Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO

Caro Dago, i terremoti si susseguono: quello appena dimenticato in Turchia, ora quello in Marocco. Qualche recente scossettina qua e la anche in Italia. Di alluvioni è meglio non parlare.

Fa specie che del famigerato superbonus si ricordino solo gli effetti nefasti sul bilancio dello stato e che nessuno - anche sommessamente - si ricordi che non è stato usato per risanare i milioni di edifici "terremotabili" o "alluvionabili", ma per imbellettare le facciate.

Che diamine, se un edificio crolla, per una causa o per un'altra, coi morti sotto, ora almeno in Italia lo farà con una facciata decorosa...!!!

Cincinnato 1945

DECRETO CAIVANO - VIGNETTA BY NATANGELO

Lettera 2

Caro Dago, nuovo blitz interforze questa mattina all'alba a Caivano con l'impiego di oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, dopo che i clan hanno risposto con il ferimento di un uomo a colpi di pistola seguito da una "stesa" con pistole e mitra.

Porca miseria, meglio di "The Untouchables - Gli intoccabili" di Brian De Palma. Mancano solo le musiche di Ennio Morricone!

Greg

Lettera 3

Caro Dago, Ursula von der Leyen annuncia di aver chiesto a Mario Draghi di firmare un rapporto sulla competitività europea. Così potrà ignorarlo per 9 mesi come ha fatto col tetto (Price cap) al prezzo del gas?

John Reese

Lettera 4

MARIO DRAGHI - ILLUSTRAZIONE THE ECONOMIST

Caro Dago, il governo tunisino ha negato l'ingresso nel Paese ad una delegazione di eurodeputati della commissione Affari esteri del Parlamento che avrebbe dovuto incontrare membri della società civile, sindacati, ed esponenti dell'opposizione politica. Un'occasione d'oro! Il presidente Kais Saied potrebbe diventare il nostro Erdogan africano, "un dittatore di cui abbiamo bisogno", come direbbe Mario Draghi...

A.Sorri

vittorio feltri

Lettera 5

Gentili Signori,

Vittorio Feltri sul Giornale per quanto riguarda Grillo scrive:

“L'emolumento di 300mila euro ha più il carattere della tangente, una tangente legale, perdonate la contraddizione in termini, ma sempre una sorta di pizzo versato dal partito a colui che lo ha ideato insieme a Gianroberto Casaleggio. Forse una forma anche di rispetto verso il comico, di riconoscenza-“.

La verità è che il M5s riconosce a Grillo 300 mila euro l’anno altrimenti GRILLO “PADRONE” del simbolo lo ritira ed il M5S scompare.

E’ elementare WATSON!

FIENGO Antonio

Lettera 6

Caro Dago, a proposito di familismo, aguzzate la vista! Notate la differenza tra Arianna, la sorella della sora Giorgia, e le signore Fra-Fra, alias Franceschini e Fratoianni, i fraticelli dei poveri e del salario minimo?

Nicola Fratoianni Elisabetta Piccolotti

A chi vede la pagliuzza negli occhi altrui e non la trave nei propri, ricordo che, mentre Arianna è a carico del suo partito, le signore Fra-Fra "nominate" in Parlamento non certo all'insaputa dei loro consorti, stanno sul groppone di tutti i contribuenti.

Antonio Pochesci

Lettera 7

Caro Dago, il parroco di Lampedusa: "Qui l'apocalisse, situazione tragica". Non vorrà mettersi contro Papa Francesco che disse "I migranti vanno accolti tutti"?

Neal Caffrey

Lettera 8

Caro Dago,

ho letto la recente intervista a Michael O’Leary, super capo di Ryanair, nella quale sostiene che il decreto del ministro Adolfo Urso che limita al 200% del prezzo medio il prezzo massimo di un volo per le isole non è applicabile per il semplice fatto che nessuno sa quale sia il costo medio di tali voli.

MICHAEL O’LEARY

Di certo il ministero di cui è a capo Urso non conosce tale dato per cui non avrebbe gli elementi per calcolare il prezzo massimo accettabile previsto dal decreto medesimo.

