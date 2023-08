POSTA! EXTRAPROFITTI, GIORGIA MELONI REPLICA ALLE CRITICHE: “PER SALVARE IL BILANCIO DELLO STATO O TASSAVAMO QUELLI DELLE BANCHE O QUELLI DI DE LAURENTIIS” – CHE PECCATO CHE ALAIN ELKANN SIA ANDATO IN TRAGHETTO IN GRECIA, QUANDO AVREBBE POTUTO PRENDERE (E PER OVERBOOKING MAGARI PERDERE) UN VOLO COME LA SCRITTRICE GAMBERALE. PENSA SE I DUE SI FOSSERO TROVATI INSIEME! QUALE PERLA DELLA LETTERATURA ITALICA AVREMMO POTUTO AVERE!

Caro Dago, Decreto Omnibus, il Cdm ha approvato nuove norme sugli incendi dolosi. Si potranno appiccare roghi solo utilizzando prodotti ecocompatibili non inquinanti?

Pat O'Brian

Che brutta fine (mediatica) per gli aspiranti famosi che piantavano tende contro il caro-affitti: sono scomparsi.

O forse ora piantano tende in vacanza al mare.

Giuseppe Tubi

Caro Dago, geniale il prelievo sugli extra profitti delle banche deciso dal governo! Metteranno tutto in conto a noi correntisti: addio bonifici gratis, prelievi gratis, domiciliazione delle bollette gratis, etc...

Camillo Geronimus

Caro Dago,

strepitoso il tuo riferimento a Winckelmann nella Dagonota.

E immagina che ne avrebbe pensato, dei nostri radical chic, Antonio Gramsci che scriveva “non avrò mai da vergognarmi di questa situazione… perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione”.

Invece oggi turba molto anche solo fare un viaggio in treno in prima classe a Foggia o aspettare l’aereo successivo per Atene.

Francesca

Caro Dago,

ultima nota: ma Concita de Gregorio non era stata presa come direttore per l'edizione italica/europea di Hollywood reporter? Concita lo sa che in America per molto meno si viene "canceled"?

E no, non c'entra niente il contesto. Ha scritto una porcata della quale avrebbe dovuto scusarsi e magari passare una settimana con i bambini (e adulti) che sono cerebrolesi... forse avrebbe anche lei imparato qualcosa.

Saluti alla cancel culture,

Lisa

Caro Dago,

se un immigrato irregolare commette dei reati, sarebbe troppo pretendere una sua espulsione dal nostro paese “manu militari” dopo aver scontato la condanna?

Se si fosse fatto in questo modo forse la signora sessantenne di Rovereto ammazzata a botte da un irregolare nigeriano già noto alle forze dell’ordine sarebbe ancora viva.

Pietro Volpi

Non c’è dubbio, i problemi degli italiani sono il caro aereo, i taxi e i granchi blu, altro che il lavoro che manca o l’inflazione che erode il potere d’acquisto.

Bravo il governo, che se ne occupa.

Giuseppe Tubi

Dago colendissimo,

ti sei sempre lamentato del fatto che i fratellini d’Italia fossero rimasti ancora ai tempi della fiamma e di Colle Oppio. Ma non vedi che evoluzione, col caso De Angelis /La Russa? Quando scazzano tra loro, si danno persino del fascista!

Besos,

Sergius

Ma Giorgia Meloni non va a Borgo Egnazia perché poi rischia di ricordarle troppo La Russa?

Pensiero Negativo

Caro Dago, abrogato l'ultimo divieto reale della pandemia Covid: l'isolamento dei positivi. Ormai, dicono, è come "una normale influenza". Quindi i vaccini somministrati erano più che sufficienti a debellare il virus e coloro che hanno preferito non vaccinarsi - per una, due, tre, quattro volte - hanno fatto risparmiare allo Stato un bel po' di denari che ora possono essere utilizzati per altre cose?

E.S.

