizy Biden, Naomi Biden, Ashley Biden, Finnegan Biden and Natalie Biden