Se così fosse, non pensa che qualcuno al ministero delle imprese e del Made in Italy debba cambiare mestiere ?

E in ogni caso, non sarebbe logico che un decreto che fissa un limite massimo ad un prezzo debba chiaramente indicare tale limite massimo in modo che sia chiaro il limite che deve essere rispettato?

Pietro Volpi

migranti a lampedusa 3

Lettera 9

Caro Dago,

a Lampedusa ci sono più migranti che abitanti, se andiamo avanti così è esattamente cio' che accadrà entro pochi anni a tutta l'Italia, con conseguenze ovviamente drammatiche per tutti. Possibile che la classe politica, sia Italiana che Europea non lo capisca? O forse dietro ci sono interessi (di pochi) inconfessabili?

ah saperlo...

Saluti

Luigi_lc

elly schlein alla festa del fatto quotidiano

Lettera 10

Caro Dago, Kiev: "La Corea del Nord fornisce armi alla Russia già da un mese e mezzo, in particolare proiettili da 122 e 152 millimetri, nonché missili Grad". Ah, ecco. E Joe Biden era troppo "Sleepy" per accorgersene?

Simon Gorky

Lettera 11

Caro Dago,

Clamorosa la decisione di Elly Schlein di non partecipare a "Belve". La causa è sicuramente dovuta ad un fattore economico: chissà quanti soldi chiede l'armocromista per scegliere il look da prima serata.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 12

giorgia meloni

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Serve battaglia per difendere valori famiglia e Dio". È esattamente quel che pensava - in senso "pluralista" - il pm di Brescia del "fatto culturale" quando ha chiesto che quel marito violento, proveniente dal Bangladesh che insultava e picchiava la moglie, venisse assolto.

A.Reale

Lettera 13

Caro Dago, l'invasione dell'Italia da parte dei migranti è l'unico successo della sinistra negli ultimi venti anni.

FB

giorgia meloni

Lettera 14

Caro Dago,

bisogna dire no al razzismo nascosto. A Milano un giovane è stato ridotto in coma, a Napoli una donna è stata violentata da quattro uomini, e giustamente i giornali e le TV hanno quanto possibile nascosto l’etnia dei criminali. Ma a Firenze, tutti hanno spiattellato che due tedeschi hanno imbrattato il corridoio vasariano, e un tedesco si è arrampicato su una statua danneggiandola. Notizie di questo genere fanno credere che tutti i tedeschi siano criminali e alimentano il razzismo!

L. A. Voisin

corpi alieni presentati a citta del messico 8

Lettera 15

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Governo forte e coeso, sarà in carica molti anni". Avrebbe dovuto dire "Per l'intera legislatura". Ora la accuseranno di voler sospendere le elezioni per instaurare una dittatura.

RPM

Lettera 16

Alieni? Mahh !!! Nel 2017, Maussan aveva fatto affermazioni simili in Perù, e un rapporto della procura del paese ha scoperto che i corpi erano in realtà “bambole fabbricate di recente, che sono state ricoperte con una miscela di carta e colla sintetica per simulare la presenza di pelle”.

Umba Dumba

corpi alieni presentati a citta del messico 7

Lettera 17

Caro Dago, Bce, nuovo rialzo dei tassi di 0,25 punti

La cannonata che ci mancava.

Theo

Lettera 18

Caro Dago gira e rigira siamo sempre alle solite: per gli extra-profitti bancari abbiamo copiato gli spagnoli o fatto un'altra cosa da cui tutte le critiche sia interne che europee?

Amandolfo

Lettera 19

Caro Dago

In un paese civile non ha senso una udienza per decidere se il detenuto Alfredo Cospito ha diritto di tenere in cella le foto dei genitori defunti. E questa mattina in aula il pm di Torino Paolo Scafi ha chiesto ai giudici di mantenere il divieto perché le foto potrebbero contenere messaggi criptici. Giustizia e fantascienza.

Frank Cimini

ironie caso cospito alfredo cospito