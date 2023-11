POSTA! - DAGOSAPIENS, MARTA FASCINA, APPARSA IN PARLAMENTO: “TORNERÒ QUANDO SERVE”. E NOI: “E SE TI PAGASSIMO QUANDO SERVE"? – L'ATTACCO PUÒ ESSERE BRUTALE, MA LA REAZIONE DEVE RISPETTARE IL DIRITTO INTERNAZIONALE...ALLORA MEGLIO ATTACCARE PER PRIMI E POI FARE LE VITTIME, CHE TANTO QUALCHE GONZO ANTISEMITA ALL'ONU LO TROVIAMO SEMPRE. GLI OSTAGGI DI HAMAS NON SONO SOLO GLI EBREI RAPITI, MA GLI STESSI PALESTINESI...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

Al gruppo di autonominatisi intellettuali che dopo una frigna cosmica sul Tutto promette al mondo "l'esercizio triste del silenzio" vorrei rispondere :

Magari!

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Caro Dago, Russia, Putin si ricandida alle elezioni del prossimo 18 marzo. Con tutti i "tumori", da "morto" o si tratta di un "sosia"?

Furio Panetta

Lettera 3

Caro Dago, gli Stati generali della green economy lanciano l'allarme: con gli impegni di decarbonizzazione presi oggi dagli stati del mondo, al 2030 si arriverà a un taglio di emissioni dal 5 al 10% rispetto al 2010, mentre l'Accordo di Parigi del 2015 prevedeva un taglio del 45%. Possibile che a tutti i leader mondiali non importi nulla della fine del Pianeta? Evidentemente non c'è quell'allarme terribile che i catastrofisti cercano di farci credere.

Bug

Lettera 4

Il parruccato Trump è accusato di aver manipolato per anni il valore della Trump Organization al fine di ottenere prestiti e contratti assicurativi più economici. Nonostante tutto, per molti osservatori sia il candidato più promettente per la nomina presidenziale repubblicana nelle elezioni di un anno e utilizzi il processo come pubblicità elettorale, secondo i sondaggi, a suo vantaggio, sta a frignare da tre anni come nemmeno alle elementari per l’accusa di cospirazione (dopo aver applaudito alle imprese dello sciamano Qanon a Capitol Hill) e per il fatto che tribunali e i pubblici ministeri siano prevenuti nei suoi confronti. Siamo sicuri che sia del mestiere?

Dark Fenix

Lettera 5

Caro Dago,

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e “Io, noi e Gaber” di Riccardo Milani, occupano i primi posti nella classifica dei film più visti nelle sale cinematografiche. Sarà che gli spettatori di sinistra, orfani dei grandi pensatori che hanno abbandonato la Rai (Augias, Annunziata, Fazio), si rifugiano al cinema alla ricerca di un po' di "Kultura".

Un caro saluto,

Mary

Lettera 6

Dagosapiens, Marta Fascina, apparsa in Parlamento: “Tornerò quando serve”. E noi: “E se ti pagassimo quando serve"?

Vittorio Desaparecido ExInFeltrito

Lettera 7

Caro Dago, migranti, la Commissione europea chiede dettagli sull'accordo con l'Albania. Logico... La Germania non vorrebbe spendere soldi con le Ong per far finire i migranti da Edi Rama anziché in Italia?

Axel

Lettera 8

Caro Dago il Presidente Draghi al Financial Times ha provato, se mai ce ne fosse bisogno, che i "numeri" in Economia dipendono anche da chi li legge.

Amandolfo

Lettera 9

Caro Dago, Crosetto: "In partenza dall'Italia la prima nave-ospedale verso Gaza". Lo dice all'ultimo momento per il timore che venisse presa d'assalto da tutti gli italiani in lista d'attesa o senza il medico di famiglia?

La Lega dei Giusti

Lettera 10

Sembra che quel pistolino di Scanzi abbia già addobbato l'albero di Natale ai primi di Novembre. E ieri, a 'Carta Bianca, sembrava la comparsa perfetta per il nuovo film di Boldi & De Sica. Se non sapeva dove mettere tutte le palle che racconta, poteva giocarci a biliardo.

Dark Fenix

Lettera 11

Caro Dago, il segretario di Stato americano Antony Blinken: «Israele non deve "rioccupare" Gaza»... Talebani, come in Afghanistan?