Caro Dago, oltre 250 mila soldati russi uccisi dalle forze ucraine dall'inizio dell'invasione del Paese da parte di Mosca: lo annuncia lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Inoltre si registrano 315 caccia, 312 elicotteri e 4,158 droni abbattuti, cui vanno aggiunti 4,254 carri armati, 4,996 sistemi di artiglieria, 18 navi e 1,377 missili da crociera russi distrutti.

Zelensky dà i numeri, ma la verità è che i russi non sono stati cacciati dall'Ucraina. È come se un maratoneta si vantasse di aver corso in allenamento i 42 km in un'ora e 45 minuti e poi in gara coprisse la distanza in due ore e 30 minuti. Tutta fuffa!

Marino Pascolo

Caro Dago, tutti a manganellare De Angelis perché ha osato dire che, secondo la sua opinione, la verità sulla Strage di Bologna non è quella espressa dalla sentenza definitiva. Perbacco, vista l'abilità squadrista del mettersi in tanti a menare uno solo che non la pensa come loro, questi signori, per caso, non meriterebbero la tessera onoraria del PNF?

B.Ton

Caro Dago, Copernicus conferma, luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato. Il problema è che la Terra ha oltre 4,5 miliardi di anni, e le rilevazioni attendibili per quantità (numero dei dati) e qualità (precisione) copriranno, ad essere molto ma molto ottimisti, meno di un centinaio di anni (come detto, su 4,5 miliardi). Quando poi vengono esibite, a scopo statistico, rilevazioni relative alla seconda metà del 1800... Beh, vista la precisione scientifica dell'epoca, si può immaginare che si può saperne di più consultando una medium...

M.H.

Egregio Dago. Gli introiti della legge extra profitti per le banche, come da tradizione, si trasformeranno in un batter d'occhio in extra costi per i correntisti.

Amen.

Phantomas.

Extraprofitti, Giorgia Meloni replica alle critiche: "Per salvare il bilancio dello Stato o tassavamo quelli delle banche o quelli di De Laurentiis".

C.T.

Caro Dago,

Che peccato che Alain Elkann sia andato in traghetto in Grecia, quando avrebbe potuto prendere e per overbooking magari perdere un volo Volotea come la scrittrice Gamberale. Pensa se fosse loro successo pure assieme!

Quale perla della letteratura italica avremmo potuto avere!

Saluti al Winckelmann appiedato,

Lisa

Caro Dago, Salvini: "Gli stipendi per il Ponte sullo Stretto? Polemica di basso livello". Un po' di ragione il ministri ce l'ha. Se si vuole che il ponte sia costruito bene, bisogna chiamare gente capace e tocca pagarla. Magari Pd e M5s sperano in un Morandi bis, un ponte che tra qualche anno vada giù...

Ricky

Caro Dago, per i "radical-sciocchi" (ex chic) questa sarà una estate da dimenticare! Dopo il memorabile racconto del mitologico Elkann a Foggia (ma non abbiamo ancora scoperto il motivo di quel viaggio...epico) ora è la volta di un'altra epica mediocre figura che deve tutto a...qualcun altro. Tale Chiara Gamberale (chi?). Il mistero che si aggira intorno a questi personaggi è il motivo che li spinge a raccontare vicende personali, comuni a migliaia di persone, come se fosse una personale offesa alla loro "regale" persona. Tornare ogni tanto con i piedi per terra è così difficile per i "radical s.....i" ?

FB

Caro Dago, in mezzo a coperture sì coperture no, RDC, salario minimo e contratto nazionale etc. l'unico tetto che è saltato è quello dei 240.000 euro per i top manager...

Amandolfo

Caro Dago, a luglio oltre 1 milione voli in Ue, prima volta dal Covid. Dovremmo festeggiare o mostrare una faccia eco-ansiosa per gli effetti climatici che l'inquinamento causato da questo milione di velivoli produrrà nei prossimi mesi? Da Bruxelles quali "ordini" arrivano?

Lucio Breve