B.Ton

Lettera 12

Caro Dago, ma Marcello Pera che cannoneggia contro la madre di tutte le riforme un giorno sì e l'altro pure, starà forse tentando di ottenere credito agli occhi delle opposizioni a pochi giorni dall'inizio delle votazioni del Parlamento in seduta comune per il nuovo giudice della Consulta? Mah, chissà...

Tuo

A.

Lettera 13

Caro Dagos,

se i Paesi più accoglienti, sicurissimi e apertissimi all'immigrazione, tanto da finanziare navi ong per "salvare" i chi vuole arrivare in Occidente pagando profumatamente gli scafisti e le loro interfaccia di bronzo, non vogliono né accogliere né trattenere i clandestini in campi appositamente attrezzati, sarà consentito rivolgersi a Paesi che sono meno all'altezza degli indici di gradimento di Ong e Sinistra.

Invece? No, non va bene: più immigrazione, senza limitismo confinario o legislativo o securitario. I programmi di governo, dati i limiti posti dall'eurocrazia, se non devono prevedere solo la voce "sostegno politiche di accoglienza", a questa vanno subordinate: voce unica, Pensiero Unico, la tradizione leninista è salva.

Raider

Lettera 14

Caro Dago,

Jane Austen avrebbe dedicato a Conchita De Gregorio il suo libro "Senno e sensibilita' " se l'avesse vista partecipare a un dibattito sul sanguinoso conflitto fra Palestina e Israele sfoggiando un vestito color rosa acceso ornato di piume di struzzo,modello Nini Tirabushon !

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Caro Dago, Beppe Grillo domenica ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa". Subito in tv per tentare di difendere il suo bamboccio dall'accusa di stupro?

Bibi

Lettera 16

Caro Dago, Galliani; "una emozione tornare in senato", vediamo quante volte proverà questa emozione di tornare in senato nei prossimi mesi...

FB

Lettera 17

Dago colendissimo,

continua il martellamento del territorio israeliano con razzi da parte di Hamas. Per prepararsi hanno impiegato enormi risorse. Ma almeno le anime belle de’ noantri (fra cui molti amichetti di Hamas) sono in grado di capire come ha funzionato il meccanismo sottostante?

Si prende il potere con la violenza, si dirottano i cospicui aiuti internazionali a favore dei propri obiettivi deliranti, si impedisce lo sviluppo e l’indipendenza economica della popolazione in modo da ridurli ad una vita miserabile, ed infine si costringono tutti, anche gli oppositori, a venire a implorare cibo e medicine dalle “caritatevoli” mani dei carcerieri. E all’occorrenza, si utilizzano i civili come scudi per le rappresaglie israeliane. Forza, anime belle. Non è poi così difficile capire: basta mettere in moto le celluline grigie.

Saluti da Stregatto

De Gaulle

Lettera 18

Caro Dago: Non è che con un Premier forte e con pieni poteri, ritorniamo ad avere un Re a capo di una Monarchia parlamentare formata da parlamentari figuranti di Corte?

Valter Coazze

Lettera 19

Caro Dago,

qualche tempo fa abbiamo avuto i no vax. Ora c’è un ignobile rigurgito di antisemitismo. Mi viene in mente una battuta di Da Gaulle. All’inizio della Quinta Repubblica, un sostenitore particolarmente infervorato gli urlò: “Presidente, a morte gli imbecilli…!”. De Gaulle gli strinse la mano e gli disse: “Questo è un programma troppo vasto”.

Il tristo elettore

Lettera 20

Caro Dago, pare che la Meloni abbia tenuto nascosto a Salvini e Tajani l'accordo sui migranti con l'Albania. Non è che tiene anche nascosti in casa diversi clandestini per far sembrare che ne siano arrivati di meno?

Maxmin

Lettera 21

Caro Dago,

l'attacco può essere brutale, ma la reazione deve rispettare il diritto internazionale...allora meglio attaccare per primi e poi fare le vittime, che tanto qualche gonzo antisemita all'Onu lo troviamo sempre ? Ma come si fa a patteggiare per uno o per altro ? Gli ostaggi di Hamas non sono solo gli ebrei rapiti, ma gli stessi palestinesi, pedine di giochi di potere che vanno molto oltre Gaza. Dietro a tutti Cina e Russia. Terzo atto Taiwan, con USA già occupati in due conflitti... scommettiamo ?

saluti

LB